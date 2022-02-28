'16

Юри Альберто получил мяч в штрафной, но защитник «Рубина» заблокировал удар в подкате, мяч улетел на угловой. После подачи с угла поля Чистяков попал в перекладину, а затем Малком после передачи Вендела ударил в упор, но Дюпин забрал мяч.