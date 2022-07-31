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Спорт

Ворваться в тройку: «Спартак» принимает «Оренбург». LIVE

РПЛ. 3-й тур. «Спартак» (Москва) — «Оренбург» (Оренбург). ОНЛАЙН

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Игрок «Спартака» Квинси Промес

Игрок «Спартака» Квинси Промес

РИА Новости
Московский «Спартак» сражается с «Оренбургом» в третьем туре Российской премьер-лиги (РПЛ). «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Россия - Премьер-Лига. 3-й тур
1-й тайм
31 июля 17:30
Спартак М
Москва
2' Мартинс Перейра
12' Соболев
2 : 0
Оренбург
Оренбург
Стадион «Открытие Банк Арена», Москва
Главный судья: Артём Чистяков (Азов, Россия)
1-й тайм

2' Мартинс Перейра

12' Соболев

2-й тайм
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
'25

Немного подупустил контроль мяча «Спартак», правда, меньше проблем у «Оренбурга» от этого не стало. Рыбус простреливал в штрафную, но мяч наткнулся на защитника и ушел в аут.

'23

Очень неприятный эпизод: Эктов шипами в голеностоп Соболева въехал. Сразу этот момент арбитр не свистнул, позволяя атаковать «Оренбургу», но в итоге еще и Александру оказывают помощь. Никаких санкций за этот эпизод.

'21

А вот и первая желтая карточка: Сиваков предупрежден за то, что в одном из эпизодов хватал Хлусевича.

'19

«Оренбург» разыгрывает мяч, Полуяхтов и Капленко, рискуя, попытались что-то придумать. Все приводит к тому, что подача внезапная для «Спартака» от Марина прилетела в штрафную — Селихов среагировал.

'17

Пошли фолить игроки «Оренбурга», за пару минут несколько свистков арбитра. Пока без карточек, но нужно успокоиться чуть игрокам, такая тактика может привести к еще большим проблемам.

'15

Что-то подсказывает Личка своим футболистам, пытаясь как-то исправить ситуацию. Растеряны футболисты «Оренбурга» таким началом.

'13

Явно не на такое начало рассчитывал «Оренбург». Нужно что-то придумывать команде.

'12

ГОООООООЛ! Соболев! Очень хороша была атака, Рыбус нашел Промеса, тот обрабатывает мяч и отправляет мяч в штрафную, где Соболев замыкает головой.

'11

Простреливал Марин назад под удар, но справилась защита. Контратака быстрой не получилось — Мозеса слегка затоптали.

'9

Очень активно действуют хозяева в первые минуты. Умяров не успел добраться до мяча, опережает его Полуяхтов.

'7

Третий угловой заработал «Спартак». Подача верхом шла на Соболева, тот бил в противоход Гошеву, но выше ворот вышло.

'5

Не выпускает «Спартак» своего соперника с половины поля. Классная подача Рыбуса прошла на Мартинса, но Сиваков головой отправляет мяч на угловой.

'3

Бодрое у нас начало в матче.

'2

ГОООООООООООООЛ! Вот это ошибка Гошева! «Спартак» заработал угловой, Промес пробил, Гошев вышел из ворот, не дотянулся до мяча, и Мартинс забил в пустые ворота.

'1

Сразу же нарушение в центре поля — сбивают Романа Зобнина.

'1

Дан стартовый свисток! Артем Чистяков — главный судья матча.

17:25

Стартовые составы команд выглядят так:

«Спартак»: Селихов, Хлусевич, Литвинов, Чернов, Рыбус, Зобнин, Умяров, Мартинс, Мозес, Соболев, Промес. Запасные: Максименко, Волков, Рассказов, Классен, Кофрие, Маслов, Денисов, Пруцев, Игнатов, Зиньковский, Николсон.

«Оренбург»: Гошев, Малых, Сиваков, Полуяхтов, Хотулев, Эктов, Капленко, Башич, Марин Вильчес, Воробьев, Сычевой. Запасные: Кеняйкин, Павловец, Гойкович, Печинин, Аюпов, Титков, Оганесян, Ковалев, Вера, Гурциев, Мансилья, Акоста Куртидо.

17:20

Встреча начнется в 17.30 по московскому времени.

17:15

Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Московский «Спартак» в рамках третьего тура Российской премьер-лиги принимает «Оренбург». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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