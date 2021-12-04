04 декабря 2021, 19:00 Спорт Третье поражение подряд: «Локомотив» дома проиграл «Уралу» в меньшинстве В матче 17-го тура РПЛ «Локомотив» проиграл дома «Уралу» 0:1 Антон Третяк

close 100% Эпизод матча «Локомотив» - «Урал» РИА Новости

В матче 17-го тура Российской премьер-лиги московский «Локомотив» на своем поле принимал «Урал» из Екатеринбурга. Встреча завершилась неожиданной победой гостей, которые взяли три очка и покинули последнее место в турнирной таблице. Единственный гол был забит с пенальти в первом тайме, а в начале второй половины встречи «Локомотив» остался в меньшинстве. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию.

Россия - Премьер-Лига. 17-й тур Окончен 04 декабря 19:00 Локомотив М Москва 0 : 1 Урал Екатеринбург 42' Аугустыняк Стадион «РЖД Арена (Локомотив)», Москва Главный судья: Кирилл Левников (Санкт-Петербург, Россия)