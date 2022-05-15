Ионов выкатил мяч на Манелова. Один был игрок «Краснодара» перед воротами, но в последнюю секунду Фернандес в подкате выбил мяч.
Лежал Пивоваров на газоне после контакта с Ушаковым. Потребовалась игроку медицинская помощь. Уже готов играть Пивоваров.
Сафонов рукой выбросил мяч на Манелова, который мог выйти один на один с Акинфеевым, но его обогнал Щенников.
Олусегун на подступах к штрафной обыграл двух защитников ЦСКА, но передача на угол штрафной не прошла.
Составы команд:
«Краснодар»: Сафонов, Бородин, Стежко, Исаенко, Пивоваров, Ионов, Черников, Сперцян, Кривцов, Манелов, Олусегун.
Запасные: Городов, Агкацев, Чернов, Мартынович, Якимов, Мацукатов, Кокоев, Кучугура, Ильин, Сергеев, Самко.
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Щенников, Ушаков, Обляков, Тарба, Мухин, Карраскаль, Эджуке, Заболотный.
Запасные: Тороп, Шайхутдинов, Елеев, Набабкин, Магнуссон, Медина, Бийол, Яковлев.