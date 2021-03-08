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На фотографиях фигурист Евгений Плющенко и фигуристка Елизавета Туктамышева с тренером Алексеем Мишиным На фотографиях фигурист Евгений Плющенко и фигуристка Елизавета Туктамышева с тренером Алексеем Мишиным
Сквозь года: Алексей Мишин построил богатую карьеру не только в качестве фигуриста, но и как тренер. На фото: Алексей Мишин в 1968 году и в 2020 году Сквозь года: Алексей Мишин построил богатую карьеру не только в качестве фигуриста, но и как тренер. На фото: Алексей Мишин в 1968 году и в 2020 году
Алексей Николаевич совместно с хореографом Татьяной Прокофьевой работает, не покладая рук, и по сей день. Сегодня под его руководством занимаются одни из сильнейших фигуристов страны. Среди них чемпионка Европы &mdash; 2019 Софья Самодурова, перешедший летом 2020-го от Валентины Чеботаревой олимпийский призер Пхенчхана Михаил Коляда и, конечно же, Елизавета Туктамышева. На фото: тренер Алексей Мишин (в центре на первом плане), фигуристки Софья Самодурова (вторая слева на втором плане), Елизавета Туктамышева (четвертая слева на втором плане) и тренер Татьяна Прокофьева (вторая справа на втором плане), 2019 год Алексей Николаевич совместно с хореографом Татьяной Прокофьевой работает, не покладая рук, и по сей день. Сегодня под его руководством занимаются одни из сильнейших фигуристов страны. Среди них чемпионка Европы &mdash; 2019 Софья Самодурова, перешедший летом 2020-го от Валентины Чеботаревой олимпийский призер Пхенчхана Михаил Коляда и, конечно же, Елизавета Туктамышева. На фото: тренер Алексей Мишин (в центре на первом плане), фигуристки Софья Самодурова (вторая слева на втором плане), Елизавета Туктамышева (четвертая слева на втором плане) и тренер Татьяна Прокофьева (вторая справа на втором плане), 2019 год
Под руководством Алексея Мишина Императрица (это известное прозвище Туктамышевой) стала лучшей фигуристкой мира, победив на мировом первенстве, чемпионате Европы и в финале Гран-при. Занимается в группе у именитого тренера Туктамышева и сегодня. На фото: Елизавета Туктамышева и тренер Алексей Мишин на соревнованиях в женском одиночном катании в финале Кубка России по фигурному катанию в Москве, 2021 год Под руководством Алексея Мишина Императрица (это известное прозвище Туктамышевой) стала лучшей фигуристкой мира, победив на мировом первенстве, чемпионате Европы и в финале Гран-при. Занимается в группе у именитого тренера Туктамышева и сегодня. На фото: Елизавета Туктамышева и тренер Алексей Мишин на соревнованиях в женском одиночном катании в финале Кубка России по фигурному катанию в Москве, 2021 год
Несмотря на большое количество учеников, выступающих в одиночных дисциплинах, сам Мишин, будучи фигуристом, занимался парным катанием. Его партнершей была Тамара Москвина, которая ныне также работает тренером. На фото: Тамара Москвина и Алексей Мишин, 1969 год Несмотря на большое количество учеников, выступающих в одиночных дисциплинах, сам Мишин, будучи фигуристом, занимался парным катанием. Его партнершей была Тамара Москвина, которая ныне также работает тренером. На фото: Тамара Москвина и Алексей Мишин, 1969 год
Дуэт Москвиной и Мишина выиграл бронзу Универсиады в итальянском Сестриере, где победу одержала еще одна советская пара Татьяны Тарасовой с Георгием Проскуриным. Самым успешным же для них стал сезон-1968/69, когда Москвина и Мишин победили на чемпионате СССР, а также завоевали серебро на мировом форуме и бронзу чемпионата Европы. На фото: советские фигуристы Тамара Москвина и Алексей Мишин Дуэт Москвиной и Мишина выиграл бронзу Универсиады в итальянском Сестриере, где победу одержала еще одна советская пара Татьяны Тарасовой с Георгием Проскуриным. Самым успешным же для них стал сезон-1968/69, когда Москвина и Мишин победили на чемпионате СССР, а также завоевали серебро на мировом форуме и бронзу чемпионата Европы. На фото: советские фигуристы Тамара Москвина и Алексей Мишин
Одним из самых известных учеников Мишина является Евгений Плющенко. Переехав из Волгограда в Санкт-Петербург в 11-летнем возрасте, фигуриста под свою опеку взял именно Алексей Николаевич. На фото: тренер Алексей Николаевич Мишин со своим воспитанником, российским фигуристом, олимпийским чемпионом, неоднократным чемпионом мира и Европы Евгением Плющенко, 2004 год Одним из самых известных учеников Мишина является Евгений Плющенко. Переехав из Волгограда в Санкт-Петербург в 11-летнем возрасте, фигуриста под свою опеку взял именно Алексей Николаевич. На фото: тренер Алексей Николаевич Мишин со своим воспитанником, российским фигуристом, олимпийским чемпионом, неоднократным чемпионом мира и Европы Евгением Плющенко, 2004 год
Перед своими главными успехами в карьере Плющенко конкурировал с Алексеем Ягудиным. Последний в 1998 году, уже будучи чемпионом мира и Европы, в итоге перешел к Татьяне Тарасовой. Плющенко же в итоге стал призером и двукратным олимпийским чемпионом, а также трижды выиграл чемпионаты мира и завоевал семь золотых наград на первенствах Европы. На фото: тренер Алексей Николаевич Мишин и фигурист Евгений Плющенко Перед своими главными успехами в карьере Плющенко конкурировал с Алексеем Ягудиным. Последний в 1998 году, уже будучи чемпионом мира и Европы, в итоге перешел к Татьяне Тарасовой. Плющенко же в итоге стал призером и двукратным олимпийским чемпионом, а также трижды выиграл чемпионаты мира и завоевал семь золотых наград на первенствах Европы. На фото: тренер Алексей Николаевич Мишин и фигурист Евгений Плющенко
В самом начале своей тренерской карьеры Алексей Мишин стажировался и учился у других именитых специалистов: как у советских, так и иностранных В самом начале своей тренерской карьеры Алексей Мишин стажировался и учился у других именитых специалистов: как у советских, так и иностранных
В мире фигурного катания Алексея Мишина называют Профессором В мире фигурного катания Алексея Мишина называют Профессором
Мишин имеет широкое признание в фигурном катании и является заслуженным тренером СССР и России. Кроме того, Алексей Мишин награжден множеством наград, в том числе и &laquo;За заслуги перед Отечеством&raquo; Мишин имеет широкое признание в фигурном катании и является заслуженным тренером СССР и России. Кроме того, Алексей Мишин награжден множеством наград, в том числе и &laquo;За заслуги перед Отечеством&raquo;
О величии Алексея Мишина в очередной раз говорили после чемпионата Европы &mdash; 2019 в Минске. В женском одиночном катании его подопечная Софья Самодурова, не обладая арсеналом технических элементов наивысшего класса, смогла завоевать золотую медаль, оставив позади себя олимпийскую чемпионку Алину Загитову. На фото: российская спортсменка Софья Самодурова и тренер Алексей Мишин, 2019 год О величии Алексея Мишина в очередной раз говорили после чемпионата Европы &mdash; 2019 в Минске. В женском одиночном катании его подопечная Софья Самодурова, не обладая арсеналом технических элементов наивысшего класса, смогла завоевать золотую медаль, оставив позади себя олимпийскую чемпионку Алину Загитову. На фото: российская спортсменка Софья Самодурова и тренер Алексей Мишин, 2019 год
Тот факт, что жена Алексея Мишина Татьяна также занималась фигурным катанием, а теперь тренирует, не является сюрпризом. В 1977 году у пары родился сын Андрей, а в 1983-м &mdash; Николай. На фото: тренер по фигурному катанию Алексей Мишин, его супруга Татьяна (справа) и их внук Алексей (в центре) во время праздничного вечера перед своим 80-летием в ДС &laquo;Юбилейный&raquo;, 2021 год Тот факт, что жена Алексея Мишина Татьяна также занималась фигурным катанием, а теперь тренирует, не является сюрпризом. В 1977 году у пары родился сын Андрей, а в 1983-м &mdash; Николай. На фото: тренер по фигурному катанию Алексей Мишин, его супруга Татьяна (справа) и их внук Алексей (в центре) во время праздничного вечера перед своим 80-летием в ДС &laquo;Юбилейный&raquo;, 2021 год

Профессор для Плющенко и Туктамышевой: Алексею Мишину — 80

8 марта день рождения отмечает Алексей Мишин. Прославленному советскому фигуристу, а также заслуженному тренеру СССР и России исполнилось 80 лет.

В качестве фигуриста Мишин выступал в парном катании. Его дуэт с Тамарой Москвиной в сезоне-1968/69 стал чемпионом страны, а также серебряным призером чемпионата мира и обладателем бронзы первенства Европы.

Тренерский опыт Алексея Мишина составляет более 40 лет. Под его руководством выросли такие прославленные фигуристы, как Алексей Урманов, Алексей Ягудин, Евгений Плющенко и Елизавета Туктамышева. Также ради освоения тройного акселя с ним сотрудничала Каролина Костнер.

Интересные факты из жизни прославленного фигуриста и тренера — в фотогалерее «Газеты.Ru».
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