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Спорт

При аншлаге: «Факел» играет первый домашний матч с «Динамо». LIVE

РПЛ. 3-й тур. «Факел» (Воронеж) — «Динамо» (Москва). ОНЛАЙН

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Александр Вильф/РИА «Новости»
В третьем туре Российской премьер-лиги воронежский «Факел», проводящий первую домашнюю игру после возвращения в высший дивизион, принимает московское «Динамо». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Россия - Премьер-Лига. 3-й тур
Матч не начался
30 июля 15:00
Факел
Воронеж
0:0
Динамо М
Москва
Стадион «Центральный стадион профсоюзов», Воронеж
Главный судья: Сергей Иванов (Ростов-на-Дону, Россия)
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
14:55

Стартовые составы команд выглядят следующим образом:

«Факел»: Городовой, Дашаев, Божин, Черов, Магаль, Акбашев, Альшин, Дмитриев, Квеквескири, Аппаев, Максимов.

«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Сазонов, Фернандес, Скопинцев, Фомин, Макаров, Захарян, Моро, Смолов, Грулев.

14:50

Встреча начнется в 15.00 по московскому времени.

14:45

Добрый день, уважаемые любители футбола! В третьем туре Российской премьер-лиги (РПЛ) воронежский «Факел» принимает московское «Динамо».

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