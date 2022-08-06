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Спорт

Не отстать от «Зенита» и «Спартака»: ЦСКА принимает «Факел». LIVE

Футбол. РПЛ. 4-й тур. ЦСКА — «Факел». ОНЛАЙН

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Игрок ЦСКА Федор Чалов

Игрок ЦСКА Федор Чалов

РИА Новости
В рамках 4-го тура Российской премьер-лиги московский ЦСКА принимает воронежский «Факел». Армейцы борются за первое место в турнирной таблице со «Спартаком» и «Зенитом». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Россия - Премьер-Лига. 4-й тур
Матч не начался
06 августа 17:30
ЦСКА
Москва
0:0
Факел
Воронеж
Стадион «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)», Москва
Главный судья: Ян Бобровский (Санкт-Петербург, Россия)
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
17:15

Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Сегодня московский ЦСКА в рамках 4-го тура Российской премьер-лиги принимает воронежский «Факел». Начало матча — в 17.30 мск.

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