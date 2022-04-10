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РПЛ. 24-й тур. «Спартак» — «Арсенал». ОНЛАЙН

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Эпизод матча «Спартак» - «Арсенал»

Эпизод матча «Спартак» - «Арсенал»

РИА Новости
В очередном матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) московский «Спартак» играет с тульским «Арсеналом». «Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию матча.
Россия - Премьер-Лига. 24-й тур
Перерыв
10 апреля 16:30
Спартак М
Москва
0 : 0
Арсенал
Тула
Стадион «Открытие Банк Арена», Москва
Главный судья: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия)
1-й тайм

28' Кангва

44' Радакович

2-й тайм
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
'45+3

Перерыв! «Спартак» за эти 45 с небольшим минут обновил рекорд сезона по числу ударов, пробив девять раз, однако ни одна из этих попыток счастья красно-белым не принесла. Вернемся через 15 минут!

'45+2

Мозес от лицевой линии простреливал вдоль тульских ворот, но никто из его партнеров подставить какую-либо конечность под мяч не сумел.

'45

К основному времени первого тайма добавлено три минуты.

'44

Радакович со всей дури влетел в ноги Жиго и получил абсолютно заслуженную желтую карточку.

'43

Гулиев пробил с левой ноги из-за пределов штрафной в направлении дальней девятки, получилось сильно выше.

'40

Игнатов забросил мяч на Джикию -— ситуативно оказался центральный защитник «Спартака» на позиции форварда, но принять пас из глубины не сумел.

'37

Соболев врезался в Радаковича, будет штрафной в пользу гостей.

'36

Оступился немного защитник «Арсенала» во время борьбы за мяч с Георгием Джикией, но движется к центру поля, чтобы продолжить матч.

'35

За заднюю поверхность бедра держится Игорь Смольников, видимо будет замена.

'32

Куча-мала сейчас в штрафной «Арсенала» случилась — Николсон и Хлусевич боролись друг с другом за отскочивший мяч, параллельно за него цеплялись Левашов и Сокол с Радаковичем. В итоге Тула сохранила владение и отбила угрозу от своих ворот.

'30

Очень активен Хлусевич! Просто разрывает Степанова на своем фланге, раз за разом создавая остроту для «Спартака» на правом краю.

'28

Откровенно говоря не тянул толчок Радаковича на серьезное нарушение правил, но фол есть фол, поэтому решение арбитра можно считать верным.

'27

А Владислав Безбородов не засчитывает гол! Толкнул Радакович Жиго по ходу голевой атаки, дав тем самым повод арбитру отправиться к монитору и пересмотреть момент!

'25

ГООООООООООООЛ! Урош Радакович забивает головой после подачи Кангвы! Буквально первая же атака туляков завершается взятием ворот Александра Максименко! 0:1!

'23

Подача Хлусевича не дошла ни до Соболева, ни до Николсона.

'20

Игнатов заблокировал удар Ткачева.

'18

Моментище у «Спартака»! Шамар Николсон получил шикарный пас в разрез и мог попадать буквально в пустой угол, но мяч каким-то чудом парировал Левашов!

'15

Костадинов получает по лицу от оппонента, из-за чего у него оказывается рассечена губа.

'13

Хлусевич простреливал с правого фланга, заставив Левашова выйти из ворот и сыграть кулаками.

'12

Не ставит пенальти судья, продолжается матч.

'10

Вышла накладка в этом игровом эпизоде — судья уже поспешил назначить угловой, но затем отменил решение.

'9

Сокол попадает Соболеву шипами по голеностопу, Владислав Безбородов взял паузу для видеопросмотра.

'7

Очень сильный пас на Хлусевича отдал Джикия, мяч покинул пределы поля.

'5

Первые минуты игры остаются за хозяевами.

'3

Отправляется Соболев за пределы поля, игра продолжается.

'2

Огонь по своим: Мартинс Перейра влетел в Александра Соболева, россиянин лежит на газоне и получает помощь врачей.

16:30

Игра началась! Поехали!

16:26

Состав «Арсенала»: Левашов, Смольников, Радакович, Сокол, Степанов, Ткачев, Гулиев, Костадинов, Кангва, Кайнов, Деспотович.

16:23

«Спартак» выйдет на игру в таком составе: Максименко, Джикия, Жиго, Чернов, Хлусевич, Мозес, Зобнин, Мартинс Перейра, Игнатов, Соболев, Николсон.

16:20

Стартовый свисток будет дан в 16.30 мск.

16:15

В матче 24-го тура Российской премьер-лиги московский «Спартак» на своем поле играет против тульского «Арсенала». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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