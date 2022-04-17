17 апреля 2022, 16:30 Спорт Подняться в лидирующую тройку: «Сочи» принимает «Локомотив». LIVE РПЛ. 25-й тур. «Сочи» — «Локомотив». Онлайн Андрей Черников

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В матче 25-го тура Российской премьер-лиги «Сочи» на своем поле встречается с московским «Локомотивом». Черноморский клуб поднимется на третью строчку, если обыграет красно-зеленых. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию поединка.

Россия - Премьер-Лига. 25-й тур Матч не начался 17 апреля 16:30 Сочи Сочи 0:0 Локомотив М Москва Стадион «Фишт», Сочи Главный судья: Василий Казарцев (Санкт-Петербург, Россия)