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Спорт

Главный матч тура: «Зенит» дома бьется с «Локомотивом». LIVE

РПЛ. 3-й тур. «Зенит» (Санкт-Петербург) — «Локомотив» (Москва). ОНЛАЙН

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Алексей Даничев/ РИА «Новости»
Петербургский «Зенит» принимает на своем поле московский «Локомотив» в рамках третьего тура Российской премьер-лиги. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Россия - Премьер-Лига. 3-й тур
1-й тайм
30 июля 17:30
Зенит
Санкт-Петербург
0 : 0
Локомотив М
Москва
Стадион «Газпром Арена (Санкт-Петербург)», Санкт-Петербург
Главный судья: Сергей Карасёв (Москва, Россия)
1-й тайм

44' Камано

2-й тайм
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
'45+1

Минута добавлена.

'45

В подкате защитник «железнодорожников» выбивает мяч. А потом уже и Вендел наносит удар в сторону ворот, но мимо.

'44

А вот и первая желтая карточка. Получает ее Камано за грубую игру против Сутормина — ему больно, он лежит на газоне, и медики оказывают ему помощь.

'43

Худяков увидел впереди Керка, но тот не мог принять участие в эпизоде — был «вне игры».

'41

Был небольшой перерыв на водопой. Едвай, кстати, в игру возвращается.

'39

Едвай оказался на газоне, не может он подняться. Карасев не сразу матч остановил, но Миранчук мяч выбил, и свисток раздался. Медики на поле.

'37

Продолжает «Зенит» атаковать и прессинговать, «Локомотив» пока больше держится на контратаках.

'36

Опасно! Клаудиньо пробивает в створ ворот, но Худяков мяч принимает на себя.

'35

Казалось, не успевали защитники москвичей за ударом Барриоса, но накрыли его в последний момент, не давая пробить с опасной позиции.

'33

Борьба шла недалеко от штрафной «Локо», и нет зафиксированного нарушения правил.

'31

Опасно! Кассьера пробивал, но не дал Макгеев ему нанести опасный удар, а на добивании Малком не справился.

'29

Угловой разыграл «Зенит», но как-то совсем ничего не смогли выжать из этого питерцы. Семак крайне недоволен.

'27

Интересный момент: Малком и Камано столнулись в штрафной, первым падал «железнодорожник», а потом еще и бразилец «нырял», требуя пенальти. И только положение «вне игры» у Мостового спасало Малкома от желтой за симуляцию.

'25

Опасно! Ух, повторение удара Малкома сейчас было от Мостового — очень опасно, но мяч ударяется с внешней стороны сетки. А так было похоже на гол...

'23

Макгеев выходит из под прессинга Кассьеры, вступает в игру и Худяков. Мяч отправлен подальше от ворот «Локо».

'21

Долго «Локомотив» позиционно атаковал на чужой половине поля. Изидор отдает на Миранчука, тот пытался на добивании сыграть, но Одоевский мяч забирает.

'19

Кассьера при помощи Мостового проникает в штрафную, но не сумел сохранить мяч при развороте.

'17

Часто «железнодорожники» оказываются на своей половине полным составом, но и атаковать пытаются.

'15

Очень невысокие скорости в игре сейчас. Обе команды готовы идти в прессинг.

'13

Макгеев отдал на Миранчука, а тот упускает мяч несколько от себя.

'11

Попытки «Локомотива» выбраться к чужой штрафной, но неудачно.

'9

Худяков вступает в игру! Спасает он свою команду в схожем моменте, в котором спас Одоевский.

'7

«Зенит» спокойно разыгрывает позиционную атаку. Плотно обороняется «Локомотив, но это не мешает Малкому пробить — мяч ударяется в сетку с внешней стороны.

'5

«Лоокмотив» разыграл угловой, неопасно.

'4

Какой моментище! «Локомотив» рванул в быструю контратаку, а дальше сначала спас Одоевский, а после из ворот мяч вытащил Вендел! Ух!

'3

Пока мяч не особо держится у «Локомотива». Да и скорости невысокие в игре.

'1

«Зенит» начинает с атаки, мяч пролетает вдоль ворот.

'1

Поехали, звучит стартовый свисток. Главный арбитр матча — Сергей Карасев.

17:25

А вот так выглядят стартовые составы команд на матч:

«Зенит»: Одоевский, Дуглас Сантос, Ловрен, Родригао, Сутормин, Мостовой, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Малком, Кассьерра.

«Локомотив»: Худяков, Живоглядов, Ненахов, Магкеев, Едвай, Баринов, Миранчук, Карпукас, Керк, Камано, Изидор.

17:20

Матч начнется в 17.30 по московскому времени.

17:15

Добрый день, уважаемые любители футбола! «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча третьего тура Российской премьер-лиги, где петербургский «Зенит» принимает московский «Локомотив».

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