Профессор для Плющенко и Туктамышевой: Алексею Мишину — 80

8 марта день рождения отмечает Алексей Мишин. Прославленному советскому фигуристу, а также заслуженному тренеру СССР и России исполнилось 80 лет.



В качестве фигуриста Мишин выступал в парном катании. Его дуэт с Тамарой Москвиной в сезоне-1968/69 стал чемпионом страны, а также серебряным призером чемпионата мира и обладателем бронзы первенства Европы.



Тренерский опыт Алексея Мишина составляет более 40 лет. Под его руководством выросли такие прославленные фигуристы, как Алексей Урманов, Алексей Ягудин, Евгений Плющенко и Елизавета Туктамышева. Также ради освоения тройного акселя с ним сотрудничала Каролина Костнер.



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