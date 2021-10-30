Новости Спорт Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура
Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
Петр Ян признался, что эмоционально опустошен после победы на UFC... 05:55
Россиянам назвали способ сэкономить на ОСАГО 05:46
В 2022 году космический корабль «Прогресс» совершил... 05:30
Дочь Тутберидзе осталась без медали на дебютном этапе... 05:24
Политолог Корнилов рассказал, как Великобритания дважды подставила... 05:16
Гэтжи оскорбил экс-чемпиона UFC Кормье из-за высказывания... 05:06
Нац. архив США сообщил, что Трамп пытается заблокировать материалы... 04:56
Игрока «Барселоны» Агуэро госпитализировали... 04:55
Нутрициолог Степанова объяснила, кому могут навредить финики 04:55
Гинцбург заявил, что вакцина при постковидном синдроме может... 04:41
Спорт

«Спартак» упустил победу над «Ростовом» на 95-й минуте

«Ростов» вырвал ничью у «Спартака» благодаря голу Глебова в компенсированное время

,
close
100%
Игрок ФК «Ростов» Данил Глебов и полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев в матче 13-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между командами ФК «Спартак» (Москва) и ФК «Ростов» (Ростов-на-Дону).

Игрок ФК «Ростов» Данил Глебов и полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев в матче 13-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между командами ФК «Спартак» (Москва) и ФК «Ростов» (Ростов-на-Дону).

РИА Новости
Во втором матче субботнего игрового дня 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) столичный «Спартак» пытался реабилитироваться перед собственными болельщиками после самого крупного поражения в истории чемпионата России — 1:7 от «Зенита». Красно-белым почти удалось одержать победу благодаря голу Руслана Литвинова, но на 95-й минуте они пропустили быструю атаку «Ростова», и Данил Глебов сравнял счет — 1:1. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.
Россия - Премьер-Лига. 13-й тур
Окончен
30 октября 16:30
Спартак М
Москва
78' Литвинов
1 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону
90' Глебов
Стадион «Открытие Банк Арена», Москва
Главный судья: Артём Любимов (Санкт-Петербург, Россия)
1-й тайм
2-й тайм

78' Литвинов

85' Бакаев 88' Джикия 90' Соболев

90' Глебов

Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
'90+5

Финальный свисток! «Спартак» не смог удержать победу над «Ростовом». Счет открыл 20-летний защитник красно-белых Руслан Литвинов, который отличился головой после навеса Зелимхана Бакаева с углового. Но в самом конце матча хавбек «Ростова» Данил Глебов сравнял счет после быстрой атаки, перебросив мяч через Александра Селихова. 1:1 на «Открытие Арене». «Спартак» не может победить уже почти месяц — с 3 октября, когда был повержен «Ахмат» (1:0). С тех пор было два поражения и две ничьих.

'90+5

ГООООЛ!!! Невероятно! Глебов вытаскивает ничью для «Ростова» на последней минуте! Осипенко исполнил длинный заброс на чужую половину поля, Комличенко принял мяч и скинул его на Глебова, а тот на скорости ушел от Рассказова и красиво перебросил мяч через вратаря! 1:1!

'90+3

Вратарь «Ростова» Песьяков пошел в штрафную «Спартака», чтобы попробовать забить после навеса со «стандарта». Однако защита красно-белых успешно сыграла на втором этаже и выбила мяч подальше.

'90+1

Судья компенсировал четыре минуты.

'90

Соболев получил желтую карточку за жесткий удар по ногам защитника «Ростова» Осипенко.

'89

Замена у «Ростова»: полузащитник Данила Сухомлинов вышел вместо Армина Гиговича.

'87

Джикия тоже получил «горчичник» за срыв опасной атаки. Спартаковцы изо всех сил пытаются удержать победный счет любыми способами.

'85

Бакаев получает желтую карточку за жесткий фол на Баштуше и срыв атаки.

'84

«Спартак» разогнал быструю контратаку, и Мозес вышел один на один с Песьяковым, но не попал по воротам!

'82

Фольмер сразу же показал себя в деле: промчался на скорости до лицевой и сделал прострел в штрафную «Спартака», но Комличенко не успел пробить — Жиго прервал эту передачу.

'80

Замена в составе «Ростова»: хавбек Кирилл Фольмер вышел вместо защитника Пояркова.

'76

Замена в составе «Спартака»: полузащитник Михаил Игнатьев вышел вместо Промеса.

'78

ГООООЛ!!! «Спартак» недавно чудом спасся от пропущенного гола, а теперь открывает счет! Бакаев классно навесил с углового в штрафную «Ростова» на Литвинова, и тот прицельно пробил головой в «девятку»! 1:0!

'74

Селихов спас свою команду от пропущенного гола! Ростовчане отрезали всю оборону «Спартака» длинным забросом за спину защитикам, но голкипер оперативно вышел из ворот и грудью отбил мяч после удара Полоза!

'72

Литвинов не пустил Байрамяна в штрафную «Спартака», не поддавшись на его уловки.

'70

Промес получил пас Соболева в штрафной «Ростова» и пробил через себя, но голкипер уверенно поймал мяч в руки.

'68

Замена в составе «Ростова»: нападающий Комличенко вышел вместо Соу, замена по позиции.

'66

Хавбек «Ростова» Альмквист разогнался по флангу и прострелил в штрафную на Полоза, но у того не получился удар — Рассказов помешал и заблокировал.

'64

Промес выдал пас в штрафную «Ростова», где мяч попытался принять Соболев, но не удержал равновесие при резком развороте и упал. Пенальти не будет — нападающий «Спартака» виноват сам.

'62

Замена в составе «Спартака»: полузащитник Зелимхан Бакаев меняет нападающего Ларссона.

'59

Полоз исполнил подачу с углового в штрафную «Спартака», но первым на мяче оказался Джикия, который вынес снаряд куда подальше.

'57

Соболев сделал классную передачу в штрафную, но игрок «Ростова» успел украсить мяч из-под ног у Мозеса и прервать потенциально голевую атаку.

'55

Соболев вернулся в игру, серьезной травмы нет. Тем временем Ларссон показал чудеса дриблинга и вошел в штрафную, но на него накинулись сразу три защитника и сумели задержать, пока Песьяков вышел из ворот и забрал мяч.

'53

Красно-белые пока почти не покидают свою половину поля: «Ростов» наладил контроль над мячом и потихоньку подбирается к воротам.

'51

Соболев неудачно столкнулся с Глебовым. Врачи оказывают помощь нападающему «Спартака».

'49

Жиго выиграл воздух после заброса «Ростова» к штрафной «Спартака» и отдал мяч своему вратарю.

'47

Айртон упал в борьбе на левом фланге недалеко от штрафной, но фола нет.

'46

Начался второй тайм! Изменений в составах нет.

Перерыв

А вот комментарий Хорена Байрамяна: «Мы хотели прессинговать, но и «Спартак» пытался что-то делать. Мы с этим справились, а потом инициатива была на нашей стороне. Надо так же продолжать».

Перерыв

«Нам нужно быть более агрессивными и креативными. У нас есть моменты, но нам нужно создавать их все 90 минут. Во втором тайме надо исправляться», — сказал в перерыве Джордан Ларссон в эфире «Матч ТВ».

Перерыв

Пока непонятно, за счет чего «Спартак» собирается побеждать. У чужих ворот красно-белые совершали действия, отличавшиеся, скорее, сумбуром, чем какой-то идеей. При этом в обороне у москвичей были бреши, которыми их соперники старались пользоваться — в концовке первого тайма «Ростов» выглядел намного острее и собраннее. Посмотрим, что скажет своим игрокам Руй Витория в раздевалке и услышат ли они своего тренера.

'45+2

А вот теперь и правда перерыв.

'45+2

Забавный эпизод. В середине второй компенсированной минуты Артем Любимов дал свисток — игроки уже двинулись на перерыв, но тут же прозвучал еще один свисток. Рефери извинился перед футболистами, дав понять, что он поторопился.

'45+1

Две минуты добавлено к первому тайму.

'45

Досталось Джикии по голове у своих ворот — на повторе казалось, что Соу лишь положил ему руку на плечо. Но, судя по всему, там получился удар локтем.

'43

Жиго на линии вратарской отобрал мяч у Альмквиста — явно не хватало Сэма «Спартаку» в матче с «Зенитом».

'41

Соболев бил пяткой после навеса Мозеса — слишком неточно, на опасный момент не тянет.

'39

Пожарит Селихов! После удара Полоза из-за штрафной не зафиксировал мяч и забрал его только со второй попытки — Соу

'37

Ох, простил Полоз «Спартак»! Оторвался от зазевавшегося Айртона и пробил мимо Селихова — но и мимо ворот, совсем немного мяч разминулся со штангой.

'35

Жиго на газоне — прилетело французу от Али Соу. Но обошлось без травмы.

'32

Терентьев в чужой штрафной свалил Айртона — по затылку досталось бразильцу.

'31

Ответочка от «Ростова». Селихов не дотянулся до мяча после навеса, Байрамян с острого угла бил почти по пустым воротам — но Жиго успел подстраховать голкипера.

'29

А вот и настоящий момент у «Спартака»! Промес подал очередной угловой, мяч заметался по штрафной, и Зобнин в падении пробил через себя — точно в стоявшего на ленточке защитника.

'28

Полоз метров с 45 попытался забросить мяч за шиворот далеко вышедшему из ворот Селихову — мимо.

'25

Литвинов оказался на позиции левого защитника и отдал пас убежавшему вперед Айртону. Бразилец вырезал в середину, но там никого из партнеров не было.

'22

Хорошая атака могла получиться у «Спартака», но разрезающий пас Ларссона на Промеса прервал защитник гостей.

'20

Почти половина первого тайма позади, и никакого огня на поле нет.

'17

Хозяева пытаются создать что-то у чужой штрафной, но выглядит это безыдейно. Пока нельзя сказать, что они готовы грызть землю, чтобы реабилитироваться за позор в Петербурге.

'14

Мозес еще один угловой заработал — ничего «Спартак» не смог из него извлечь.

'14

Байрамян решил пристреляться из-за штрафной — мимо, но этот удар, по крайней мере, стал первым акцентированным в этом матче.

'12

Соу прорывался к ворота Селихова — Джикия выбил мяч в аут, а развить атаку «Ростов» не смог.

'10

На встречных курсах действуют команды, но темпы пока невысокие, остроты нет.

'7

Несколько минут «Спартак» наседал на чужие ворота, но игра чуть успокоилась. «Ростов» временно вдесятером — Осипенко за бровкой меняет бутсы.

'5

Подача Промеса с угла не нашла адресата, но вторым темпом удалось доставить мяч в штрафную — после навеса Ларссона чуть не дотянулся Жиго.

'4

Левым флангом атаковали хозяева, Айртон прострелил в штрафную, и защитник ростовчан выбил мяч из-под ноги Соболева на угловой.

'3

Красно-белые контролируют мяч, но острых моментов пока нет. Мозес прорывался к чужой штрафной, но его активность успехом не увенчалась. А Рассказов, чья позиция многим не дает покоя, — все-таки на фланге.

'1

Главный арбитр Артем Любимов дает стартовый свисток — игра начинается. И, судя по всему, «Спартак» все равно действует по схеме 3-4-3 с Рассказовым в центре обороны, как это было и в кошмарном матче с «Зенитом».

16:25

У «Спартака» все интереснее. Прежде всего, остался в запасе вратарь Александр Максименко, в адрес которого в последнее время было высказано немало критических замечаний. Вероятно, главный тренер красно-белых Руй Витория дает своему первому номеру сделать передышку, не переставая в него верить. Момент доверия со стороны наставника не вызывает сомнений, так как в основе вновь появляется еще более нещадно критикуемый Николай Рассказов. Вот как выглядит состав москвичей.

Селихов, Рассказов, Жиго, Джикия, Айртон, Мозес, Литвинов, Зобнин, Промес, Ларссон, Соболев.

Запасные: Максименко, Ребров, Ещенко, Гапонов, Кутепов, Ломовицкий, Игнатов, Сунгатулин, Бакаев, Мельников.

Остается пока неясным, какую схему изберет Витория. Если он рискнет вновь сыграть в три центральных защитника, одним из которых будет Рассказов, и опять проиграет, страшно представить, какую обструкцию ему устроят СМИ и эксперты. Но, судя по этому составу, можно предположить, что в центре обороны будет действовать привычная связка Джигия — Жиго, по флангам расположатся Айртон и Рассказов, а Виктор Мозес, способный действовать сзади, вероятно, будет играть вингера, как и Квинси Промес.

16:20

Перед сегодняшним противостоянием есть вопросы в отношении обеих команд. Касательно «Ростова» они заключаются в том, как новый главный тренер «желто-синих» и, по совместительству, тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов будет строить игру. Впрочем, вряд ли нам стоит ждать откровений, учитывая, что в штабе ростовчан он находится уже далеко не первый день. И вот какой состав он выставил на матч со «Спартаком»:

Песьяков, Терентьев, Баштуш, Осипенко, Поярков, Байрамян, Глебов, Алмквист, Гигович, Полоз, Соу.

Запасные: Бабурин, Рудаков, Лангович, Хаджикадунич, Мелёхин, Тугарев, Фольмер, Щетинин, Сухомлинов, Комличенко.

16:15

Добрый день, уважаемые любители футбола! В очередном матче 13-го тура «Спартак» после унизительного поражения в Санкт-Петербурге принимает дома «Ростов».

Появились новые записи
показать
Скопировать ссылку
Картина дня
«Больница переполнена постояльцами». Все об отравлении россиян в Египте
Российские туристы рассказали о массовом отравлении в отеле Хургады
Валиева, Туктамышева и Косторная сражаются за российский подиум в Канаде. LIVE
Фигурное катание. Гран-при Канады. Женщины. Произвольная программа. ОНЛАЙН
«Они предлагали мне деньги за молчание. Я отказался, бабушка умерла»
Скончалась бабушка жителя Томска, за которой он тайно ухаживал в «красной зоне» больницы
США и ЕС договорились о тарифах на алюминий и сталь
Хакеры украли данные Трампа, Бэкхема и шейха Дубая из базы ювелирного дома Graff Diamonds
В генконсульстве рассказали о состоянии отравившихся в Хургаде российских туристов
Россиянам объяснили, как обезопаситься от поддельных приложений
Новости
До +11°С ожидается в Москве в воскресенье
Петр Ян признался, что эмоционально опустошен после победы на UFC 267
Россиянам назвали способ сэкономить на ОСАГО
В 2022 году космический корабль «Прогресс» совершил рекордный годовой полет на МКС
Дочь Тутберидзе осталась без медали на дебютном этапе Гран-при
Политолог Корнилов рассказал, как Великобритания дважды подставила Зеленского
Гэтжи оскорбил экс-чемпиона UFC Кормье из-за высказывания о Махачеве
Все новости
«Максимальные звери. Человек захлебывается кровью, а ему говорят уйти»
Блогер Миронова оценила извинения Эрмитажа из-за сломанного носа посетителя
«Все российские рыбаки привиты. Да и какой ковид в середине Охотского моря?»
Как Китай перекраивает под себя рыбный рынок России
Фото в трусах у Исаакия довело до уголовного дела
Модель из Петербурга будут судить из-за снимка около Исаакиевского собора
«Декстер», «Ковбой Бибоп», «Соколиный глаз», «Колесо времени» и еще 15 сериалов ноября
Какие сериалы смотреть в ноябре 2021 года: выбор «Газеты.Ru»
«Для приготовления настоящего плова важны три вещи»
Как выбрать рис, мясо и посуду для хорошего плова
«Каменный век»: половина россиян — за запрет животных в цирках
Почему в России не могут запретить цирковые шоу с участием зверей
«Для многих настоящий учитель». Не стало диктора Игоря Кириллова
«Приоритет — рост благополучия граждан». Что сказал Путин об экономике на саммите G20
Путин заявил, что бюджет России будет профицитным в 2021 году
Как привитые могут заразиться коронавирусом
Гинцбург: вакцинированные от COVID-19 могут заболеть из-за характера штамма «Дельта»
От Японии до Британии: где наблюдали полярные сияния тысячи лет назад
Ученые создали карту полярных сияний за последние 3000 лет
Остановить мгновение: смартфон Huawei nova 9 с инновационной камерой
Флагман Huawei nova 9 продолжает молодежную линейку устройств компании
Думские «старички» подсказывают новым людям
Алексей Нечаев рассказал о первых днях работы своей партии в Госдуме
«Нужно быть очень внимательным к деталям». Зачем в киберспорте тренер
Как обучают российских киберспортсменов

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+