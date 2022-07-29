29 июля 2022, 18:00
Спорт
Дебют Fan ID в РПЛ: «Урал» принимает «Краснодар» в Екатеринбурге. LIVE
Виталий Тимкив/РИА «Новости»
В стартовом матче третьего тура Российской премьер-лиги екатеринбургский «Уралом» сыграет с «Краснодаром». «Газета.Ru» предлагает вашему вниманию текстовую трансляцию игры.
Россия - Премьер-Лига. 3-й тур
1-й тайм
29 июля 18:00
Стадион «Екатеринбург Арена», Екатеринбург
Главный судья: Владимир Москалёв (Воронеж, Россия)
'16
Андрей Егорычев оказался на газоне после столкновения с соперником, бригада врачей устремилась к футболисту екатеринбургского клуба.
'15
Манелов попал в голову Кузьмичеву и заработал первый угловой для своей команды.
'12
Еще один удар с дальней дистанции наносит Мишкич, но мяч улетает выше.
'10
Мишкич прорвался по центру и имел возможность открыть счет в этом матче, но Матвей Сафонов парировал удар после выхода один в один!
'7
Бикфалви получает сзади по ногам от Бородина.
'6
Не поняли друг друга Литвинов и Манелов, мяч забрали игроки «Урала».
'3
Сразу же «Урал» получает шанс на пенальти — после фланговой передачи в центр мяч попадает в руку Литвинову. Но в итоге судья назначать одиннадцатиметровый не стал.
17:49
Состав «Краснодара»: Сафонов, Бородин, Литвинов, Рамирес, Ионов, Якимов, Сперцян, Баняц, Волков, Сулейманов, Манелов.
17:42
Состав «Урала»: Помазун, Герасимов, Кузьмичев, Иллой-Айет, Быковский, Мишкич, Коновалов, Сунгатулин, Егорычев, Бикфалви, Каштанов.
17:35
Здравствуйте, уважаемые любители футбола! «Газета.Ru» предлагает вашему вниманию матч третьего тура Российской премьер-лиги между екатеринбургским «Уралом» и «Краснодаром».
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