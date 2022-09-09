'10

Блестяще играет «Сочи»! В очередной опасной атаке Мелкадзе принял в штрафной мяч спиной к чужим воротам, подкинул его себе вверх и пробил через себя! В красивом прыжке Шунин потащил удар. Однако на добивании первым оказался Юсупов, который и дослал мяч в сетку. Правда, из офсайда.