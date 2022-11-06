'45+1

Первый тайм завершен! Счет пока 0:0. «Динамо» владеет инициативой, больше владеет мячом и постоянно наносит удары, но забить никак не может. У «Ростова» же вообще почти ничего получается. С нетерпением ждем второго тайма и забитых мячей!