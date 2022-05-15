Отправляет Карасев команды на перерыв! Под давлением «Урала» проходит матч, однако опасных моментов не особо много. Единственный мяч забил Эрик Бикфалви, выводя екатеринбуржцев вперед.
«Рубин» стал немного активнее ходить в атаку к чужим воротам, однако опять же — создать давление на Помазуна не удается.
Мишкич и Лисакович столкнулись сильно, но оба игрока поднимаются, все в порядке. Оба могут продолжить игру.
Держится как примагниченный мяч у игроков «Урала». Никак не получается у «Рубина» перехватить контроль мяча.
Едва вновь не убегает Бикфалви, но Зотов успевает его остановить, не давая выйти на убойную позицию.
Право на штрафной получает «Рубин», но очень качественно выстроил стенку «Урал» — и не зря, дважды в нее попадает мяч. А следом Бикфалви рванул один на один, но Дюпин ситуацию прочитал.
ГОООООООООООЛ! Эрик Бикфалви! Атака позиционная прошла у «Урала». Железнов отработал рядом со штрафной, отдал Шатову, который поборолся с соперниками, и отпасовал Эрику, который поразил ворота Дюпина.
Пока угловые никак не идут у команды. Игроки «Рубина» пока не могут накрыть бьющих, а футболисты «Урала» не могут нанести точные удары по воротам.
Три подряд угловых зарабатывает «Рубин». Удается казанцам сохранить изначально мяч рядом со штрафной, но в итоге следует потеря, и назначен удар от ворот.
Первый заблокированный удар. Зубев блокирует мяч, который летел от Железнова. А ведь позиция была очень удачная.
Два угловых подряд зарабатывает «Ура». Оба раза подавал Шатов, но опасного у ворот Дюпина не произошло.
Игра сейчас идет на встречных курсах, пока никакая команда не намерена садиться в обороне. Обмениваются проходами к чужим воротам футболисты.
Могло бы быть опасно! Егорычева никто не держит, и он пробивает по воротам — Дюпин отбивает вбок.
Пока проходы к воротам есть только у хозяев. Дюпин забирает мяч себе и отправляет его от ворот на чужую половину поля.
Активно начинает «Урал», неплохой проход был, но Железнов неточно пробил по воротам, прямо в руки Дюпину.
Стартовые составы выглядят следующим образом:
«Урал»: Помазун, Герасимов, Гогличидзе, Кузьмичев, Шатов, Подберезкин, Бикфалви, Егорычев, Мишкич, Железнов, Автустиняк. Запасные: Ландаков, Мамин, Динга, Быковский, Евсеев, Магомадов, Гаджимурадов, Юшин, Агеев.
«Рубин»: Дюпин, Зотов, Тесленко, Тальби, Зуев, Ломовицкий, Кучаев, Самошников, Абильдгор, Онгуха, Лисакович. Запасные: Медведев, Исмагилов, Савицкий, Бакаев, Фаттахов, Апшацев, Климов, Кузнецов.