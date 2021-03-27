Стена «Баварии» и Германии: Нойеру — 35

27 марта свое 35-летие празднует вратарь «Баварии» и сборной Германии Мануэль Нойер. Спортсмен признается одним из лучших футбольных голкиперов в истории. Немец, будучи воспитанником гельзенкирхенского «Шальке-04», перебрался в «Баварию» в 2011-м, где выступает по настоящее время. Основным вратарем немецкой национальной команды Нойер на постоянной основе является с 2009-го. В числе достижений Нойера две победы в Лиге чемпионов, восемь побед в чемпионате Германии, многочисленные личные рекорды и победа на чемпионате мира 2014 года.