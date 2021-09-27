Нижний Новгород

'23

Подача Калинского едва не привела к панике в штрафной ЦСКА, но мяч был выведен из обороны. Более того, Эджуке разогнал контратаку и пасом на ход вывел один на один Чалова. У того было время посмотреть на ворота, подобрать ногу и спокойно наверняка пробить в дальний угол. Вот только форвард не попал чуток.