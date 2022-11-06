Первый тайм завершен! Счет пока 0:0. «Динамо» владеет инициативой, больше владеет мячом и постоянно наносит удары, но забить никак не может. У «Ростова» же вообще почти ничего получается. С нетерпением ждем второго тайма и забитых мячей!
Лаксальт исполнил подачу в центр штрафной «Ростова», но оборона желто-синих легко справилась с этим и вынесла мяч.
Тугарев зарядил ногой по ноге Лаксальту, а потом еще и руками его толкнул, свалив на газон, за что получает желтую карточку. Страсти накаляются.
Макаров получает желтую карточку за то, что дважды наступил на ногу Комличенко в попытке отобрать мяч. Он пропустит следующий мяч вместе с Захаряном.
Опасно! «Динамо» провело молниеносную контратаку, Захарян отдал отличный пас в штрафную «Ростова», где Смолов покатил под удар Макарову, и тот мощно пробил в ближний угол — мяч просвистел рядом со штангой!
Лаксальт наступил на ногу Тугареву и «привез» штрафной на своей половине поля. Уткин подал в штрафную, но динамовцы уверенно отбились.
Карпин яростно размахивает руками на кромке поля и даже подпрыгивает, недовольный игрок своей команды.
Ростовчане разыграли мяч с углового, но атака не задалась — динамовцы легко выбили снаряд за боковую.
Щетинин включил дриблинг на правом фланге, чуть не прорвался в штрафную «Динамо» и заработал угловой!
Статистика по владению мячом 45 на 55% в пользу «Динамо», а по ударам — 0-6 снова в пользу бело-голубых.
Момент! Смолов невероятно мощно приложился по мячу из-за пределов штрафной, но получилось чуть выше перекладины.
Фомин выбил мяч за боковую, прервав атаку «Ростова», да еще и наступил краешком бутсы на ногу Полозу. Однако нарушение было не очень грубым, и арбитр не стал давать желтую карточку.
Захарян навесил в штрафную «Ростова» с левого фланга, но там не оказалось никого из партнеров. Мяч спокойно укатился за лицевую.
Лещук вынес мяч в центр поля — в борьбу, и ростовчане легко перехватили снаряд и начали свою атаку.
Осипенко подал в центр штрафной «Динамо», но партнеров там не было. Пока мы наблюдаем бешеное рвение у обеих команд, однако эффективности сильно не хватает.
Захарян наступил на ногу Уткину, за что получил желтую карточку. Теперь он пропустит следующий матч.
Комличенко уже в который раз свалили на газон — Сазонов случайно воткнул ему в грудь локоть и сбил дыхание. Арбитр решил, что нарушения правил не было.
Смолов навесил на дальнюю штангу, но там даже близко не было никого из партнеров. Трибуны ростовского стадиона радостно аплодируют.
«Динамо» перехватило инициативу и теперь регулярно атакует, пока ростовчане всей командой обороняются на своей половине поля.
Горячо! Лаксальт подал в штрафную «Ростова», и Фомин пробил с отскоком от газона пробил по воротам — Песьяков в прыжке отбил в сторону.
Динамовцы выходили два в одного, но Смолов не смог отдать пас на партнера — направил мяч прямо в ногу Осипенко!
Захарян пробил низом с линии штрафной, но получилось прямо по центру — Песьяков спокойно забрал мяч.
Осипенко отобрал мяч у Дасы на чужой половине поля, но защита «Динамо» быстро вернула снаряд себе. «Ростов» на правах хозяев поля действует гораздо агрессивнее и организует одну атаку за другой.
Глебов сделал проникающую передачу в штрафную «Динамо» на Комличенко, но получилось неточно — мяч ушел за лицевую, и нападающий никак не мог бы его догнать.
Тугарев упал в штрафной «Динамо», но нарушения правил там не было. Перед этим Комличенко здорово выиграл верховую борьбу за мяч и скинул его в штрафную бело-голубых — это стоит отметить.
Стартовый состав «Ростова»: Песьяков, Чернов, Осипенко, Сильянов, Мелехин, Уткин, Тугарев, Глебов, Щетинин, Полоз, Комличенко.
Стартовый состав «Динамо»: Лещук, Сазонов, Лаксальт, Маричал, Даса, Фомин, Макаров, Кутицкий, Захарян, Нгамале, Смолов.