Классный вышел матч. «Зенит» давил, но пропустил в контратаке туляков, смог в концовке отыграться, но затем Кингс Кангва сотворил настоящий шедевр и стал лучшим игроком встречи. Ну а чемпион потерпел второе поражение в чемпионате подряд! Такого не было три года. Спасибо, что были с нами и до новых встреч. Трансляцию вел Александр Седов.
ГОООООООООООООООООООЛ! Кингс Кангва — 2:1! Вот это голище! Сместился Кангва с мячом с левого фланга в центр и метров с 25-ти бахнул в самую дальнюю девятку! Без шансов для распластавшегося в прыжке Крицюка!
ГООООООООООООООООООООЛ! Артем Дзюба — 1:1! Додавили. В итоге подача от Малкома с левого фланга прилетела точно в лоб Дзюбе, который не промахнулся. В то же время нельзя не отметить, что опять дал Кукуян на грани фола отобрать мяч зенитовцам. Это сотый гол Дзюбы за «Зенит».
Как сейчас не забил Караваев?! Клаудиньо идеально забросил во вратарскую, Караваев ото всех оторвался и бил в касание в упор. Мимо дальнего угла!
Все мощнее давление «Зенита». И опять в пограничном эпизоде при отборе не дал фол Малкому Кукуян, зато на нем поставил нарушение прямо перед штрафной. Очень опасная точка!
Круговой выполняет навес в позиционной подаче «Зенита», но очень неудачно. А тут Кукуян вдруг показал желтую карточку Антону Коченкову. Видимо, за неспортивное поведение. Недоволен был вратарь, что не зафиксировал рефери фол со стороны Караваева.
Евгений Луценко в верховой борьбе попал рукой по затылку Дзюбе в центральном круге. Желтая карточка.
Двойная замена у «Зенита»: вместо Алексея Сутормина и Александра Ерохина на поле вышли Вячеслав Караваев и Андрей Мостовой.
Вендел бил из хорошего положения с линии штрафной после паса находившегося спиной к воротам Дзюбы. Точно в руки Коченкову.
Малком снова здорово сыграл. Протащил мяч по правом флангу и отдал под удар Ерохину, который дотянулся и подставил ногу, но не смог попасть в дальний угол.
Сутормин бьет с подбора из-за штрафной. Могло быть очень опасно, но попал аккурат в Дзюбу, который не сумел увернуться.
Грубо ударил по ногам на фланге в центре поля Клаудиньо Данил Хлусевич. Справедливая желтая карточка. Удар был умышленным — посчитал игрок «Арсенала», что соперник издевается.
Угловой заработал своим ударом Малком и сам же пошел подавать. Коченков на выходе перевел подачу на еще один корнер.
Момент! Шикарно Кангва прорвался по правому флангу атаки и покатил назад под удар Давиташвили. Грузинский полузащитник, набегая, стрелял в касание метров с семи — выше ворот!
ГООООООООООООООООЛ! Зурико Давиташвили — 1:0! Поймал-таки «Арсенал» фаворита на контратаке! Хлусевич разрезал оборону пасом на Давиташвили, а тот, избежав офсайда, легко убежал к воротам и пробил мимо бросившегося навстречу Крицюка.
Хороший был перехват у «Арсенала» в центре поля. Могла получиться опаснейшая атака с численным преимуществом, но сами же ошиблись в передаче. Миодраг Божович крайне возмущен ошибкой.
«Арсенал» пытается контратаковать, но уже второй раз во втором тайме забирается в офсайд. Сначала Марков, теперь Хлусевич.
МОМЕНТ! Клаудиньо получил мяч в штрафной от Малкома, классно сыграл, с лета после обработки отбросив назад в центр Дзюбе. Артем подработал под левую, убрав защитника, и мощно пальнул выше створа! Свалился мяч с ноги, а точка была убойнейшей.
С большим преимуществом играл «Зенит» в первом тайме и должен был забивать. Но мог и пропустить. А по итогу 0:0 к перерыву. 27% на 73% по владению, 2(1) — 12(5) по ударам.
«Зенит» продолжает давить. Малком лупит издали, Коченков отбивает чуть в сторону, а Ерохин на добивании не попадает фактически в пустой створ!
Дуглас Сантос уже достаточно долго сидел на газоне. Играть продолжит, но пока вынужден уйти с поля. Евгений Марков в верховой борьбе попал локтем в лицо зенитовскому бразильцу. Желтая карточка, и форвард пропустит следующий матч против «Ростова» в гостях.
Дзюба выигрывает воздух и делает скидку в штрафной «Арсенала», но арбитр увидел фол в атаке, с чем Артем, конечно, не согласен.
Кингс Кангва бьет после удачного прессинга партнеров по воротам «Зенита» метров с 19-ти. Мяч летит мимо, Кангва считает, что после рикошета от защитника, но Павел Кукуян не согласен — от ворот.
В последний момент блокирует Беляев удар Ерохина в упор! Александр сам успевает к мячу и мягко подает во вратарскую на голову Малкому, а тот бьет без сопротивления прямо в руки Коченкову! Повезло «Арсеналу».
Пока у «Арсенала», кажется, все по плану. Но давление «Зенита» очень серьезное. Смогут держать хозяева концентрацию весь матч? Хватит ли сил?
Классно разыграли «канониры», и в итоге Марков пробил по прыгнувшему мячу из штрафной. Почти из девятки потащил Крицюк! А потом еще и первым успел на скидку при угловом голкипер «Зенита».
Поднялся полузащитник «Арсенала» и, хромая, убежал за бровку. Ну а Кузяев из-за перебора карточек пропустит матч со «Спартаком»!
Далер Кузяев срывает опасный прорыв Данила Хлусевича в контратаке после зенитовского углового фолом. Желтая карточка, тут по-другому и не могло быть.
Полностью под диктовку «Зенита» игра идет сейчас. Даже контратаки не получаются у туляков. А вот наскоки гостей идут один за другим. Уже четвертый угловой будет.
Опаснейший дальний удар Малкома отражает Коченков. Не успели накрыть бразильца защитники. Третий угловой для «Зенита».
Момент! В быстрой атаке Круговой получил мяч на скорости в левом полуфланге в ударной позиции. Коченков смог только отбить выстрел в касание низом, а набегавший Дзюба пытался добить. Вратарь вышел победителем из дуэли и мяч накрыл.
Дуглас Сантос опасно подал в штрафную, где до мяча добрался Ловрен. Удара как такового не вышло, но мяч шел в створ — Коченков отразил ногами.
До первого удара дошло дело. Это Малком выбрался на позицию внутри штрафной и отдал под удар назад Сутормину, чей выстрел в ближний угол пришелся в защитника. Было опасно.
«Зенит» старается давить позиционно, а «Арсенал» очень активно и резво убегает в контратаки. Сейчас Кингс Кангва довел прорыв до подачи в штрафную с левого края. Пусть и безадресной.
Пока команды раскачиваются, стоит напомнить, что у «Зенита» дисквалифицирован Сердар Азмун, у «Арсенала» по той же причине встречу пропускает Иван Новосельцев. Ну а опорник гостей Вилмар Барриос только прилетел из сборной Колумбии с матчей южноамериканского отбора на чемпионат мира и остался в запасе.
А вот стартовый состав «Зенита» от Сергея Семака:
Крицюк — Ловрен, Чистяков, Дуглас Сантос — Сутормин, Кузяев, Вендел, Круговой — Малком, Ерохин, Дзюба.
Вот кого с первых минут выставил главный тренер «Арсенала» Миодраг Божович:
Коченков — Смольников, Радакович, Беляев, Степанов — Чаушич — Хлусевич, К.Кангва, Ткачев, Давиташвили — Марков.