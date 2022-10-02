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Спорт

Выезд к неудобному сопернику: «Спартак» гостит у «Пари НН». LIVE

РПЛ. 11-й тур. «Пари НН» — «Спартак». ОНЛАЙН

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Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев (слева) и полузащитник «Нижнего Новгорода» Николай Калинский в матче третьего тура чемпионата России

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев (слева) и полузащитник «Нижнего Новгорода» Николай Калинский в матче третьего тура чемпионата России

РИА Новости
В матче 11-го тура Российской премьер-лиги «Пари НН» в Нижнем Новгороде принимает московский «Спартак». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Россия - Премьер-Лига. 11-й тур
1-й тайм
02 октября 19:00
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
0 : 0
Спартак М
Москва
Стадион «Нижний Новгород», Нижний Новгород
Главный судья: Евгений Кукуляк (Калуга, Россия)
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
'21

На угловом едва Умяров не пробил мимо Гойло, но все же мяч попал в руки голкиперу.

'20

Зиньковский получил мяч на левом углу штрафной, подработал чуть в центр и нанес обводящий удар в дальний угол, но защитник подставил ногу — только угловой.

'19

28% на 72% — расклад по владению мячом! Игроки «Пари НН» сделали пять точных передач в финальную треть поля, спартаковцы — 24!

'18

«Спартак» ищет пути в чужую штрафную, но преодолеть оборонительные порядки нижегородцев не так-то просто.

'16

«Пари НН» совсем без мяча играет в эти минуты. Подавляющее территориальное преимущество гостей.

'14

Продолжает давить «Спартак». В итоге Зиньковский обыграл на левом фланге соперника и отменно подал на линию вратарской, откуда Николсон, перепрыгнув оппонента, бил головой, но не попал. Сам ямайский форвард сигнализировал, что должно назначить угловой, но нет.

'13

Промес выполнил подачу со штрафного с левого фланга, но ее перехватили.

'11

Ух! Какая атака «Спартака»! Все началось с проникающей передачи в штрафную на Николсона. Тому сразу бить было неудобно. В итоге красно-белые почти всей командой осадили периметр штрафной и выполнили порядка пяти попыток удара, но и друг другу мешали, и нижегородцы блокировали, а в итоге Умяров запустил мяч выше перекладины.

'10

Мяч в основном под контролем «Спартака», но футболисты «Пари НН» пока свежи и перемещаются в обороне, не давая свободных зон на своей половине.

'8

Мамаду Майга добежал с мячом почти до штрафной гостей и мощно пробил, но Джикия встал на пути мяча.

'7

«Пари НН» сегодня не хватает важного игрока и исполнителя стандартов Николая Калинского, который долечивает травму. У «Спартака» из-за перебора карточек не играет Александр Соболев — лучший игрок сентября в РПЛ.

'5

Футболисты «Пари НН» попрессинговали на чужой половине поля и заставили соперников упустить мяч в аут, но тут же «Спартак» выдавил хозяев на их половину поля.

'3

Очень неплохо разыграли красно-белые, и на ударной позиции оказался Роман Зобнин. Выстрелил низом с линии штрафной — в руки Гойло.

'2

Спартаковцы пока контролируют мяч. Хозяева предпочитают начинать матч вторым номером.

'1

Поееееехали! Матч начался.

19:00

Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком.

18:55

А вот кого с первых минут бросает в бой главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль:

Селихов — Денисов, Мевля, Джикия, Хлусевич — Умяров, Пруцев, Зобнин — Зиньковский — Николсон, Промес.

18:50

Давайте посмотрим на составы команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер «Пари НН» Михаил Галактионов: Гойло — Масоэро, Гоцук, Агапов — Стоцкий, Милсон, Михайлов, Набиуллин — Майга, Рыбчинский — Сулейманов.

18:45

В матче 11-го тура в Нижнем Новгороде «Пари НН» принимает на своем поле московский «Спартак». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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