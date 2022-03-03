«Шансов оспорить решение нет». Россию не пустили на Паралимпиаду

Международный паралимпийский комитет изначально допустил сборную России до Игр в Пекине под нейтральным флагом, однако под давлением других команд и правительств был вынужден изменить свое решение уже на следующий день.
Главные тезисы из официального заявления МПК по этому поводу:
1) «Когда вчера мы приняли решение о допуске, мы думали о благополучии паралимпийского движения в долгосрочной перспективе. Однако вскоре стало понятно, что стремительно обостряющаяся ситуация поставила нас в невероятно трудное положение прямо накануне Игр»;
2) «Несколько национальных паралимпийских комитетов других стран и сами спортсмены угрожали, что снимутся с соревнований, если Россия не будет исключена, что ставило под угрозу проведение Паралимпийских игр — 2022 года в Пекине»;
3) «Ситуация в олимпийской деревне обострилась, и стало невозможно гарантировать безопасность паралимпийцев»;
4) «Мы в МПК твердо убеждены, что спорт должен оставаться вне политики. Однако за кулисами многие правительства своими действиями оказывают влияние на наши Паралимпийские игры»;
5) «Обращаемся к паралимпийцам из пострадавших стран: нам очень жаль, что на вас повлияли решения, принятые вашими правительствами на прошлой неделе в связи с нарушением олимпийского перемирия. Вы — жертвы действий ваших стран».
По сути, Международный паралимпийский комитет признал, что принял это решение только под давлением со стороны нескольких правительств и принес извинения российской стороне. Однако сожаления МПК не исправят положения спортсменов, которые готовились к этим Играм четыре года. Для многих из паралимпийцев спорт — это смысл жизни в гораздо большей степени, чем для обычных атлетов.
Паралимпийский комитет России (ПКР) уже выпустил ответное заявление, в котором отметил, что готов оспаривать отстранение в суде:
«Мы считаем, что решение МПК от 3 марта совершенно необоснованно, так как очевидно противоречит одному из основных принципов паралимпийской семьи — аполитичности спорта инвалидов. В качестве виновников нынешних политических конфликтов в этом решении оказываются ПКР и российские паралимпийцы.
Между тем они не только не совершали ничего, что хоть каким-то образом может быть истолковано как участие в нынешних политических осложнениях, но, напротив, в полном соответствии с решением Спортивного арбитражного суда (CAS) вывели из руководящих органов ПКР лиц, имевших какое-либо отношение к политическим структурам.
В связи с этим ПКР считает решение МПК незаконным и оставляет за собой право отстаивать права и интересы российских паралимпийцев в спортивных и иных судебных инстанциях».
Спортивный юрист, старший партнер компании Forward Legal Алексей Карпенко, который защищал российских паралимпийцев в 2016 году, в беседе с «Газетой.Ru» пессимистично оценил шансы России отменить решение МПК через суд.
«На фоне происходящего никаких шансов в судебных инстанциях нет. Ни в случае экстренного заседания Спортивного арбитражного суда, ни в долгосрочной перспективе, если Россия будет требовать постфактум каких-то компенсаций и извинений, я шансов не вижу.
Любой суд сейчас будет принимать эмоциональное решение в отношении России.
Я бы защищался уже не в Спортивном арбитраже, а в ЕСПЧ и говорил о правах человека. Для многих паралимпийцев это единственный источник дохода, и их отстранение — это запрет права на профессию. Это единственное, что они умеют делать и чем зарабатывают на жизнь — и их этого лишают.
Соответственно, можно у ЕСПЧ просить от МПК каких-то компенсаций морального вреда в связи с тем, что людей по политическим мотивам лишили возможности единственной реализации своей профессиональной деятельности, получения дохода от нее», — отметил юрист.
Известный политик, президент Паралимпийского комитета России с 1997 по 2021 год, который временно сложил полномочия, Владимир Лукин в беседе с «Газетой.Ru», напротив, заявил, что есть все основания для того, чтобы оспорить отстранение российских спортсменов.
«По всей видимости, на МПК и его президента было оказано серьезнейшее давление, иным отстранение России объяснить невозможно.
Получится ли оспорить, вопрос открытый. На мой взгляд, для этого имеются все основания, потому что одним из базовых положений и спорта инвалидов в особенности является то, что спорт не имеет отношения к политике.
То обстоятельство, что возникли хорошо нам известные политические драмы и осложнения, никоим образом не является таким событием, на которое каким-то образом повлиял ПКР — и тем более спортсмены. Их влияние, по меньшей мере, равно нулю, и никакого отношения к этим делам они не имеют», — подытожил Лукин.
Паралимпийский чемпион Токио-2020 в толкании ядра Денис Гнездилов в беседе с «Газетой.Ru» выразил сочувствие своим коллегам из зимних видов спорта.
«Я в шоке, конечно. Но это ожидаемо было, раз весь спорт перекрыли. Я еще удивился, когда сначала вынесли вердикт, что допустят россиян. А сегодня утром увидел, что не допускают. Жалко ребят: они уже там, готовились.
Представляю, какая у них эмоциональная нагрузка, что внутри творится. Будет ли шанс это оспорить? Что там оспаривать, это политика. Дай бог, чтобы допустили, но осадок уже по-любому у ребят есть. Когда ты там находишься — то допускают, то не допускают, на душе становится неприятно», — отметил Гнездилов.
Почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Леонид Тягачев поделился в беседе с «Газетой.Ru» предчувствиями по поводу будущего российских спортсменов.
«Этот ком будет катиться очень долго, потому что президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах не влияет ни на что — он под Америкой и Всемирное антидопинговое агентство (WADA) под Америкой. Это очень плохая информация», — сказал Тягачев.
Паралимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 13 марта. Паралимпийцы разыграют 78 комплектов медалей в биатлоне, горнолыжном спорте, керлинге на колясках, лыжном спорте, сноуборде и следж-хоккее. От России в Играх должен был принять участие 71 спортсмен.