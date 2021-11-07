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Спорт

Москва в огне: «Спартак» в меньшинстве вырвал ничью у «Локомотива»

«Спартак» и «Локомотив» сыграли вничью в 14-м туре чемпионата России

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Михаил Джапаридзе/ТАСС
В матче 14-го тура чемпионата России по футболу встретились столичные «Спартак» и «Локомотив», в середине недели отстоявшие героические ничьи в Лиге Европы. Встреча завершилась со счетом 1:1, при этом красно-белые смогли забить, играя в меньшинстве. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
Россия - Премьер-Лига. 14-й тур
Окончен
07 ноября 19:00
Спартак М
Москва
64' Умяров
1 : 1
Локомотив М
Москва
23' Керк
Стадион «Открытие Банк Арена», Москва
Главный судья: Иван Сиденков (Санкт-Петербург, Россия)
1-й тайм

11' Литвинов

35' Литвинов 35' Соболев 36' Бакаев

23' Керк 26' Марадишвили

29' Куликов

45' Керк

2-й тайм

64' Умяров

55' Живоглядов

78' Баринов

90' Едвай

90' Едвай

Трансляция
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21:05

На этом «Газета.Ru» завершает текстовую онлайн-трансляцию поединка. До скорых встреч!

21:00

Невероятный по своему накалу выдали матч команды. Здесь было все — и удаление, и два гола, и потрясающая игра «Спартака» в меньшинстве, и огромное количество фолов. Со счетом 1:1 завершилась встреча.

90+5'

Все! Звучит финальный свисток!

90+4'

Неудачная подача Бакаева недалеко от штрафной соперника, нет сил у «железнодорожников» бежать вперед.

90+3'

Безумное количество фолов сегодня, действительно огненный матч.

90+1'

Четыре минуты добавлено к матчу.

90'

Перешел «Спартак» на чужую половину, разыграл угловой и штрафной, но выжать ничего не смог. Едвай получает желтую карточку за споры с арбитром.

88'

Сейчас гораздо активнее выглядит «Лоокмотив», который поддавливает соперника в чужой штрафной.

86'

Замена у «Спартака»: Промес уходит, а вместо него появляется Зелимхан Бакаев, который еще до выхода получил желтую. Также замена у «Локо»: Рыбчинский вместо Куликова.

84'

Прекрасную атаку развивает «Лоокмотив», выводя Лисаковича один на один, но в итоге игрок забирается в офсайд, когда мяч влетает в ворота.

82э

Штрафной получает «Локомотив». Но мяч от Куликова попадает в голову Мозесу, и тут же контратака «Спартака».

80'

А тем временем двойную замену проводит тренерский штаб «Спартака»: Кофрие попросил замену и ушел, вместо него появился Ларссон, ушел Айртон, вместо него Ломовицкий.

80'

Отличную атаку провел «Локомотив», пока Жеемалетдинов после подката Зобнина лежал на газоне.

78'

Баринов, кстати, за этот подкат получает желтую карточку.

77'

Все еще нет ощущения, что игра происходит не в равных составах. А на поле произошел серьезный стык — Баринов столкнулся с Мозесом. На поле опять медицинская бригада.

75'

Двойная замена у «Локомотива»: Смолов уходит, вместо него появляется Лисакович, также поле покидает Живоглядов, доиграет Сильянов.

73'

Камано получает по ногам Умярова. По идее, стоило бы показать желтую карточку за срыв потенциальной атаки, но без предупреждений.

71'

Снова рвется в атаку «Спартак». Развернулся Промес, играет с Соболевым, атакует огненно у чужой штрафной, но Промеса в последний момент накрывают.

69'

Игра продолжается в тех же составах. Удается «Локомотиву» хоть немного отодвинуть игру от своих ворот. Куликов наносит опасный удар, но блокируют его.

67'

Пауза у нас в матче, медицинская бригада для одного из игроков «Локомотива» оказывается на поле.

64'

ГООООООООООООООООЛ! НАИЛЬ УМЯРОВ! Наиграл «Спартак» на этот гол, безусловно, прекраснейший удар Умярова из-под Смолова с отскоком от газона, Гильерме слишком поздно увидел мяч.

63'

Замена происходит у «Локомотива»: Мурило меняет Константина Марадишвили.

61'

Совсем после перерыва расклеилась игра «Локомотива». Кажется, совсем не так должна играть команда, ведущая в счете и имеющая численное преимущество.

59'

Совсем нет ощущения, что в меньшинстве играет сейчас «Спартак». Давит команда на соперника, почувствовав возможность забить.

57'

Право на угловой зарабатывает «Спартак», мяч разыгран и заметался в штрафной «железнодорожников». Не смогли ничего выжать из этого эпизода спартаковцы.

55'

Желтую карточку получает Живоглядов. Слишком откровенно он держал Промеса, когда тот пытался прорваться в атаку.

54'

Соболев с Промесом разыгрываются в чужой штрафной, выводя на ударную позицию Умярова, но Наиля накрывают, выбивая мяч.

52'

Яро недоволен судейством Витория, кажется ему, что судья неправильно рассудил один из эпизодов. А «Локо» зарабатывает штрафной после грубой игры Умярова.

50'

Промес оказывается на газоне после столкновения с Ненаховым. Но поднимается игрок «Спартака», а предупреждения нет.

48'

Квинси Промес прорывается в чужую штрафную, но в итоге забирается в положение вне игры, в итоге футболист вылетает за пределы поля.

46'

В перерыве тренерский штаб «Спартака» делает замену: Наиль Умяров выходит вместо Михаила Игнатьева.

46'

Звучит свисток на второй тайм, и игра начинается!

45+2'

Первый тайм завершен. В примерно равной борьбе «Локомотив» сумел воспользоваться одним из немногих шансов и вышел вперед, после чего Руслан Литвинов серьезно подставил свою команду, заработав вторую желтую карточку. Теперь «Спартаку» приходится отыгрываться в меньшинстве, однако больших надежд на камбэк ничто пока не предвещает. Ждем второй половины игры. Перерыв.

45'

Керк получил желтую за атаку игрока, не владеющего мячом, сфолив на Зобнине.

45'

Две минуты добавил главный арбитр матча.

43'

И снова врачи спешат к Соболеву. На этот раз ему досталось в единоборстве с Ненаховым. Впрочем, последнему тоже нужна медицинская помощь.

41'

Эффектный удар Смолова через себя из пределов штрафной — мяч летит выше ворот. Плюс офсайд заметили у Федора.

40'

Руя Виторию тоже наградили желтой карточкой за разговоры.

38'

Гости не сумели толком подать угловой, но и контратака у спартаковцев не получилась.

37'

Опасно! Еще один момент организует «Локомотив»: мяч после дальнего удара Жемалетдинова проходит над левой крестовиной.

36'

Заодно и Александр Соболев получает «горчичник» за разговоры.

35'

Литвинов просто хоронит «Спартак»! Грубое нарушение в центре поля, и судья показывает ему вторую желтую карточку, которая автоматически превращается в красную.

33'

Куликов делал интересную передачу на левый край штрафной, однако один из спартаковских защитников удачно подставил ногу.

31'

Спартаковцы пытаются организовать какое-то подобие атаки, но все их попытки пока уверенно прерывают гости.

29'

И тут же Даниил Куликов зарабатывает «горчичник» за подкат в ноги Зобнина в центре поля.

26'

Марадишвили сбил соперника на своей половине поля. Заслуженная желтая.

25'

«Локомотив» после забитого гола пытается прессинговать даже без мяча, на подъеме сейчас красно-зеленые.

23'

ГОООЛ! Гирано Керк забивает. Камано выдал потрясающую передачу низом вразрез в центр штрафной, и Керк, опередив двух соперников, пробил Селихова с близкого расстояния. 1:0 в пользу «Локомотива»!

20'

Наседает «Локомотив», но не слишком осмысленно. Удар Камано с линии штрафной, затем угловой — все без результата.

17'

И вновь Смолов в центре событий. На этот раз в борьбе на своей половине поля ему зарядили по ногам.

15'

Смолов на левом фланге попал в офсайд.

13'

Айртон заработал угловой на левом фланге, однако создать момент на его подаче не получилось — Литвинов сфолил в борьбе с Гильерме.

11'

Первая желтая карточка в матче. Литвинов сзади въехал в ногу Марадишвили.

10'

Кофрие получил удар по ноге в борьбе со Смоловым, но вроде бы ничего серьезного — бельгиец быстро вернулся в игру.

8'

Камано попытался пробить после паса Смолова, однако Кутепов заблокировал выстрел, и тут же судья показал офсайд.

7'

«Железнодорожники» провели свою первую атаку в матче, попытавшись справа забраться в штрафную соперника, но защитники «Спартака» на месте.

5'

Айртон сместился в центр с левого фланга, сделал пас на Мозеса, тот попытался пробить с края штрафной, но удар заблокировали.

3'

Соболев получил повреждение, столкнувшись с Гильерме. Медицинскую помощь оказывают спартаковцу.

2'

Спартаковцы провели атаку левым флангом, но «железнодорожники» уверенно отбились, заблокировав удар противника.

1'

Что ж, встреча стартовала. Поехали!

18:55

А вот так выглядят стартовые составы команд.

«Спартак»: Селихов, Кофрие, Жиго, Джикия, Айртон, Зобнин, Литвинов, Игнатов, Мозес, Промес, Соболев Запасные: Максименко, Марков, Ещенко, Гапонов, Кутепов, Бакаев, Ларссон, Ломовицкий, Умяров, Мельников, Рассказов.

«Локомотив»: Гильерме, Живоглядов, Ненахов, Едвай, Баринов, Жемалетдинов, Куликов, Марадишвили, Керк, Смолов, Камано. Запасные: Савин, Черный, Сильянов, Мурило, Рыбчинский, Борисенко, Лисакович.

18:50

Матч начнется в 19:00 по московскому времени.

18:45

Добрый вечер, уважаемые любители футбола! В матче 14-го тура чемпионата России по футболу встречаются столичные «Спартак» и «Локомотив». «Газета.Ru» приглашает вас на текстовую онлайн-трансляцию игры.

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