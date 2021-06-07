Теннисистка и модель: Анне Курниковой — 40

7 июня юбилей празднует бывшая первая ракетка мира в парном разряде, российская теннисистка Анна Курникова — ей исполняется 40 лет. Любовь к теннису Курниковой привила мама, которая работала тренером в этом виде спорта. В пять лет Анна начала тренироваться, а уже в 10 получила право на стипендию знаменитой теннисной академии Боллетьери во Флориде. В 14 лет Курникова перешла в профессионалы, попутно став самой молодой победительницей Кубка Федерации в составе сборной России. Как следствие, по итогам следующего года она была признана лучшим новичком по версии WTA.



За российскую сборную позднее Курникова будет выступать на Олимпийских играх 1996, где, впрочем, до призов не дойдет. Первый серьезный успех к россиянке пришел после выхода в полуфинал Уимблдонского турнира, и в 1998-м она вошла в список топ-20 лучших теннисисток мира. Самые крупные достижения Курниковой выпали на время выступления в парном разряде: вместе с Мартиной Хингис она дважды выигрывала Australian Open и была первой ракеткой мира.



Карьера у Курниковой долгой не получилось, и в 2003 она объявила об уходе из спорта в связи с травмой. После этого теннисистка с головой ушла в модельной бизнес и добилась значимых результатов в этой сфере, став лицом многочисленных крупных компаний. Еще одна глава жизни Курниковой связана с ее личной жизнью: спортсменку с 2001 года связывают отношения с испанским певцом Энрике Иглесиасом. Сейчас пара воспитывает троих детей, а в 2010-м Курникова получила американское гражданство.