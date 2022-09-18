В матче 10-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Сочи» на своем поле принимают наглецов из Воронежа — «Факел», который в прошлом туре сенсационно обыграл московский «Локомотив». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Россия - Премьер-Лига. 10-й тур
Матч не начался
18 сентября 16:30
Сочи
Сочи
0:0
Факел
Воронеж
Стадион «Фишт», Сочи
Главный судья: Ян Бобровский (Санкт-Петербург, Россия)
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
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С начала
Вверху самая последняя запись
С конца
16:25
Стартовые составы команд выглядят следующим образом:
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