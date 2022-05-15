Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Ниинистё завил, что готов обсудить озвученные Эрдоганом вопросы... 14:42
Романцев заявил, что не любит такие матчи, как «Спартак»... 14:40
Врачи связали повышение сахара в крови с ростом риска... 14:26
РКН ограничил доступ к двум новостным порталам США и Германии 14:25
В ЛНР рассказали о возможных последствиях подрыва ВСУ... 14:24
Певица Юдифь назвала «среднестатистическим» победный трек... 14:24
Фитнес-центры сообщили, что с февраля снова начали терять... 14:22
В Испании президент баскетбольного клуба заставил игроков... 14:21
Стало известно о состоянии пострадавшего при обстреле... 14:13
В ГИБДД напомнили водителям об опасности похмелья 14:10
Спорт

Последний шанс Слуцкого: «Рубин» приехал к «Уралу». LIVE

РПЛ, 29-й тур. «Урал» (Екатеринбург) — «Рубин» (Казань). ОНЛАЙН

close
100%
Во время матча между командами ФК «Урал» (Екатеринбург) и ФК «Рубин» (Казань), 20 мая 2020 года

Во время матча между командами ФК «Урал» (Екатеринбург) и ФК «Рубин» (Казань), 20 мая 2020 года

Павел Лисицын/РИА «Новости»
В матче 29-го тура екатеринбургский «Урал» принимает на своем поле казанский «Рубин». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Россия - Премьер-Лига. 29-й тур
Перерыв
15 мая 14:00
Урал
Екатеринбург
23' Бикфалви
1 : 0
Рубин
Казань
Стадион «Екатеринбург Арена», Екатеринбург
Главный судья: Сергей Карасёв (Москва, Россия)
1-й тайм

23' Бикфалви

25' Кучаев

2-й тайм
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
Перерыв

Отправляет Карасев команды на перерыв! Под давлением «Урала» проходит матч, однако опасных моментов не особо много. Единственный мяч забил Эрик Бикфалви, выводя екатеринбуржцев вперед.

'45

Минута добавлена к первому тайму.

'43

«Рубин» стал немного активнее ходить в атаку к чужим воротам, однако опять же — создать давление на Помазуна не удается.

'41

Откровенно Кучаев подставился под Августиника, что не укрылось от Карасева.

'39

Мишкич и Лисакович столкнулись сильно, но оба игрока поднимаются, все в порядке. Оба могут продолжить игру.

'37

Комфортно чувствует себя «Урал», играет широко, не тяготеет к какому-то определенному флангу.

'35

Передача прошла на Мишкича, но немного растерялся он, и защита «Рубина» отбилась.

'33

Держится как примагниченный мяч у игроков «Урала». Никак не получается у «Рубина» перехватить контроль мяча.

'31

«Урал» сейчас чуть более спокойно действует, больше контролирует мяч.

'29

Едва вновь не убегает Бикфалви, но Зотов успевает его остановить, не давая выйти на убойную позицию.

'27

Право на штрафной получает «Рубин», но очень качественно выстроил стенку «Урал» — и не зря, дважды в нее попадает мяч. А следом Бикфалви рванул один на один, но Дюпин ситуацию прочитал.

'25

Кучаев получает первую желтую карточку в матче — жестко он срубил Мишкича.

'23

ГОООООООООООЛ! Эрик Бикфалви! Атака позиционная прошла у «Урала». Железнов отработал рядом со штрафной, отдал Шатову, который поборолся с соперниками, и отпасовал Эрику, который поразил ворота Дюпина.

'21

Пока угловые никак не идут у команды. Игроки «Рубина» пока не могут накрыть бьющих, а футболисты «Урала» не могут нанести точные удары по воротам.

'19

Три подряд угловых зарабатывает «Рубин». Удается казанцам сохранить изначально мяч рядом со штрафной, но в итоге следует потеря, и назначен удар от ворот.

'17

Первый угловой зарабатывает «Рубин». Подача прошла в штрафную, но выбили его защитники «Урала».

'15

Первый заблокированный удар. Зубев блокирует мяч, который летел от Железнова. А ведь позиция была очень удачная.

'13

«Урал» сейчас больше владеет инициативой, до ворот Помазуна игра доходит очень редко.

'11

Два угловых подряд зарабатывает «Ура». Оба раза подавал Шатов, но опасного у ворот Дюпина не произошло.

'9

Игра сейчас идет на встречных курсах, пока никакая команда не намерена садиться в обороне. Обмениваются проходами к чужим воротам футболисты.

'7

Могло бы быть опасно! Егорычева никто не держит, и он пробивает по воротам — Дюпин отбивает вбок.

'5

Уже два фола у «Рубина» — Железнову подставили подножку. Самошников получил устное внушение.

'3

Пока проходы к воротам есть только у хозяев. Дюпин забирает мяч себе и отправляет его от ворот на чужую половину поля.

'1

Активно начинает «Урал», неплохой проход был, но Железнов неточно пробил по воротам, прямо в руки Дюпину.

'1

Дан стартовый свисток! Матч рассудит Сергей Карасев.

13:55

Стартовые составы выглядят следующим образом:

«Урал»: Помазун, Герасимов, Гогличидзе, Кузьмичев, Шатов, Подберезкин, Бикфалви, Егорычев, Мишкич, Железнов, Автустиняк. Запасные: Ландаков, Мамин, Динга, Быковский, Евсеев, Магомадов, Гаджимурадов, Юшин, Агеев.

«Рубин»: Дюпин, Зотов, Тесленко, Тальби, Зуев, Ломовицкий, Кучаев, Самошников, Абильдгор, Онгуха, Лисакович. Запасные: Медведев, Исмагилов, Савицкий, Бакаев, Фаттахов, Апшацев, Климов, Кузнецов.

13:50

Матч начнется в 14.00 по московскому времени.

13:45

Добрый день, уважаемые любители футбола! В матче 29-го тура екатеринбургский «Урал» принимает на своем поле казанский «Рубин». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Появились новые записи
показать
Скопировать ссылку
Картина дня
Военная операция России на Украине. День 81-й
Онлайн-трансляция военной спецоперации РФ на Украине — 81-й день
«Открыто помогает Путину». В Италии осудили политика, выступившего против расширения НАТО
Правительство Финляндии сообщило об официальном решении вступить в НАТО
«Он — чистое зло». В США подросток-расист убил 10 человек в прямом эфире
Президент США Байден призвал бороться с терроризмом после шутинга в Буффало
Певица Юдифь назвала «среднестатистическим» победный трек Украины на «Евровидении»
Вучич заявил о борьбе с антироссийскими санкциями «до последнего»
Финляндия официально приняла решение подать заявку на вступление в НАТО
СК РФ расследует преступления польских наемников против мирных жителей Попасной в ЛНР
Новости
Москвичей предупредили о заморозках
Ниинистё завил, что готов обсудить озвученные Эрдоганом вопросы по членству Финляндии в НАТО
Романцев заявил, что не любит такие матчи, как «Спартак» — «Зенит» в 29 туре РПЛ
Врачи связали повышение сахара в крови с ростом риска сердечного приступа почти вдвое
РКН ограничил доступ к двум новостным порталам США и Германии
В ЛНР рассказали о возможных последствиях подрыва ВСУ химзавода в Рубежном
Фитнес-центры сообщили, что с февраля снова начали терять клиентов
Все новости
Как россиянам выгоднее всего купить смартфон
Автор YouTube-канала «Польза NET» рассказал, как сэкономить при покупке нового смартфона в России
Швеция поставила Украине зенитки 1932 года. Как их сможет применять ВСУ
Зачем Киеву нужны шведские зенитные орудия времен Второй мировой войны
«Упивъся без меры»: как Юрия Долгорукого отравили в Киеве
865 лет назад на пиру у киевского боярина Петрилы был отравлен князь Юрий Долгорукий
Как прошло «Евровидение-2022»
14 мая в итальянском Турине прошел финал песенного конкурса...
Служба пацифиста: как отказчики от военной службы отдают долг Родине
Правозащитник Кривенко рассказал о возможности несения альтернативной службы в случае мобилизации
«Либо расстрел, либо ты с детьми гуляешь»: как пары разрешают конфликты из-за бытовых ситуаций
Семейные пары приняли участие в съемках ролика о жизни в браке
Подросток-расист убил 10 человек в американском супермаркете
«США очень не нравятся «Посейдон» и «Сармат». Они хотят их запретить»
Посол Антонов сообщил, что США хотят ввести ограничение для «Сармата» в будущем соглашении
«Гостевой дом для террористов». Народ Турции не хочет видеть в НАТО шведов и финнов
Чавушоглу: жители Турции просят заблокировать принятие Финляндии и Швеции в НАТО
«Исторически входили в состав Российской Империи». Что ждет восток и юг Украины
Депутат Госдумы Шеремет считает «неизбежным» воссоединение юга Украины с Россией
Почему важно отремонтировать ваш автомобиль именно сейчас
Автосервисы прогнозируют резкий рост цен на ремонт автомобилей к осени 2022 года
«Выполняйте требования или самолет взорвется». Как советские заключенные угнали Ту-154
Cбежавшие из СССР уголовники вместо свободы оказались в пакистанской тюрьме
Вонючие и приставучие: кому не дают шанса при флирте
Психологи выяснили, что приводит к провалу при флирте

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+