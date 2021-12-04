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Спорт

Третье поражение подряд: «Локомотив» дома проиграл «Уралу» в меньшинстве

В матче 17-го тура РПЛ «Локомотив» проиграл дома «Уралу» 0:1

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Эпизод матча «Локомотив» - «Урал»

Эпизод матча «Локомотив» - «Урал»

РИА Новости
В матче 17-го тура Российской премьер-лиги московский «Локомотив» на своем поле принимал «Урал» из Екатеринбурга. Встреча завершилась неожиданной победой гостей, которые взяли три очка и покинули последнее место в турнирной таблице. Единственный гол был забит с пенальти в первом тайме, а в начале второй половины встречи «Локомотив» остался в меньшинстве. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию.
Россия - Премьер-Лига. 17-й тур
Окончен
04 декабря 19:00
Локомотив М
Москва
0 : 1
Урал
Екатеринбург
42' Аугустыняк
Стадион «РЖД Арена (Локомотив)», Москва
Главный судья: Кирилл Левников (Санкт-Петербург, Россия)
1-й тайм

31' Пабло

40' Едвай

7' Герасимов

42' Аугустыняк

2-й тайм

47' Едвай

61' Ненахов

69' Евсеев

76' Кузьмичёв

87' Гагнидзе

Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
'90+5

Наша трансляция на этом завершена. Хорошего вечера!

'90+4

«Локомотив» в этом матче наиграл как минимум на ничью, во втором тайме москвичи в меньшинстве создали достаточно моментов, чтобы сравнять счет, но не повезло. А «Урал» уходит с последнего места!

'90+4

Не получается последний штурм у «Локо», Левников дает свисток!

'90+2

Кирилл Зинович вместо Ненахова выходит. Любопытно, что Гисдоль требовал его выхода на поле перед предыдущим угловым и теперь выговаривает судье.

'90+1

Три минуты добавлено ко второму тайму.

'90

Смолов бьет, попадает в голову игроку из стенки и будет угловой.

'90

Фолит Подберезкин и будет штрафной в 20-ти метрах от ворот «Урала»!

'90

В случае победы «Урал» не только уйдет с последнего место, но и переместится из зоны вылета в зону стыков. Правда, у всех конкурентов будет матч в запасе.

'88

Подберезкин меняет Гагнидзе.

'87

Гагнидзе упал на газон уже не в первый раз, попросил замену и получил желтую за затяжку.

'85

Пару минут «Урал» за счет индивидуальных действий игроков провел на чужой половине поля, пауза была нужна команде. «Локомотив» давил на предыдущем отрезке игры.

'84

Егорычев долго возился с мячом на левом фланге и в конце концов заработал угловой.

'82

Давит «Локо» и теперь Баринов бьет головой после подачи Бабкина, но не слишком сильно и точно.

'81

Смолов сначала неудачным пасом замедлил быструю атаку своей команды, а затем, снова получив мяч на линии штрафной, решил все сделать сам, но его удар защитники заблокировали.

'79

Еще одна перекладина! Отскок после подачи углового, Бабкин получил мяч в штрафной правее от ворот и жахнул в дальний — перекладина! По дороге мяч попал в голову кому-то из игроков «Урала».

'78

Евсеев вошел в штрафную, решил все сделать сам и пробил — Баринов заблокировал. А мог игрок «Урала» отдать партнерам, варианты были.

'77

Еще один бессмысленный удар Марадишвили, которым он размял Помазуна.

'76

Кузьмичев помогал себе локтем в верховой борьбе и получил предупреждение.

'75

Марадишвили решился на удар из-за штрафной — очень высоко.

'72

Бека-Бека, которому по ходу матча оказывали помощь, хромая покидает поле. Сергей Бабкин его меняет.

'70

Баринов дотащил мяч до линии штрафной, покатил на Камано, тот пробил в касание — перекладина!

'69

Евсеев наказан за грубую игру.

'68

Выбежали в быструю атаку игроки «Урала», три в два было в какой-то фазе, но в итоге начали пасоваться и все испортили. Хотя время потянули.

'66

Но и «Урал» старается поддавливать «Локо» на его половине поля. И еще старается подержать мяч. Хотя по владению у хозяев большое преимущество — 63 на 37.

'64

«Локомотив» прессингует на чужой половине поля и не дает «Уралу» выйти в атаку.

'62

Константин Марадишвили поменял Лисаковича.

'61

Следует быстрая атака, Гаджимуратов убегает по флангу, его сбивает Ненахов, а Левников останавливает игру и не дает «Уралу» продолжить перспективную атаку. Игрок «Локо» получает желтую.

'61

Подача углового, но Адамов перепрыгнул двоих игроков «Локо» и выбивает мяч.

'60

Смолов красиво сыграл, подбросил себя мяч и попробовал прострелить, но заработал только угловой.

'57

Алексей Евсеев выходит на поле вместо Колесниченко.

'54

Смолов пробил в ближний угол, попал в створ, но Помазун справился, да и удар был не слишком сильным!

'54

Еще удар головой Пабло после углового, на этот раз мимо ворот!

'53

Подает «Локо» угловой, Пабло бьет головой прямо в девятку — Помазун в прыжке ладонью вытащил мяч из ворот! Шикарный сейв!

'53

Смолов справа попытался прострелить и заработал угловой.

'51

Полная тишина на стадионе, фанаты ушли, все оставшиеся молчат. Что делать сейчас «Локомотиву» — непонятно.

'49

Ну ладно, по факту, конечно, Левников прав, но опять мы говорим о трактовке правил от ФИФА. Похожий эпизод был сегодня в матче «Спартак» — «Ахмат» с удалением Соблолева, которое вызвало массу споров.

'47

Ээ. Вот сейчас непонятно. Едвай чисто отобрал мяч у Колесниченко, развернулся и уже не видя соперника по инерции наступил ему на ногу. Желтая карточка, которая у него уже вторая в этом матче.

'46

Наир Тикнизян в перерыве заменил Рыбуса.

'46

Продолжаем! Начался второй тайм.

'46

В перерыве показали повторы момента, после которого был назначен пенальти. Там даже, наверное, Едвай получил желтую не за удар локтем в лицо сопернику, а за то, что мяч попал ему еще и в руку при этом.

'45+2

А Баринов уже после свистка на перерыв получает желтую, ему не понравилось, что судья не дал «Локо» продолжить атаку.

'45+2

Окончен первый тайм. Скучная игра, с большим количеством фолов и почти без моментов. Гол был забит после довольно курьезного пенальти. Отдыхаем.

'45+1

Бека-Бека забрасывал мяч в штрафную, но партнеров там и близко не было. А добавлена одна минута к первому тайму.

'44

Пабло столкнулся с Егорычевым и упал на него сверху, нужна помощь игроку «Уралу».

'42

Аугустыняк очень спокойно отправляет мяч не туда, куда уже упал Худяков! 0:1!

'40

Пенальти! Едвай после подачи углового в борьбе с Кузьмичевым локтем врезал ему по лицу! И желтая.

'38

Гаджимуратов упал в штрафной, но даже сам особо пенальти не выпрашивает. Левников взял паузу, повтор посмотрели, пенальти назначать не стали.

'36

Момент у «Урала»! Гаджимуратов отдал Гогнидзе, то вошел в штрафную и с острого угла бил в дальний — Едвай в подкате заблокировал!

'34

Бека-Бека справа то ли навесил неудачно, то ли зряче пробил, но мяч летел в девятку и Помазун не рискнул его ловить, а отбил в сторону.

'33

Игроки «Урала» фолят в центре, не прочь полежать после стыка... Грамотно гости убивают темп игры.

'31

Пабло воткнулся в Гогнидзе на полном ходу и заработал желтую.

'31

И со стандартов ничего не получается у хозяев поля.

'30

Еще угловой заработал «Локо».

'30

Очередной фол Гаджимуратова в центре поля.

'28

Аугустыняк пробил с дальней дистанции, попал в створ, но Худяков спокойно поймал. Но хоть что-то.

'27

Бека-Бека навесил в штрафную, но там только Помазун.

'25

«Локомотив» быстро доставляет мяч к чужой штрафной, а потом не знает, что делать с мячом.

'23

Совсем темп упал в матче.

'21

Фанаты «Локомотива», в знак солидарности с фанатами ЦСКА, покидают трибуны.

'20

Помазун сыграл кулаками после корнера, даже несмотря на то, что против него сфолил Пабло.

'18

Смолов пробил с разворота из штрафной, но попал в защитника и заработал угловой!

'17

Камано в вошел в штрафную, покатил на Бека-Бека, но против того грамотно сыграл Гогнидзе, не дал пробить и в итоге оттеснил от мяча.

'16

Треть тайма сыграна, пока «Урал» очень уверенно обороняется и неплохо контратакует.

'15

Смолов пытался пробить от линии штрафной — попал в защитника.

'15

Достаточно много мелких фолов в начале матча.

'13

Справляются защитники «Локо» с подачей с углового. По угловым 0:3 в пользу гостей.

'13

И снова «Урал» зарабатывает угловой.

'11

Два подряд угловых подавал «Урал», довольно остро получилось. Но все в итоге закончилось в руках Худякова.

'9

Аугустыняк боролся в чужой штрафной после углового, но не сумел пробить головой.

'7

Смолов перед штрафной оставляет Керку, тот чуть продвинулся вперед и пробил в ближний угол — мимо ворот!

'6

Герасимов фолит в центре поля на убегавшего в контратаку Смолова.

'5

«Локомотив» пробует пробиться к воротам «Урала» по центру, но пока гости спокойны.

'3

Спокойное начало матча, «Локомотив» владеет мячом, но в основном в центре поя.

'1

Поехали!

18:55

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга. Помогать ему будут ассистенты Рашид Абусуев (Санкт-Петербург) и Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург). Резервный арбитр — Максим Перезва (Раменское).

18:52

«Локомотив» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. Москвичи в 16 турах набрали 25 очков. В трех последних турах команда не побеждала. «Урал» замыкает турнирную таблицу. Команда набрала в 16 турах 13 очков. Безвыигрышная серия «Урала» составляет шесть матчей.

18:50

Стартовые составы команд:

«Локомотив»: Худяков, Рыбус, Ненахов, Пабло, Едвай, Баринов, Бека-Бека, Керк, Камано, Смолов, Лисакович.

«Урал»: Помазун, Кулаков, Адамов, Гогличидзе, Кузьмичёв, Герасимов, Колесниченко, Аугустыняк, Егорычев, Гаджимуратов, Гагнидзе.

18:46

Матч начнется в 19:00 по московскому времени.

18:45

Добрый день! Мы приветствуем вас на матче 17-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Уралом»!

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