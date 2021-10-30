16:25

У «Спартака» все интереснее. Прежде всего, остался в запасе вратарь Александр Максименко, в адрес которого в последнее время было высказано немало критических замечаний. Вероятно, главный тренер красно-белых Руй Витория дает своему первому номеру сделать передышку, не переставая в него верить. Момент доверия со стороны наставника не вызывает сомнений, так как в основе вновь появляется еще более нещадно критикуемый Николай Рассказов. Вот как выглядит состав москвичей.

Селихов, Рассказов, Жиго, Джикия, Айртон, Мозес, Литвинов, Зобнин, Промес, Ларссон, Соболев.

Запасные: Максименко, Ребров, Ещенко, Гапонов, Кутепов, Ломовицкий, Игнатов, Сунгатулин, Бакаев, Мельников.

Остается пока неясным, какую схему изберет Витория. Если он рискнет вновь сыграть в три центральных защитника, одним из которых будет Рассказов, и опять проиграет, страшно представить, какую обструкцию ему устроят СМИ и эксперты. Но, судя по этому составу, можно предположить, что в центре обороны будет действовать привычная связка Джигия — Жиго, по флангам расположатся Айртон и Рассказов, а Виктор Мозес, способный действовать сзади, вероятно, будет играть вингера, как и Квинси Промес.