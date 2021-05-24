Впервые за 17 лет: Россия проиграла Словакии на ЧМ

Сборная России по хоккею уступила команде Словакии в матче 3-го тура группового раунда чемпионата мира — 2021, который проходит в Латвии. В составе победителей авторами заброшенных шайб стали Милош Келемен, Мартин Гернат и Марек Дялога, который отличился на последних минутах, отправив шайбу в пустые ворота. У сборной России единственным голом отметился Александр Барабанов, от которого снаряд отскочил в ворота после броска Сергея Толчинского.



Для команды Валерия Брагина это поражение стало первым на чемпионате мира. Теперь единоличным лидером группы А стали словаки, в активе у россиян шесть набранных очков в трех матчах. Примечательно, что в последний раз Словакия обыгрывала Россию на мировом форуме 2004 года — тот чемпионат мира остается по сей день последним, на котором российская сборная не смогла пробиться в плей-офф.