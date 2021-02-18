Последний российский клуб в еврокубках проиграл загребскому «Динамо»

Единственный российский клуб, попавший в плей-офф еврокубков, — «Краснодар» — проиграл загребскому «Динамо» на своем поле в первом матче 1/16 финала Лиги Европы (2:3). Подопечные Мурада Мусаева пропустили первыми уже на 15-й минуте: Бруно Петкович открыл счет точным ударом головой. Лидерство хорватов выглядело закономерным, поскольку они практически не отдавали краснодарцам мяч и регулярно находились в атаке.



Однако на 28-й минуте после серии удачных рикошетов Маркус Берг сумел сравнять счет: чужой защитник случайно скинул мяч ему на ногу, и швед с лета отправил его в ворота (1:1). Этот гол вдохновил «быков» на ударную концовку тайма, но выйти вперед они так и не сумели, и во втором тайме это сделало «Динамо» – Петкович оформил дубль. Хорватский нападающий подкараулил ошибку голкипера Евгения Городова, который вышел из ворот, и спокойно поразил створ (2:1).



«Краснодар» быстро забил ответный мяч – причем во второй раз отличился Берг, однако судья зафиксировал у шведа небольшой офсайд и отменил взятие ворот. Тем не менее черно-зеленые не сдались и продолжили осаждать штрафную «Динамо», что вылилось в еще один гол на 69-й минуте. В результативной атаке снова поучаствовал Берг: опытный нападающий покатил от лицевой линии в центр штрафной, где Виктор Классон в касание поразил ворота (2:2).



Но не успели краснодарцы порадоваться, как гости снова вышли вперед. Злой гений «Краснодара» Петкович на дриблинге ушел от защитников, добрался до штрафной и покатил на партнера, который скинул мяч Ияйи Атимвену, а тот в касание пробил в ближний угол ворот — Городов не спас, хотя мог это сделать (3:2).



С таким счетом матч и закончился. После этого поражения на своем поле, где каждый гол соперника ценится выше, чем мяч «Краснодара», пробиться в следующую стадию Лиги Европы будет нелегко. Теперь подопечным Мурада Мусаева нужно побеждать в Загребе с разницей в два мяча.