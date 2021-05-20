Пережил инфаркт, взял ЧМ, поцеловал журналистку в прямом эфире: Касильясу – 40

20 мая отмечает свой юбилей легенда мадридского «Реала», сборной Испании и всего мирового футбола Икер Касильяс. Знаменитому вратарю исполняется 40 лет. В составе сборной Испании он дважды выиграл чемпионат Европы — в 2008 году (в Австрии и Швейцарии) и в 2012-м (в Украине и Польше), а также стал обладателем золотых медалей чемпионата мира — 2010 в ЮАР, где был признан лучшим голкипером турнира и получил «Золотую перчатку». До этих успехов «Красная Фурия» не могла завоевать медалей на международных соревнованиях с 1964 года.



На всех этих турнирах Касильяс выводил команду в качестве капитана и сыграл огромную роль в успехах команды, совершая чудесные сейвы и нередко отражая пенальти. После победы на ЧМ-2010 в честь голкипера назвали улицу в городе Мостолес, входящем в провинцию Мадрид, — именно там родился будущий чемпион.



Что касается клубной карьеры, то в составе «Реала» Касильяс пять раз выиграл чемпионат Испании, четыре раза — Суперкубок страны, дважды — Кубок, и три раза побеждал в самом престижном клубном турнире Европы – Лиге чемпионов. Как и в сборной Испании, он являлся капитаном «королевского клуба» и стал его живым символом, поскольку попал в академию «сливочных» в восьмилетнем возрасте и отдал этой команде в общей сложности 25 лет.



В 2015 году Касильяс по обоюдному соглашению расторг контракт с «Реалом» и бесплатно перешел в португальский «Порту». При этом руководство мадридцев продолжало выплачивать прославленному голкиперу 2/3 зарплаты. В «Порту» вратарь дважды выиграл чемпионат Португалии и по одному разу — Кубок и Суперкубок страны.



К сожалению, Касильясу пришлось неожиданно завершить карьеру летом 2020 года. В 2019-м он пережил инфаркт, после которого вновь приступил к тренировкам, но осознал, что не сможет выйти на прежний уровень. Тем не менее за свою карьеру он завоевал столько командных и индивидуальных трофеев, что никакого чувства недосказанности быть не может.



Была в жизни испанца и красивая история любви. После победного чемпионата мира – 2010 он неожиданно поцеловал в прямом эфире журналистку, которой давал интервью. Так мир и узнал об его отношениях с телеведущей Сарой Карбонеро, с которой он встречался с 2009 года. У пары родились двое сыновей, и вместе они преодолели страшные проблемы со здоровьем – инфаркт у Касильяса и рак у Карбонеро. Однако в марте 2021 года супруги внезапно объявили о расставании после 12 лет проведенных вместе. Тем не менее они сохранили теплые отношения и продолжают совместно заботиться о благополучии детей.