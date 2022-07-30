В подкате защитник «железнодорожников» выбивает мяч. А потом уже и Вендел наносит удар в сторону ворот, но мимо.
А вот и первая желтая карточка. Получает ее Камано за грубую игру против Сутормина — ему больно, он лежит на газоне, и медики оказывают ему помощь.
Едвай оказался на газоне, не может он подняться. Карасев не сразу матч остановил, но Миранчук мяч выбил, и свисток раздался. Медики на поле.
Казалось, не успевали защитники москвичей за ударом Барриоса, но накрыли его в последний момент, не давая пробить с опасной позиции.
Опасно! Кассьера пробивал, но не дал Макгеев ему нанести опасный удар, а на добивании Малком не справился.
Угловой разыграл «Зенит», но как-то совсем ничего не смогли выжать из этого питерцы. Семак крайне недоволен.
Интересный момент: Малком и Камано столнулись в штрафной, первым падал «железнодорожник», а потом еще и бразилец «нырял», требуя пенальти. И только положение «вне игры» у Мостового спасало Малкома от желтой за симуляцию.
Опасно! Ух, повторение удара Малкома сейчас было от Мостового — очень опасно, но мяч ударяется с внешней стороны сетки. А так было похоже на гол...
Макгеев выходит из под прессинга Кассьеры, вступает в игру и Худяков. Мяч отправлен подальше от ворот «Локо».
Долго «Локомотив» позиционно атаковал на чужой половине поля. Изидор отдает на Миранчука, тот пытался на добивании сыграть, но Одоевский мяч забирает.
Часто «железнодорожники» оказываются на своей половине полным составом, но и атаковать пытаются.
«Зенит» спокойно разыгрывает позиционную атаку. Плотно обороняется «Локомотив, но это не мешает Малкому пробить — мяч ударяется в сетку с внешней стороны.
Какой моментище! «Локомотив» рванул в быструю контратаку, а дальше сначала спас Одоевский, а после из ворот мяч вытащил Вендел! Ух!
А вот так выглядят стартовые составы команд на матч:
«Зенит»: Одоевский, Дуглас Сантос, Ловрен, Родригао, Сутормин, Мостовой, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Малком, Кассьерра.
«Локомотив»: Худяков, Живоглядов, Ненахов, Магкеев, Едвай, Баринов, Миранчук, Карпукас, Керк, Камано, Изидор.