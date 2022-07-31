Немного подупустил контроль мяча «Спартак», правда, меньше проблем у «Оренбурга» от этого не стало. Рыбус простреливал в штрафную, но мяч наткнулся на защитника и ушел в аут.
Очень неприятный эпизод: Эктов шипами в голеностоп Соболева въехал. Сразу этот момент арбитр не свистнул, позволяя атаковать «Оренбургу», но в итоге еще и Александру оказывают помощь. Никаких санкций за этот эпизод.
А вот и первая желтая карточка: Сиваков предупрежден за то, что в одном из эпизодов хватал Хлусевича.
«Оренбург» разыгрывает мяч, Полуяхтов и Капленко, рискуя, попытались что-то придумать. Все приводит к тому, что подача внезапная для «Спартака» от Марина прилетела в штрафную — Селихов среагировал.
Пошли фолить игроки «Оренбурга», за пару минут несколько свистков арбитра. Пока без карточек, но нужно успокоиться чуть игрокам, такая тактика может привести к еще большим проблемам.
Что-то подсказывает Личка своим футболистам, пытаясь как-то исправить ситуацию. Растеряны футболисты «Оренбурга» таким началом.
ГОООООООЛ! Соболев! Очень хороша была атака, Рыбус нашел Промеса, тот обрабатывает мяч и отправляет мяч в штрафную, где Соболев замыкает головой.
Простреливал Марин назад под удар, но справилась защита. Контратака быстрой не получилось — Мозеса слегка затоптали.
Очень активно действуют хозяева в первые минуты. Умяров не успел добраться до мяча, опережает его Полуяхтов.
Третий угловой заработал «Спартак». Подача верхом шла на Соболева, тот бил в противоход Гошеву, но выше ворот вышло.
Не выпускает «Спартак» своего соперника с половины поля. Классная подача Рыбуса прошла на Мартинса, но Сиваков головой отправляет мяч на угловой.
ГОООООООООООООЛ! Вот это ошибка Гошева! «Спартак» заработал угловой, Промес пробил, Гошев вышел из ворот, не дотянулся до мяча, и Мартинс забил в пустые ворота.
Стартовые составы команд выглядят так:
«Спартак»: Селихов, Хлусевич, Литвинов, Чернов, Рыбус, Зобнин, Умяров, Мартинс, Мозес, Соболев, Промес. Запасные: Максименко, Волков, Рассказов, Классен, Кофрие, Маслов, Денисов, Пруцев, Игнатов, Зиньковский, Николсон.
«Оренбург»: Гошев, Малых, Сиваков, Полуяхтов, Хотулев, Эктов, Капленко, Башич, Марин Вильчес, Воробьев, Сычевой. Запасные: Кеняйкин, Павловец, Гойкович, Печинин, Аюпов, Титков, Оганесян, Ковалев, Вера, Гурциев, Мансилья, Акоста Куртидо.