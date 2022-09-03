Пари Нижний Новгород

Все! Свисток Кукуляка сигнализирует об окончании встречи. Очень хорошо смотрелся «Факел» в первом тайме и абсолютно по делу вел в счете. Но ситуацию перевернули два пенальти за несколько минут, реализованных Калинским, который был признан лучшим игроком матча. От такого удара гости не смогли оправиться. «Газета.Ru» заканчивает онлайн-трансляцию, оставайтесь с нами!
Милсон ставит жирную точку в этом матче, убежав один на один со Свиновым, переиграв голкипера и отправив мяч в пустые ворота!
Пытаются гости давить на последних минутах, хотят спасти матч, который так хорошо для них складывался полтора тайма. Но нижегородцы уверенно обороняются.
Сулейманов покидает поле, а вместо него выходит новичок «Пари НН» Жигулев, в межсезонье не прошедший просмотр в «Спартаке».
Милсон получает предупреждение за то, что в паузе отнял у соперника мяч и не давал ввести в игру.
А VAR изучает эпизод в штрафной «Факела» на предмет еще одного возможного пенальти — Морозов толкнул Сулейманова в борьбе за мяч. Вопрос, можно ли это считать нарушением, или момент был игровым.
Точно в ту же точку, что и шестью минутами ранее, пробил Калинский, и так же в другую сторону бросился Свинов. «Пари НН» выходит вперед!
Милсон увлекся дриблингом в штрафной «Факела» и забыл нанести удар. Мяч отскочил к его партнеру, но тот не ожидал такого, и в итоге его опередил Свинов.
Без проблем Калинский сравнивает счет, пробив в верхний левый угол. Свинов прыгнул в противоположную сторону. 1:1!
Судья счел, что игрок гостей, в подкате прерывая прострел, сыграл рукой. VAR обязательно изучит эпизод.
Свинов в борьбе за мяч получил по голове от своего же защитника. Но там еще игрок «Пари НН» подталкивал оппонента, так что это явно был фол. Помощь оказывают всем троим.
Завершен первый тайм. Гости пока выглядят убедительнее, посмотрим, какие решения примет главный тренер «Пари НН» Михаил Галактионов в перерыве.
Аппаев вбежал в чужую штрафную, не смог обыграть защитника и пробил из-под него — точно в руки Гойло.
Хозяева заработали штрафной, и Калинский отважился на удар метров с 35. Свинов отбил мяч, а со второй попытки зафиксировал, не дав Масоэро сыграть на добивании.
Аппаев простреливал вдоль вратарской, Масоэро вынес мяч на угловой. Трибуны скандируют «нужен гол», при том, что мяч сейчас возле хозяйских ворот.
Спокойная сейчас игра, но хозяевам надо отыгрываться, а пока что они пытаются лишь не давать мячу задерживаться на своей половине поля.
Пока ничего не получается у хозяев. Воронежцы же периодически подходят к чужой штрафной и, в целом, действуют активнее.
Остро отвечают нижегородцы! Калинский плотно приложился к мячу, и после рикошета от игрока «Факела» мяч пролетел совсем рядом со штангой!
Вот так! Уже в дебюте встречи гости открывают счет! Это Максимов набежал на мяч, отскочивший от защитника, и от угла штрафной пробил под ногой Гойло!
Состав «Пари НН»: Гойло, Стоцкий, Гоцук, Агапов, Масоэро, Юлдошев, Калинский, Шарипов, Рыбчинский, Майга, Сулейманов.
Состав «Факела»: Свинов, Смирнов, Суслов, Морозов, Акбашев, Альшин, Шляков, Дмитриев, Мендель, Аппаев, Максимов.