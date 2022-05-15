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Спорт

С поезда на матч: ЦСКА приехал в гости к «Краснодару». LIVE

РПЛ. 29-й тур. «Краснодар» — «ЦСКА». ОНЛАЙН

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Степан Ноздрев/ТАСС
В матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА, который сохраняет шансы на медали, встречается с «Краснодаром», Москвичи приехали на игру на поезде. «Газета.Ru» ведет онлайн трансляцию поединка
Россия - Премьер-Лига. 29-й тур
1-й тайм
15 мая 19:00
Краснодар
Краснодар
0 : 0
ЦСКА
Москва
Стадион «ФК Краснодар», Краснодар
Главный судья: Владимир Москалёв (Воронеж, Россия)
1-й тайм

20' Кривцов

2-й тайм
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
'25

Владеет «Краснодар» преимуществом. У ЦСКА не так много подходов к воротам Сафонова.

'23

После перепасовки и штрафной ЦСКА Ионов пробил в дальний угол метров с 23. Мимо ворот.

'20

Кривцов получил желтую карточку.

'18

Ионов выкатил мяч на Манелова. Один был игрок «Краснодара» перед воротами, но в последнюю секунду Фернандес в подкате выбил мяч.

'16

Пивоваров с угла штрафной выцеливал в дальнюю девятку. Мяч пролетел выше ворот.

'14

Черников здорово сыграл на перехвате возле собственной штрафной.

'10

Заболотный попытался закинуть мяч в штрафную на Карраскаля, но прервал передачу защитник.

'8

Лежал Пивоваров на газоне после контакта с Ушаковым. Потребовалась игроку медицинская помощь. Уже готов играть Пивоваров.

'6

Сафонов рукой выбросил мяч на Манелова, который мог выйти один на один с Акинфеевым, но его обогнал Щенников.

'5

Подача ЦСКА с углового не завершилась ударом.

'2

Олусегун на подступах к штрафной обыграл двух защитников ЦСКА, но передача на угол штрафной не прошла.

'1

Матч начался!

18:56

Составы команд:

«Краснодар»: Сафонов, Бородин, Стежко, Исаенко, Пивоваров, Ионов, Черников, Сперцян, Кривцов, Манелов, Олусегун.

Запасные: Городов, Агкацев, Чернов, Мартынович, Якимов, Мацукатов, Кокоев, Кучугура, Ильин, Сергеев, Самко.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Щенников, Ушаков, Обляков, Тарба, Мухин, Карраскаль, Эджуке, Заболотный.

Запасные: Тороп, Шайхутдинов, Елеев, Набабкин, Магнуссон, Медина, Бийол, Яковлев.

18:50

Добрый день, уважаемые любители футбола! «Газета.Ru» предлагает вашему вниманию матч Российской премьер-лиги между «Краснодаром» и ЦСКА. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

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