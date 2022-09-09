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Спорт

Первое поражение: «Динамо» уступило в гостях «Сочи»

Гол и пас Мелкадзе помогли «Сочи» обыграть «Динамо»

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Артур Лебедев/РИА «Новости»
В девятом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) московское «Динамо» в гостевом матче сражалось с «Сочи». «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Россия - Премьер-Лига. 9-й тур
Окончен
09 сентября 20:00
Сочи
Сочи
6' Мелкадзе
11' Нобоа
2 : 1
Динамо М
Москва
40' Макаров
Стадион «Фишт», Сочи
Главный судья: Кирилл Левников (Санкт-Петербург, Россия)
1-й тайм

6' Мелкадзе 11' Нобоа

37' Скопинцев 40' Макаров

2-й тайм

63' Юсупов

Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
Матч окончен

Во втором тайме голов так и не состоялось, хотя «Динамо» очень старалось отыграться, но ураганное начало матча от «Сочи» в итоге стало определяющим. Спасибо, что были с нами, и до новых встреч. Трансляцию вел Александр Седов.

'90+4

И все — финальный свисток!

'90+3

Очень долго не вводил Артем Макарчук из-за боковой, и в итоге получил желтую карточку за затяжку времени.

'90+3

Подача Макарова в штурме «Динамо» получается настолько крученой и неточной, что мяч улетает даже не за лицевую, а в аут.

'90+2

После розыгрыша углового Нобоа подал в штрафную, но очень неудачно. Матч в итоге улетел за лицевую линию.

'90+1

Сочинцы убежали в контратаку, и в итоге Макарчук заработал угловой, хотя все могло быть куда интереснее.

'90+1

Ко второму тайму добавлено три минуты. А Юрганов в отчаянном подкате перевел на угловой удар с линии штрафнной Скопинцева в позиционной атаке.

'90

Нобоа достаточно опасно подал, причем мяч пролетел через штрафную, миновав всех, включая Шунина.

'89

Макарчук настырно рвался к динамовской штрафной и вынудил Дасу выбить на угловой.

'89

Одного из главных героев встречи Георгия Мелкадзе заменил Кирилл Ушатов.

'88

Очень некстати для «Динамо» Смолов забрался в офсайд.

'87

Нобоа головой выносит из ближнего угла после подачи углового от «Динамо» точно в створ!

'85

Натиск «Динамо» очень серьезный. Тяжко хозяевам.

'84

Сами себе чуть не привезли сочинцы опаснейшую контратаку, но динамовцы распорядились мячом плоховато.

'83

Норманн перед штрафной сделал «марсельскую рулетку» и нанес первый на две команды удар в створ во втором тайме — в руки Джанаеву.

'82

Норманн и Захарян были у мяча, но ударил норвежец. Прямо в выпрыгнувшую стенку. В районе ног оборонявшихся.

'81

Два угловых от Нобоа с разных флангов подряд. Но закончилось все контратакой «Динамо», в которой в итоге гости опаснейший штрафной прямо по центру.

'80

У «Сочи» Артура Юсупова заменил Кирилл Кравцов.

'79

Ярослав Гладышев заменил Даниила Фомина у «Динамо».

'78

Очень много навесов у динамовцев. Даже выигрывают воздух в штрафной, но в итоге удар у Смолова с лета не вышел, мяч улетел в небеса.

'76

«Динамо» прилично давит в эти минуты, «Сочи» самоотверженно обороняется. Фол Норманна в атаке обрывает ее.

'74

Скопинцев в классном проходе пасом слева низом нашел в штрафной Захаряна, который поставил ногу под удар в касание, но из выгодной позиции запустил мяч выше створа!

'71

Сочинцы атакуют и стараются забить третий, чтобы обезопасить себя от потери очков.

'69

В быстрой атаке «Динамо» Смолов сделал из центра проникающую передачу в левый полуфланг штрафной на Лесового, но сфальшивил — слишком сильно.

'68

Довольно опасную подачу Маргасова Шунин в прыжке «рыбкой» выбил в поле кулаками.

'67

Сергея Паршивлюка у «Динамо» заменил темнокожий израильский новичок Эли Даса.

'66

Владислав Сарвели поменял Никиту Бурмистрова у «Сочи».

'65

Последовал удар головой после подачи со штрафного, но выше перекладины.

'65

Юсупов на своей половине поля руками завалил на газон Захаряна. Динамовцы хотели карточку, которая для хавбека стала бы второй, но арбитр пожалел — просто фол.

'64

Артур Юсупов руками схватил Норманна и получил желтую карточку.

'63

Шунину пришлось выскакивать за штрафную и в подкате опережать Мелкадзе!

'62

В позиционной атаке «Сочи» Бурмистров дотянулся головой до мяча после адресного навеса Мелкадзе. Но акцентированно пробить не сумел.

'60

Нобоа подал в центр штрафной, но мяч не перелетел находившегося на линии штрафной Лесового. Он выбил головой.

'59

Еще один угловой усилиями Мелкадзе заработал «Сочи». Удар Юрганова вроде получился после подачи Нобоа не опасным, но Шунин и Смолов помешали друг другу — еще корнер будет.

'58

Скопинцев приложился по мячу с лета после подачи с правого фланга. В правый угол в противоход вратарю пытался ударить, но мяч свалился.

'57

Прекрасный пас Бурмистров сделал на Юсупова, который воспользовался свободной зоной за спиной Фернандеса. Правда, до удара довести защитники дело не дали — только угловой. А он ни к чему не привел.

'56

«Динамо» надо отыгрываться, но давит «Сочи». Игра на половине поля гостей идет.

'53

Не получился удар у Нобоа. Хотел в угол закрутить, но пустил мяч слишком высоко.

'52

А вот Фернандес сфолил метрах в трех от своей штрафной прямо по центру. И опять Мелкадзе заработал. Точка для Нобоа. Очень опасно потенциально!

'50

Смолов открылся в штрафную и получил пас за спины защитникам. Пробил с правой стороны в дальний угол, но не попал. Впрочем, уже в момент удара лайнсмен поднял флажок — офсайд.

'49

В позиционной атаке «Динамо» Макаров недалеко от штрафной зацепился за ногу соперника и упал, но фола арбитр не зафиксировал.

'48

В обоюдной борьбе проходит начало второго тайма. Мелкадзе заработал на себе фол на фланге на чужой половине поля. Нобоа выполнил подачу в штрафную, но защитники вынесли.

'46

У «Динамо» получившего травму Луку Гагнидзе заменил Матиас Норманн. Но это еще не все. Вместо Вячеслава Грулева вышел Даниил Лесовой, а Константина Тюкавина поменял Федор Смолов. Вот так вот! Тройная замена в перерыве от Йокановича.

'46

Поеееееехали! Второй тайм стартовал.

Перерыв

«Сочи» феноменально начал матч и быстро забил в ворота Шунина три гола, правда, второй не засчитали из-за офсайда. Затем игра успокоилась, но перед перерывом сочинцы дичайше усилиями Джанаева привезли себе гол. Так что разница между командами сейчас составляет всего один точный удар. Ждем, что будет после перерыва, а пока отдыхаем.

'45+2

Время первого тайма подошло к концу — свисток на перерыв.

'45+1

Шунин в падении забрал мяч после проникающей передачи Юсупова в штрафную.

'45+1

К первому тайму добавлена одна минута.

'45

В позиционной атаке «Динамо» Гагнидзе попытался обострить передачей низом в штрафную, но там никого не было из бело-голубых.

'44

Макарчук подал в штрафную «Динамо», но Шунин спокойно забрал мяч на выходе. Да никто и не успевал.

'42

«Сочи» в позиционной атаке. Мелкадзе принял мяч в штрафной, но развернуться не дали и сразу накрыли.

'40

ГОООООООООООООООЛ! Денис Макаров — 2:1! Вот это привоз Джанаева! «Сочи» уже в который раз разыграл стандарт через перепасовку защитников и вратаря. Джанаев получил пас назад и начал убирать под себя в разные стороны, а набежавший на него Макаров удачно выставил ногу, отобрал снаряд и спокойно забежал с ним в ворота!

'40

Атака «Динамо» нашла на правом фланге Гагнидзе. Лука собирался выполнить подачу в штрафную, но его остановил поднятый арбитром флажок — офсайд.

'39

Много борьбы в центральной зоне, но в последнее время это все на половине поля «Динамо» происходит.

'37

Дмитрий Скопинцев выставил руку и попал в воздушной борьбе в лицо Тимофею Маргасову. Желтая карточка динамовцу.

'37

«Сочи» владеет мячом на чужой половине поля. Пока очень комфортно все складывается для хозяев.

'35

Высокую подачу выполнил Захарян, но защитники «Сочи» вынесли мяч из штрафной.

'34

Тюкавин в быстрой атаке «Динамо» пробил низом. Рикошет от защитника привел к угловому, причем мяч едва не юркнул в дальний угол.

'32

Шикарно Бурмистров сыграл в штрафной «Динамо». Обыграл в одну сторону к лицевой, а потом в обратную несколько человек и выкатил на линию штрафной под удар Мелкадзе, который пальнул в небеса.

'32

Гагнидзе сел на газон! Он отдал пас Скопинцеву на тот проход, а потом присел. Что-то с икроножной мышцей. Врачи на поле.

'31

Скопинцев получил мяч слева, сместился на дриблинге по диагонали в центр и пробил — неточно.

'29

А вот уже игра переместилась к штрафной «Динамо». Юсупов с правой линии штрафной сделал навес, но в руки Шунину.

'26

Быстрая атака «Динамо». Гагнидзе протащил мяч из центра, нашел у линии штрафной Макарова, тот принял спиной к воротам, развернулся и сделал шикарный пас верхом за спины защитникам на Грулева, который не был в офсайде и бил, хоть и с острого угла, но метров с шести, однако с лета махнул выше ворот.

'24

Макаров пошел в дриблинг на двоих соперников на входе в штрафную «Сочи», но обыграть не смог.

'23

Если что, Мелкадзе уже на поле, а игра продолжается в районе штрафной сочинцев. Осаждает «Динамо».

'21

Пытается «Динамо» давить на хозяев, но не очень выходит пока. А сейчас игра остановлена, так как после стыка с Фоминым на газоне оказался Мелкадзе. Врачи вышли к автору первого гола.

'18

Нобоа из глубины поля подал в штрафную, надеясь найти Мелкадзе, но нашел перчатки вышедшего из ворот Шунина.

'17

Подача углового во второй фазе закончилась офсайдом.

'16

И почти сразу все же случился перехват. Гагнидзе оперативно заправил пасом в штрафную к воротам Грулева. Тот выбежал с мячом на Джанаева под острым углом, и голкипер потащил опасный удар в ближний угол!

'16

Чуть успокоилась игра, динамовцы стараются прессинговать на чужой половине поля, но хозяева уверенно держат мяч под давлением.

'13

Макаров протащил мяч по правому флангу, почти убежав от двух защитников, и пробил из-за штрафной в ближний угол — неточно.

'11

ГОООООООООООООООООООЛ! Кристиан Нобоа — 2:0! Отмененный гол ничуть не смутил сочинцев. Они продолжили давить и тут же забили снова. Мелкадзе головой выиграл борьбу и скинул налево Макарчуку, который вернул мяч форварду, а тот сделал голевой пас набежавшему Нобоа. Кристиан без шансов крутанул с 15-ти метров в касание в дальний угол!

'10

Блестяще играет «Сочи»! В очередной опасной атаке Мелкадзе принял в штрафной мяч спиной к чужим воротам, подкинул его себе вверх и пробил через себя! В красивом прыжке Шунин потащил удар. Однако на добивании первым оказался Юсупов, который и дослал мяч в сетку. Правда, из офсайда.

'9

«Динамо» пошло вперед, и Гагнидзе пробил с линии штрафной, но попал в соперника.

'8

Кстати, «Динамо» впервые в этом сезоне уступает в счете по ходу матча!

'6

ГОООООООООООООООООЛ! Георгий Мелкадзе — 1:0! Классная комбинация «Сочи»! Юсупов сыграл на Терехова, тот длинным пасом отправил мяч на Мещанинова, который сыграл в центр на Юсупова, а Артур в касание отправил накоротке в штрафную Мелкадзе, а Георгий мягко пробил обводящим ударом в дальний угол!

'5

Дркушич добрался головой до навеса Нобоа с углового, но мяч по высокой дуге прилетел в руки Шунину.

'4

Еще одна атака сочинцев. Нобоа подал с правого фланга в штрафную, и защитник вынужден был выбить головой на угловой.

'3

Макаров убирал защитника замахами в штрафной «Сочи», но запутался в мяче.

'2

А вот и момент! Еще одна подача в штрафную гостей, и Макарчук классно пробил головой в дальний угол — мяч на сантиметры разминулся с девяткой!

'1

Сразу же футболисты «Сочи» провели атаку, которая едва не стала опасной. Подача в штрафную летела в створ, но Шунин кулаком выбил мяч из-под перекладины.

'1

Поеееееехали! Матч начался.

20:00

Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым.

19:55

А вот стартовый состав московского «Динамо» от Славиши Йокановича:

Шунин — Паршивлюк, Фернандес, Маричаль, Скопинцев — Захарян, Гагнидзе, Фомин — Макаров, Грулев, Тюкавин.

19:50

Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер «Сочи» Вадим Гаранин: Джанаев — Мещанинов, Дркушич, Юрганов — Маргасов, Макарчук, Нобоа, Терехов — Бурмистров, Юсупов — Мелкадзе.

19:45

Добрый день, уважаемые любители футбола! Девятый тур Российской премьер-лиги стартует матчем «Сочи» и «Динамо». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

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