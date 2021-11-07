Невероятный по своему накалу выдали матч команды. Здесь было все — и удаление, и два гола, и потрясающая игра «Спартака» в меньшинстве, и огромное количество фолов. Со счетом 1:1 завершилась встреча.
Неудачная подача Бакаева недалеко от штрафной соперника, нет сил у «железнодорожников» бежать вперед.
Перешел «Спартак» на чужую половину, разыграл угловой и штрафной, но выжать ничего не смог. Едвай получает желтую карточку за споры с арбитром.
Замена у «Спартака»: Промес уходит, а вместо него появляется Зелимхан Бакаев, который еще до выхода получил желтую. Также замена у «Локо»: Рыбчинский вместо Куликова.
Прекрасную атаку развивает «Лоокмотив», выводя Лисаковича один на один, но в итоге игрок забирается в офсайд, когда мяч влетает в ворота.
Штрафной получает «Локомотив». Но мяч от Куликова попадает в голову Мозесу, и тут же контратака «Спартака».
А тем временем двойную замену проводит тренерский штаб «Спартака»: Кофрие попросил замену и ушел, вместо него появился Ларссон, ушел Айртон, вместо него Ломовицкий.
Все еще нет ощущения, что игра происходит не в равных составах. А на поле произошел серьезный стык — Баринов столкнулся с Мозесом. На поле опять медицинская бригада.
Двойная замена у «Локомотива»: Смолов уходит, вместо него появляется Лисакович, также поле покидает Живоглядов, доиграет Сильянов.
Камано получает по ногам Умярова. По идее, стоило бы показать желтую карточку за срыв потенциальной атаки, но без предупреждений.
Снова рвется в атаку «Спартак». Развернулся Промес, играет с Соболевым, атакует огненно у чужой штрафной, но Промеса в последний момент накрывают.
Игра продолжается в тех же составах. Удается «Локомотиву» хоть немного отодвинуть игру от своих ворот. Куликов наносит опасный удар, но блокируют его.
Пауза у нас в матче, медицинская бригада для одного из игроков «Локомотива» оказывается на поле.
ГООООООООООООООООЛ! НАИЛЬ УМЯРОВ! Наиграл «Спартак» на этот гол, безусловно, прекраснейший удар Умярова из-под Смолова с отскоком от газона, Гильерме слишком поздно увидел мяч.
Совсем после перерыва расклеилась игра «Локомотива». Кажется, совсем не так должна играть команда, ведущая в счете и имеющая численное преимущество.
Совсем нет ощущения, что в меньшинстве играет сейчас «Спартак». Давит команда на соперника, почувствовав возможность забить.
Право на угловой зарабатывает «Спартак», мяч разыгран и заметался в штрафной «железнодорожников». Не смогли ничего выжать из этого эпизода спартаковцы.
Желтую карточку получает Живоглядов. Слишком откровенно он держал Промеса, когда тот пытался прорваться в атаку.
Соболев с Промесом разыгрываются в чужой штрафной, выводя на ударную позицию Умярова, но Наиля накрывают, выбивая мяч.
Яро недоволен судейством Витория, кажется ему, что судья неправильно рассудил один из эпизодов. А «Локо» зарабатывает штрафной после грубой игры Умярова.
Промес оказывается на газоне после столкновения с Ненаховым. Но поднимается игрок «Спартака», а предупреждения нет.
Квинси Промес прорывается в чужую штрафную, но в итоге забирается в положение вне игры, в итоге футболист вылетает за пределы поля.
В перерыве тренерский штаб «Спартака» делает замену: Наиль Умяров выходит вместо Михаила Игнатьева.
Первый тайм завершен. В примерно равной борьбе «Локомотив» сумел воспользоваться одним из немногих шансов и вышел вперед, после чего Руслан Литвинов серьезно подставил свою команду, заработав вторую желтую карточку. Теперь «Спартаку» приходится отыгрываться в меньшинстве, однако больших надежд на камбэк ничто пока не предвещает. Ждем второй половины игры. Перерыв.
И снова врачи спешат к Соболеву. На этот раз ему досталось в единоборстве с Ненаховым. Впрочем, последнему тоже нужна медицинская помощь.
Эффектный удар Смолова через себя из пределов штрафной — мяч летит выше ворот. Плюс офсайд заметили у Федора.
Опасно! Еще один момент организует «Локомотив»: мяч после дальнего удара Жемалетдинова проходит над левой крестовиной.
Литвинов просто хоронит «Спартак»! Грубое нарушение в центре поля, и судья показывает ему вторую желтую карточку, которая автоматически превращается в красную.
Куликов делал интересную передачу на левый край штрафной, однако один из спартаковских защитников удачно подставил ногу.
Спартаковцы пытаются организовать какое-то подобие атаки, но все их попытки пока уверенно прерывают гости.
«Локомотив» после забитого гола пытается прессинговать даже без мяча, на подъеме сейчас красно-зеленые.
ГОООЛ! Гирано Керк забивает. Камано выдал потрясающую передачу низом вразрез в центр штрафной, и Керк, опередив двух соперников, пробил Селихова с близкого расстояния. 1:0 в пользу «Локомотива»!
Наседает «Локомотив», но не слишком осмысленно. Удар Камано с линии штрафной, затем угловой — все без результата.
И вновь Смолов в центре событий. На этот раз в борьбе на своей половине поля ему зарядили по ногам.
Айртон заработал угловой на левом фланге, однако создать момент на его подаче не получилось — Литвинов сфолил в борьбе с Гильерме.
Кофрие получил удар по ноге в борьбе со Смоловым, но вроде бы ничего серьезного — бельгиец быстро вернулся в игру.
Камано попытался пробить после паса Смолова, однако Кутепов заблокировал выстрел, и тут же судья показал офсайд.
«Железнодорожники» провели свою первую атаку в матче, попытавшись справа забраться в штрафную соперника, но защитники «Спартака» на месте.
Айртон сместился в центр с левого фланга, сделал пас на Мозеса, тот попытался пробить с края штрафной, но удар заблокировали.
Спартаковцы провели атаку левым флангом, но «железнодорожники» уверенно отбились, заблокировав удар противника.
А вот так выглядят стартовые составы команд.
«Спартак»: Селихов, Кофрие, Жиго, Джикия, Айртон, Зобнин, Литвинов, Игнатов, Мозес, Промес, Соболев Запасные: Максименко, Марков, Ещенко, Гапонов, Кутепов, Бакаев, Ларссон, Ломовицкий, Умяров, Мельников, Рассказов.
«Локомотив»: Гильерме, Живоглядов, Ненахов, Едвай, Баринов, Жемалетдинов, Куликов, Марадишвили, Керк, Смолов, Камано. Запасные: Савин, Черный, Сильянов, Мурило, Рыбчинский, Борисенко, Лисакович.