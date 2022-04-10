'32

Куча-мала сейчас в штрафной «Арсенала» случилась — Николсон и Хлусевич боролись друг с другом за отскочивший мяч, параллельно за него цеплялись Левашов и Сокол с Радаковичем. В итоге Тула сохранила владение и отбила угрозу от своих ворот.