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Тренер по фигурному катанию Тамара Москвина Тренер по фигурному катанию Тамара Москвина
Своих первых успехов в парном катании Тамара Москвина добилась в дуэте с Александром Гавриловым: спортсмены завоевали золото чемпионата СССР в 1965 году. Однако тот турнир пропустили многие сильные пары, включая Людмилу Белоусову/Олега Протопопова, поэтому триумф Москвиной был не совсем полным. <br><br> Самые важные медали в карьере Тамара Москвина завоевала в паре с Алексеем Мишиным &ndash; сильным одиночником по меркам СССР, который также решил перейти в парное катание, чтобы попасть на главные старты. В первый же год дуэт взял серебро на чемпионате СССР &ndash; 1967. <br><br> На второй год сотрудничества пара взяла два серебра &ndash; чемпионата СССР и чемпионата Европы Своих первых успехов в парном катании Тамара Москвина добилась в дуэте с Александром Гавриловым: спортсмены завоевали золото чемпионата СССР в 1965 году. Однако тот турнир пропустили многие сильные пары, включая Людмилу Белоусову/Олега Протопопова, поэтому триумф Москвиной был не совсем полным. <br><br> Самые важные медали в карьере Тамара Москвина завоевала в паре с Алексеем Мишиным &ndash; сильным одиночником по меркам СССР, который также решил перейти в парное катание, чтобы попасть на главные старты. В первый же год дуэт взял серебро на чемпионате СССР &ndash; 1967. <br><br> На второй год сотрудничества пара взяла два серебра &ndash; чемпионата СССР и чемпионата Европы
В последний год своей профессиональной карьеры Москвина и Мишин достигли наиболее значимых высот &mdash; завоевали бронзу чемпионата Европы &ndash; 1969 в ГДР, уступив лишь гениальным Людмиле Белоусовой/ Олегу Протопопову (серебро) и будущим олимпийским чемпионам Ирине Родниной/Алексею Уланову (золото). В том же сезоне Москвина и Мишин стали серебряными призерами чемпионата мира &ndash; 1969 в Колорадо-Спрингс (США), проиграв только Родниной/Уланову В последний год своей профессиональной карьеры Москвина и Мишин достигли наиболее значимых высот &mdash; завоевали бронзу чемпионата Европы &ndash; 1969 в ГДР, уступив лишь гениальным Людмиле Белоусовой/ Олегу Протопопову (серебро) и будущим олимпийским чемпионам Ирине Родниной/Алексею Уланову (золото). В том же сезоне Москвина и Мишин стали серебряными призерами чемпионата мира &ndash; 1969 в Колорадо-Спрингс (США), проиграв только Родниной/Уланову
Бессменным тренером фигуристки был ее супруг Игорь Москвин, за которого она вышла замуж в 1964 году. Именно Москвин решил поставить ее в пару с Мишиным, впервые в истории тренерского дела СССР объединив двух талантливых одиночников. В 1969 году Москвина завершила карьеру фигуристки и начала тренировать спортсменов на одном катке с мужем. Конкуренция была настолько сильной, что иногда между их учениками вспыхивала сильная неприязнь. В итоге после ссоры между Еленой Валовой/Олегом Васильевым (ученики Москвиной) и Ларисой Селезневой/Олегом Макаровым (ученики Москвина) супруги договорились четко разделять профессию и дом <br><br>На фото: Тамара и Игорь Москвины в день свадьбы Бессменным тренером фигуристки был ее супруг Игорь Москвин, за которого она вышла замуж в 1964 году. Именно Москвин решил поставить ее в пару с Мишиным, впервые в истории тренерского дела СССР объединив двух талантливых одиночников. В 1969 году Москвина завершила карьеру фигуристки и начала тренировать спортсменов на одном катке с мужем. Конкуренция была настолько сильной, что иногда между их учениками вспыхивала сильная неприязнь. В итоге после ссоры между Еленой Валовой/Олегом Васильевым (ученики Москвиной) и Ларисой Селезневой/Олегом Макаровым (ученики Москвина) супруги договорились четко разделять профессию и дом <br><br>На фото: Тамара и Игорь Москвины в день свадьбы
Москвины счастливо прожили в браке 56 лет, воспитали двух дочерей и написали в соавторстве две научные работы, посвященные короткой и произвольной программе фигуристов. Игорь Москвин скончался в 2020 году, когда Тамара Николаевна находилась в Казани на этапе Кубка России со своими учениками. Несмотря на известие о трагедии, Москвина довела работу до конца и улетела только после произвольной программы, объяснив это тем, что этого хотел бы ее супруг Москвины счастливо прожили в браке 56 лет, воспитали двух дочерей и написали в соавторстве две научные работы, посвященные короткой и произвольной программе фигуристов. Игорь Москвин скончался в 2020 году, когда Тамара Николаевна находилась в Казани на этапе Кубка России со своими учениками. Несмотря на известие о трагедии, Москвина довела работу до конца и улетела только после произвольной программы, объяснив это тем, что этого хотел бы ее супруг
Первые большие успехи пришли к Тамаре Москвиной спустя 12 лет после начала тренерской карьеры. В 1981 году Тамара Николаевна привела своих учеников к первому золоту чемпионата мира и Европы &mdash; этого добились пара Ирина Воробьева/Игорь Лисовский. <br><br> Спустя всего три года Москвина впервые стала тренером олимпийских чемпионов &ndash; ее ученики Елена Валова и Олег Васильев (на фото) выиграли золото на Играх в Сараево &mdash; 1984 Первые большие успехи пришли к Тамаре Москвиной спустя 12 лет после начала тренерской карьеры. В 1981 году Тамара Николаевна привела своих учеников к первому золоту чемпионата мира и Европы &mdash; этого добились пара Ирина Воробьева/Игорь Лисовский. <br><br> Спустя всего три года Москвина впервые стала тренером олимпийских чемпионов &ndash; ее ученики Елена Валова и Олег Васильев (на фото) выиграли золото на Играх в Сараево &mdash; 1984
Помимо Валовой и Васильева, Москвина привела к золоту Олимпиады еще три пары &ndash; Наталья Мишкутенок/Артур Дмитриев (Альбервиль-1992), Оксана Казакова/Артур Дмитриев (Нагано-1998), Елена Бережная/Антон Сихарулидзе (Солт-Лейк-Сити-2002) <br><br>На фото: президент России Борис Ельцин поздравляет Тамару Москвину с награждением орденом &laquo;За заслуги перед Отечеством&raquo; III степени в Кремле, 1998 год Помимо Валовой и Васильева, Москвина привела к золоту Олимпиады еще три пары &ndash; Наталья Мишкутенок/Артур Дмитриев (Альбервиль-1992), Оксана Казакова/Артур Дмитриев (Нагано-1998), Елена Бережная/Антон Сихарулидзе (Солт-Лейк-Сити-2002) <br><br>На фото: президент России Борис Ельцин поздравляет Тамару Москвину с награждением орденом &laquo;За заслуги перед Отечеством&raquo; III степени в Кремле, 1998 год
Фигуристы Елена Бережная и Антон Сихарулидзе со своим тренером Тамарой Москвиной после победы на чемпионате России по фигурному катанию, 2000 год Фигуристы Елена Бережная и Антон Сихарулидзе со своим тренером Тамарой Москвиной после победы на чемпионате России по фигурному катанию, 2000 год
Тренер Тамара Москвина, фигуристы Юко Кавагути и Александр Смирнов, хореограф Петр Чернышев после победы на чемпионате Европы по фигурному катанию в Стокгольме, 2015 год Тренер Тамара Москвина, фигуристы Юко Кавагути и Александр Смирнов, хореограф Петр Чернышев после победы на чемпионате Европы по фигурному катанию в Стокгольме, 2015 год
Почти всю карьеру Тамара Москвина проработала в различных спортивных школах Санкт-Петербурга, однако в 2017 году бывший ученик Антон Сихарулидзе построил для нее отдельный каток, в котором открылся «Спортивный клуб фигурного катания Тамары Москвиной» Почти всю карьеру Тамара Москвина проработала в различных спортивных школах Санкт-Петербурга, однако в 2017 году бывший ученик Антон Сихарулидзе построил для нее отдельный каток, в котором открылся «Спортивный клуб фигурного катания Тамары Москвиной»
Всего за четыре года существования клуб Тамары Москвиной прославился благодаря громким успехам двух молодых пар. Сначала «выстрелили» Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, которые победили на чемпионате Европы &ndash; 2020 в Австрии и стали третьими на чемпионате мира &ndash; 2021 в Стокгольме. <br><br>На фото: Тамара Москвина настраивает на прокат Дмитрия Козловского перед произвольной программой на чемпионате мира в Японии, 2019 год Всего за четыре года существования клуб Тамары Москвиной прославился благодаря громким успехам двух молодых пар. Сначала «выстрелили» Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, которые победили на чемпионате Европы &ndash; 2020 в Австрии и стали третьими на чемпионате мира &ndash; 2021 в Стокгольме. <br><br>На фото: Тамара Москвина настраивает на прокат Дмитрия Козловского перед произвольной программой на чемпионате мира в Японии, 2019 год
А самый громкий успех последних лет Москвиной принесли Анастасия Мишина/Александр Галлямов, которые перешли в ее клуб перед сезоном-2020/21 и сразу же стали чемпионами мира. Хочется верить, что Москвина будет писать свою историю еще много лет и вернется с учениками на подиум Олимпийских игр уже в наступающем сезоне А самый громкий успех последних лет Москвиной принесли Анастасия Мишина/Александр Галлямов, которые перешли в ее клуб перед сезоном-2020/21 и сразу же стали чемпионами мира. Хочется верить, что Москвина будет писать свою историю еще много лет и вернется с учениками на подиум Олимпийских игр уже в наступающем сезоне
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Тамара Москвина во время эстафеты Олимпийского огня в Санкт-Петербурге, 2013 год Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Тамара Москвина во время эстафеты Олимпийского огня в Санкт-Петербурге, 2013 год

Тамаре Москвиной — 80

Самый успешный тренер спортивных пар в мире Тамара Москвина 26 июня отмечает юбилей – ей исполняется 80 лет. На сегодняшний день ученики заслуженного тренера СССР и России завоевали 63 медали чемпионатов Европы, мира и Олимпийских игр.

Любопытно, что начинала Москвина (в девичестве – Братусь) как одиночница и в 1950-60 годах пять раз выиграла чемпионат СССР. Также она первая придумала и исполнила на льду самое сложное вращение «бильман», авторство которого позже было ошибочно приписано швейцарской фигуристке Дениз Бильманн.

Однако в то время одиночное катание в СССР было слабым по международным меркам, и Москвиной не удалось приблизиться к пьедесталу на чемпионате Европы, а на чемпионат мира она ни разу не попала.

В сезоне-1964/65 спортсменка приняла решение перейти в парное катание. Это определило всю ее дальнейшую жизнь и привело к головокружительным успехам в карьере, подробнее о которых — в фотогалерее «Газеты.Ru».
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