Матч окончен

Классный вышел матч. «Зенит» давил, но пропустил в контратаке туляков, смог в концовке отыграться, но затем Кингс Кангва сотворил настоящий шедевр и стал лучшим игроком встречи. Ну а чемпион потерпел второе поражение в чемпионате подряд! Такого не было три года. Спасибо, что были с нами и до новых встреч. Трансляцию вел Александр Седов.