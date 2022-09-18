18 сентября 2022, 16:30 Спорт Сотворить еще одну сенсацию: наглецы из Воронежа приехали к «Сочи». LIVE РПЛ. 10-й тур. «Сочи» (Сочи) — «Факел» (Воронеж). ОНЛАЙН Виктория Алексеева

close 100% Артур Лебедев/РИА «Новости»

В матче 10-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Сочи» на своем поле принимают наглецов из Воронежа — «Факел», который в прошлом туре сенсационно обыграл московский «Локомотив». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Россия - Премьер-Лига. 10-й тур Матч не начался 18 сентября 16:30 Сочи Сочи 0:0 Факел Воронеж Стадион «Фишт», Сочи Главный судья: Ян Бобровский (Санкт-Петербург, Россия)