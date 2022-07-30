В третьем туре Российской премьер-лиги воронежский «Факел», проводящий первую домашнюю игру после возвращения в высший дивизион, принимает московское «Динамо». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Россия - Премьер-Лига. 3-й тур
Матч не начался
30 июля 15:00
Факел
Воронеж
0:0
Динамо М
Москва
Стадион «Центральный стадион профсоюзов», Воронеж
Главный судья: Сергей Иванов (Ростов-на-Дону, Россия)
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
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С начала
Вверху самая последняя запись
С конца
14:55
Стартовые составы команд выглядят следующим образом:
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