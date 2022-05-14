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Футбол. РПЛ. 29-й тур. «Ростов» — «Химки». ОНЛАЙН

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Игрок ФК «Химки» Денис Глушаков

Игрок ФК «Химки» Денис Глушаков

РИА Новости
В очередном матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ростов» принимает «Химки». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
Россия - Премьер-Лига. 29-й тур
Перерыв
14 мая 16:30
Ростов
Ростов-на-Дону
12' Тугарев
17' Полоз
2 : 0
Химки
Химки
Стадион «Ростов Арена», Ростов-на-Дону
Главный судья: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия)
1-й тайм

12' Тугарев 17' Полоз

30' Щетинин 32' Байрамян

21' Боженов 23' Идову

2-й тайм
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
'45

Отправляет Владислав Безбородов команды в раздевалку, не добавляя ничего к основному времени первого тайма. 2:0 — «Ростов» увереннейшим образом ведет в счете.

'44

Калинин с нарушением правил борется за верховой мяч и получает предупреждение.

'43

Голенков проверил с хорошего расстояния Лантратова — голкипер «Химок» не спал и поймал мяч в руки после удара головой.

'41

Тугарев внешней стороной стопы крутил мяч в штрафную подмосковной команды, но в итоге гости с угрозой справились.

'38

Боженов и Магомедов разыграли друг с другом мяч, однако навесить в штрафную не смогли — помешал Глебов.

'37

Хороший момент сейчас не реализовали ростовчане — Голенков идеально отпасовал на Полоза, который не ожидал, что пас пройдет через трех защитников, чуть замешкался и не смог плотно приложиться по мячу.

'35

Григалава надежен в обороне, очень ловко сейчас мяч выбил из-под ног Щетинина.

'32

Хорен Байрамян подсекает Резиуана Мирзова и получает предупреждение.

'31

Кирилл Щетинин получает желтую после неаккуратного прыжка в воздухе.

'29

Руденко классно выкатил на Кухарчука, который решил катить мяч между ног Песьякову! Но Сергей выставил ногу и отбил атаку гостей, браво!

'27

Песьяков вовремя выдвинулся из ворот и поймал подачу Боженова.

'25

Лантратов сыграл на перехвате после подачи Калинина, мяч у «Химок».

'23

Брайан Идову опоздал с подкатом под Андрея Ланговича и заработал желтую карточку.

'21

Первое предупреждение в матче зарабатывает Боженов за накладку.

'18

Руденко оказался на переднем крае атаки химчан, но принять пас за спину не успел — Песьяков вышел из ворот и поймал мяч намертво.

'17

ГОООООООООООООООЛ! Полоз выскочил на ударную позицию после дальней передачи от Сергея Песьякова и набирает второе очко за результативность в сегодняшней игре! 2:0!

'15

Глебов наносит удар из-за пределов штрафной — выше!

'12

ГООООООООООООООООЛ! Роман Тугарев отправляет мяч в дальний угол после передачи Дмитрия Полоза, собравшего вокруг себя двоих игроков! 1:0, хозяева повели!

'9

Мяч, отскочив от Григалавы, попадает в руку Осипенко.

'8

Идову чуть сбивает с толку Лантратова, который стремился к мячу после фланговой подачи — ростовчане подадут угловой.

'5

Заброс Тихого по правому флангу завершается перехватом.

'3

Cтартовые минуты игры остаются за желто-синими.

16:32

Игра началась! Поехали!

16:25

«Химки»: Лантратов, Григалава, Тихий, Волков, Идову, Боженов, Глушаков, Кухарчук, Мирзов, Магомедов, Руденко.

16:20

«Ростов»: Песьяков, Лангович, Калинин, Осипенко, Сильянов, Байрамян, Глебов, Щетинин, Тугарев, Полоз, Голенков.

16:15

Добрый день уважаемые любители футбола! «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча 29-го тура Российской премьер-лиги, где встречаются «Ростов» и подмосковные «Химки».

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