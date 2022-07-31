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Спорт

Добыть первую победу: «Ростов» принимает «Химки». LIVE

РПЛ. 3-й тур. «Ростов» — «Химки». ОНЛАЙН

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Игрок ФК «Ростов» Денис Терентьев

Игрок ФК «Ростов» Денис Терентьев

РИА Новости
В матче третьего тура «Ростов», который дважды сыграл вничью, принимает подмосковные «Химки». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Россия - Премьер-Лига. 3-й тур
Перерыв
31 июля 20:00
Ростов
Ростов-на-Дону
40' Комличенко
1 : 0
Химки
Химки
Стадион «Ростов Арена», Ростов-на-Дону
Главный судья: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия)
1-й тайм

27' Миронов

40' Комличенко

15' Боженов

34' Чёрный

45' Комличенко

2-й тайм
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
'45+3

Звучит свисток об окончании первого тайма. «Ростов» — «Химки» — 1:0!

'45+1

Комличенко получает предупреждение за грубый фол на Никитине.

'45

К основному времени первого тайма добавлено три минуты.

'43

Глебов с линии штрафной пробил с левой — выше перекладины!

'40

ГООООООООООООООЛ! Третий тур подряд работает связка Уткин — Комличенко! Попадает головой Николай мимо Лантратова и открывает счет в этом матче! 1:0!

'39

Мирзов влетает в Сильянова на правом краю атаки ростовчан, стандарт исполнит Даниил Уткин.

'37

Совсем не получается у команд опасно атаковать, мяч почти все время находится в районе центрального круга.

'34

Антон Черный бьет по ногам Хорена Байрамяна и получает предупреждение.

'33

Боженов получил мяч в штрафной «Ростова», обработал мяч, но не успел пробить, уткнувшись в Осипенко.

'31

Заброс Глебова в направлении Байрамяна был перспективным, но Хорен выгрызти этот мяч не сумел.

'28

Алексей Миронов срывает перспективную атаку «Химок» и получает заслуженную желтую карточку.

'26

Игра возобновлена.

'25

Пауза на водопой у нас! В Ростове-на-Дону сегодня +29, поэтому даже в столь поздний час футболистам следует освежиться.

'23

Смели мяч из штрафной химчане, запущенный туда Черновым.

'21

Ничего особо не смогли придумать игроки подмосковной команды после исполненной экс-капитаном «Спартака» подачи, от ворот пробьет Сергей Песьяков.

'19

Фолят на Глушакове игроки «Ростова», сам же пострадавший и исполнит стандарт.

'16

Комличенко нарушает правила в атаке, подсекая передней ногой Илью Лантратова.

'15

Боженов получает предупреждение за фол на Хорене Байрамяне.

'14

Момент у «Химок»! Ломовицкий получил передачу из глубины, ворвался в штрафную, убрал двоих на замете, отдал пас на Глушакова, который из штрафной нанес удар в защитника!

'11

Левша Уткин пробил с правой и попал в створ ворот.

'10

Удар с носка в исполнении Осипенко оказался заблокирован.

'7

Резиуан Мирзов оказался в офсайде.

'6

Четыре подряд аута примерно с одного и того же места исполнил Боженов, но химчане зацепиться за мяч так толком и не сумели.

'3

Cтартовые минуты игры остаются за подмосковной команды.

20:04

Игра началась! Поехали!

19:56

Состав «Химок»: Лантратов, Никитин, Тихий, Данилкин, Идову, Боженов, Черный, Глушаков, Ломовицкий, Гбане, Мирзов.

19:53

Состав «Ростова»: Песьяков, Сильянов, Осипенко, Прохин, Чернов, Уткин, Глебов, Миронов, Байрамян, Полоз, Комличенко.

19:50

Матч начнется в 20.00 по московскому времени.

19:45

Добрый вечер, уважаемые любители футбола! «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча третьего тура Российской премьер-лиги, где «Спартак» принимает «Оренбург».

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