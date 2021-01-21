Легенда №7: Роналду стал лучшим бомбардиром в истории футбола

Футболист итальянского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду побил мировой рекорд по количеству голов в официальных матчах, который держался с 1955 года. Нападающий открыл счет в матче за Суперкубок Италии против «Наполи» (2:0), забив свой 760-й гол в карьере. Благодаря этому Роналду превзошел достижение легендарного форварда сборных Австрии и Чехословакии Йозефа Бицана, который записал на свой счет 759 мячей с 1931 по 1955 год.



Ранее — в начале января 2021 года — звездный португалец уже обошел по количеству голов короля футбола Пеле, в активе которого 757 мячей в официальных встречах. Свои голы Роналду забивал в составе лиссабонского «Спортинга» (три мяча), «Манчестер Юнайтед» (118), мадридского «Реала» (450), «Ювентуса» (85) и сборной Португалии (102). Теперь пятикратному обладателю «Золотого мяча» предстоит побить мировой рекорд по голам за национальную сборную, который принадлежит иранцу Али Даеи и составляет 109 мячей.



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