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ФОТОРЕПОРТАЖ

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«Спортинг» &mdash; клуб, из которого Роналду уезжал в Англию в статусе одного из самых перспективных футболистов планеты. На фото: Криштиану Роналду в 2003 году «Спортинг» &mdash; клуб, из которого Роналду уезжал в Англию в статусе одного из самых перспективных футболистов планеты. На фото: Криштиану Роналду в 2003 году
Первая победа Криштиану в Лиге чемпионов УЕФА случилась на московских «Лужниках». Драматический матч с «Челси» завершился триумфом «красных дьяволов» в серии пенальти. Всего в коллекции Роналду пять «ушастых» трофеев: еще четырежды он побеждал в финалах ЛЧ с мадридским «Реалом». На фото: Криштиану Роналду с кубком УЕФА, 2008 год Первая победа Криштиану в Лиге чемпионов УЕФА случилась на московских «Лужниках». Драматический матч с «Челси» завершился триумфом «красных дьяволов» в серии пенальти. Всего в коллекции Роналду пять «ушастых» трофеев: еще четырежды он побеждал в финалах ЛЧ с мадридским «Реалом». На фото: Криштиану Роналду с кубком УЕФА, 2008 год
Сэр Алекс Фергюсон &mdash; главный наставник в карьере Роналду. Сам португалец называет специалиста вторым отцом. Сэр Алекс Фергюсон &mdash; главный наставник в карьере Роналду. Сам португалец называет специалиста вторым отцом.
Летом 2009 года Криштиану перебрался в «Реал» за баснословные по тем меркам €94 млн. В «королевском клубе» португалец выиграл все, что можно, став главным бомбардиром в истории испанского гранда. Летом 2009 года Криштиану перебрался в «Реал» за баснословные по тем меркам €94 млн. В «королевском клубе» португалец выиграл все, что можно, став главным бомбардиром в истории испанского гранда.
Весной 2014-го «Реал» наконец-то оформил «десиму». Под руководством Карло Анчелотти «сливочные» переиграли «Атлетико» (4:1) в эпохальном лиссабонском финале и в десятый раз в своей истории стали победителями Лиги чемпионов. Весной 2014-го «Реал» наконец-то оформил «десиму». Под руководством Карло Анчелотти «сливочные» переиграли «Атлетико» (4:1) в эпохальном лиссабонском финале и в десятый раз в своей истории стали победителями Лиги чемпионов.
С &laquo;Реалом&raquo; Роналду четыре раза взял кубок самого престижного клубного турнира Европы &mdash; Лиги чемпионов, причем с 2015 по 2018 год это удалось сделать трижды подряд. Ни один другой клуб не сумел победить в данном турнире хотя бы два раза кряду. На фото: Криштиану Роналдо (на газоне) во время матча &laquo;Реал Мадрид&raquo; &mdash; &laquo;Манчестер Сити&raquo;, 2012 год С &laquo;Реалом&raquo; Роналду четыре раза взял кубок самого престижного клубного турнира Европы &mdash; Лиги чемпионов, причем с 2015 по 2018 год это удалось сделать трижды подряд. Ни один другой клуб не сумел победить в данном турнире хотя бы два раза кряду. На фото: Криштиану Роналдо (на газоне) во время матча &laquo;Реал Мадрид&raquo; &mdash; &laquo;Манчестер Сити&raquo;, 2012 год
В 2015 году Роналду стал лучшим бомбардиром мадридского &laquo;Реала&raquo; в истории. На фото: Криштиану Роналду с мамой и сыном Криштиану Роналду-младшим В 2015 году Роналду стал лучшим бомбардиром мадридского &laquo;Реала&raquo; в истории. На фото: Криштиану Роналду с мамой и сыном Криштиану Роналду-младшим
В 2016 году Роналду стал чемпионом Европы. Тогда Португалии не было равных на континентальном первенстве: в финале Криштиану и компания одолели хозяев первенства (сборную Франции) со счетом 1:0. В 2016 году Роналду стал чемпионом Европы. Тогда Португалии не было равных на континентальном первенстве: в финале Криштиану и компания одолели хозяев первенства (сборную Франции) со счетом 1:0.
Помимо клубных побед у Роналду множество индивидуальных наград. Среди них &mdash; пять «Золотых мячей». Данная награда ежегодно вручается лучшему футболисту мира. Помимо клубных побед у Роналду множество индивидуальных наград. Среди них &mdash; пять «Золотых мячей». Данная награда ежегодно вручается лучшему футболисту мира.
Матч против Испании (3:3) на российском ЧМ-2018 стал бенефисом португальского голеадора. Роналду трижды поразил ворота Давида де Хеа. Правда, далеко по турнирной сетке действующие чемпионы Европы не прошли. В 1/8 финала они уступили Уругваю и отправились домой. Матч против Испании (3:3) на российском ЧМ-2018 стал бенефисом португальского голеадора. Роналду трижды поразил ворота Давида де Хеа. Правда, далеко по турнирной сетке действующие чемпионы Европы не прошли. В 1/8 финала они уступили Уругваю и отправились домой.
«Ювентус» &mdash; новая команда рекордсмена. Вместе со «старой сеньорой» Роналду уже дважды становился чемпионом Италии, осталось привести туринцев к победе в ЛЧ. «Ювентус» &mdash; новая команда рекордсмена. Вместе со «старой сеньорой» Роналду уже дважды становился чемпионом Италии, осталось привести туринцев к победе в ЛЧ.
Вратарь ФК &laquo;Локомотив&raquo; Маринато Гильерме и игрок ФК &laquo;Ювентус&raquo; Криштиану Роналду (слева направо в центре) в матче группового этапа Лиги Чемпионов УЕФА между ФК &laquo;Ювентус&raquo; (Италия, Турин) и ФК &laquo;Локомотив&raquo; (Россия, Москва), 23 октября 2019 года Вратарь ФК &laquo;Локомотив&raquo; Маринато Гильерме и игрок ФК &laquo;Ювентус&raquo; Криштиану Роналду (слева направо в центре) в матче группового этапа Лиги Чемпионов УЕФА между ФК &laquo;Ювентус&raquo; (Италия, Турин) и ФК &laquo;Локомотив&raquo; (Россия, Москва), 23 октября 2019 года
Криштиану Роналду и его девушка Джорджина Родригес. 12 ноября 2017 года у них родилась дочь, также у Криштиану еще трое детей, которых родила суррогатная мать Криштиану Роналду и его девушка Джорджина Родригес. 12 ноября 2017 года у них родилась дочь, также у Криштиану еще трое детей, которых родила суррогатная мать
Криштиану Роналду с семьей в Хэллоуин, 2018 год Криштиану Роналду с семьей в Хэллоуин, 2018 год
Граффити с изображением португальского футболиста Криштиану Роналду в Казани, 2018 год Граффити с изображением португальского футболиста Криштиану Роналду в Казани, 2018 год

Легенда №7: Роналду стал лучшим бомбардиром в истории футбола

Футболист итальянского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду побил мировой рекорд по количеству голов в официальных матчах, который держался с 1955 года. Нападающий открыл счет в матче за Суперкубок Италии против «Наполи» (2:0), забив свой 760-й гол в карьере. Благодаря этому Роналду превзошел достижение легендарного форварда сборных Австрии и Чехословакии Йозефа Бицана, который записал на свой счет 759 мячей с 1931 по 1955 год.

Ранее — в начале января 2021 года — звездный португалец уже обошел по количеству голов короля футбола Пеле, в активе которого 757 мячей в официальных встречах. Свои голы Роналду забивал в составе лиссабонского «Спортинга» (три мяча), «Манчестер Юнайтед» (118), мадридского «Реала» (450), «Ювентуса» (85) и сборной Португалии (102). Теперь пятикратному обладателю «Золотого мяча» предстоит побить мировой рекорд по голам за национальную сборную, который принадлежит иранцу Али Даеи и составляет 109 мячей.

Как развивалась карьера одного из самых знаменитых футболистов в мире — в фотогалерее «Газеты.Ru»
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