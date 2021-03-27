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ФОТОРЕПОРТАЖ

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Трансфер Нойера обошелся &laquo;Баварии&raquo; в &euro;22 млн. В то время он был вторым самым дорогим голкипером в истории после Джанлуиджи Буффона Трансфер Нойера обошелся &laquo;Баварии&raquo; в &euro;22 млн. В то время он был вторым самым дорогим голкипером в истории после Джанлуиджи Буффона
За пять проведенных лет в &laquo;Шальке&raquo; вратарь выиграл лишь один титул, за десять в &laquo;Баварии&raquo; &mdash; уже 24. На фото: Нойер в составе &laquo;Шальке&raquo; в 2006 году За пять проведенных лет в &laquo;Шальке&raquo; вратарь выиграл лишь один титул, за десять в &laquo;Баварии&raquo; &mdash; уже 24. На фото: Нойер в составе &laquo;Шальке&raquo; в 2006 году
Нойера трижды признавали голкипером года по версии IFFHS. Дважды он становился футболистом года в Германии. На фото: Мануэль Нойер с наградой &laquo;Золотая перчатка&raquo; как лучший вратарь и Лионель Месси, ставший обладателем премии &laquo;Золотой мяч&raquo; как лучший игрок чемпионата мира по футболу 2014 года Нойера трижды признавали голкипером года по версии IFFHS. Дважды он становился футболистом года в Германии. На фото: Мануэль Нойер с наградой &laquo;Золотая перчатка&raquo; как лучший вратарь и Лионель Месси, ставший обладателем премии &laquo;Золотой мяч&raquo; как лучший игрок чемпионата мира по футболу 2014 года
Стиль игры Нойера &mdash; это частые выходы из ворот. Иногда вратарь может даже добежать до середины поля. Из-за этого он зачастую совершает грубые ошибки: например, на чемпионате мира в России Нойер пошел на чужую половину поля в матче с Южной Кореей и позволил сопернику забить второй мяч. После этого поражения сборная Германии вылетела с турнира Стиль игры Нойера &mdash; это частые выходы из ворот. Иногда вратарь может даже добежать до середины поля. Из-за этого он зачастую совершает грубые ошибки: например, на чемпионате мира в России Нойер пошел на чужую половину поля в матче с Южной Кореей и позволил сопернику забить второй мяч. После этого поражения сборная Германии вылетела с турнира
Самые значимые достижения Нойера &mdash; две победы с &laquo;Баварией&raquo; в Лиге чемпионов и золотом чемпионата мира &mdash; 2014 Самые значимые достижения Нойера &mdash; две победы с &laquo;Баварией&raquo; в Лиге чемпионов и золотом чемпионата мира &mdash; 2014
Нойер не всегда мечтал быть футболистом. До 14 лет немец занимался теннисом и даже начал играть на клубном уровне Нойер не всегда мечтал быть футболистом. До 14 лет немец занимался теннисом и даже начал играть на клубном уровне
Своим кумиром Нойер считает легендарного вратаря &laquo;Шальке-04&raquo; и сборной Германии Йенса Леманна. На фото: Нойер и Леманн после матча &laquo;Шальке&raquo; &mdash; &laquo;Штутгарт&raquo; в 2010 году Своим кумиром Нойер считает легендарного вратаря &laquo;Шальке-04&raquo; и сборной Германии Йенса Леманна. На фото: Нойер и Леманн после матча &laquo;Шальке&raquo; &mdash; &laquo;Штутгарт&raquo; в 2010 году
В 2015-м Нойер попал в номинацию на &laquo;Золотой мяч&raquo;. Немец проиграл в голосовании Криштиану Роналду и Лионелю Месси В 2015-м Нойер попал в номинацию на &laquo;Золотой мяч&raquo;. Немец проиграл в голосовании Криштиану Роналду и Лионелю Месси
Летом 2020-го Нойер дал понять руководству &laquo;Баварии&raquo;, что не собирается делить место в основе с новичком Александером Нюбелем, несмотря на предложение предоставить молодому сменщику Мануэля больше игрового времени. С тех пор Нюбель провел лишь три матча за мюнхенцев, а Нойер в 35 лет остается основным голкипером немецкого гранда. На фото: Мануэль Нойер и игроки &laquo;Баварии&raquo; празднуют победу в Суперкубке УЕФА, 2020 год Летом 2020-го Нойер дал понять руководству &laquo;Баварии&raquo;, что не собирается делить место в основе с новичком Александером Нюбелем, несмотря на предложение предоставить молодому сменщику Мануэля больше игрового времени. С тех пор Нюбель провел лишь три матча за мюнхенцев, а Нойер в 35 лет остается основным голкипером немецкого гранда. На фото: Мануэль Нойер и игроки &laquo;Баварии&raquo; празднуют победу в Суперкубке УЕФА, 2020 год
В 2021-м Мануэль Нойер отпразднует 15-летие профессиональный карьеры. Сейчас на его счету 683 матча, в которых он пропустил 563 мяча. На фото: Нойер после победы &laquo;Баварии&raquo; в финале Лиги чемпионов, 2020 год В 2021-м Мануэль Нойер отпразднует 15-летие профессиональный карьеры. Сейчас на его счету 683 матча, в которых он пропустил 563 мяча. На фото: Нойер после победы &laquo;Баварии&raquo; в финале Лиги чемпионов, 2020 год

Стена «Баварии» и Германии: Нойеру — 35

27 марта свое 35-летие празднует вратарь «Баварии» и сборной Германии Мануэль Нойер. Спортсмен признается одним из лучших футбольных голкиперов в истории. Немец, будучи воспитанником гельзенкирхенского «Шальке-04», перебрался в «Баварию» в 2011-м, где выступает по настоящее время. Основным вратарем немецкой национальной команды Нойер на постоянной основе является с 2009-го. В числе достижений Нойера две победы в Лиге чемпионов, восемь побед в чемпионате Германии, многочисленные личные рекорды и победа на чемпионате мира 2014 года.
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