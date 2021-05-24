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Слева направо на первом плане: Дмитрий Воронков, Евгений Тимкин, Иван Морозов (Россия) и главный тренер сборной России Валерий Брагин во время матча группового этапа чемпионата мира по хоккею 2021 между сборными командами Словакии и России, 24 мая 2021 года Слева направо на первом плане: Дмитрий Воронков, Евгений Тимкин, Иван Морозов (Россия) и главный тренер сборной России Валерий Брагин во время матча группового этапа чемпионата мира по хоккею 2021 между сборными командами Словакии и России, 24 мая 2021 года
Слева направо: Мартин Бучко (Словакия) и Максим Шалунов (Россия) в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2021 между сборными командами Словакии и России, 24 мая 2021 года Слева направо: Мартин Бучко (Словакия) и Максим Шалунов (Россия) в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2021 между сборными командами Словакии и России, 24 мая 2021 года
Слева направо: вратарь Александр Самонов (Россия) и Кристиан Поспишил (Словакия) в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2021 между сборными командами Словакии и России, 24 мая 2021 года Слева направо: вратарь Александр Самонов (Россия) и Кристиан Поспишил (Словакия) в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2021 между сборными командами Словакии и России, 24 мая 2021 года
Вратарь Александр Самонов (Россия) в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2021 между сборными командами Словакии и России, 24 мая 2021 года Вратарь Александр Самонов (Россия) в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2021 между сборными командами Словакии и России, 24 мая 2021 года
Дмитрий Воронков (Россия), Даниэль Гахулинец (Словакия) и Павол Скалицки (Словакия) (слева направо) в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2021 между сборными командами Словакии и России, 24 мая 2021 года Дмитрий Воронков (Россия), Даниэль Гахулинец (Словакия) и Павол Скалицки (Словакия) (слева направо) в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2021 между сборными командами Словакии и России, 24 мая 2021 года
Максим Шалунов (Россия) радуется забитому голу в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2021 между сборными командами Словакии и России, 24 мая 2021 года Максим Шалунов (Россия) радуется забитому голу в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2021 между сборными командами Словакии и России, 24 мая 2021 года
Слева направо: Сергей Толчинский и Антон Слепышев (Россия) радуются заброшенной шайбе в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2021 между сборными командами Словакии и России, 24 мая 2021 года Слева направо: Сергей Толчинский и Антон Слепышев (Россия) радуются заброшенной шайбе в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2021 между сборными командами Словакии и России, 24 мая 2021 года
Слева направо: Артём Зуб (Россия) и Адам Лишка (Словакия) в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2021 между сборными командами Словакии и России, 24 мая 2021 года Слева направо: Артём Зуб (Россия) и Адам Лишка (Словакия) в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2021 между сборными командами Словакии и России, 24 мая 2021 года
Игроки сборной Словакии радуются заброшенной шайбе в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2021 между сборными командами Словакии и России, 24 мая 2021 года Игроки сборной Словакии радуются заброшенной шайбе в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2021 между сборными командами Словакии и России, 24 мая 2021 года
Игроки сборной России после окончания матча группового этапа чемпионата мира по хоккею 2021 между сборными командами Словакии и России, 24 мая 2021 года Игроки сборной России после окончания матча группового этапа чемпионата мира по хоккею 2021 между сборными командами Словакии и России, 24 мая 2021 года

Впервые за 17 лет: Россия проиграла Словакии на ЧМ

Сборная России по хоккею уступила команде Словакии в матче 3-го тура группового раунда чемпионата мира — 2021, который проходит в Латвии. В составе победителей авторами заброшенных шайб стали Милош Келемен, Мартин Гернат и Марек Дялога, который отличился на последних минутах, отправив шайбу в пустые ворота. У сборной России единственным голом отметился Александр Барабанов, от которого снаряд отскочил в ворота после броска Сергея Толчинского.

Для команды Валерия Брагина это поражение стало первым на чемпионате мира. Теперь единоличным лидером группы А стали словаки, в активе у россиян шесть набранных очков в трех матчах. Примечательно, что в последний раз Словакия обыгрывала Россию на мировом форуме 2004 года — тот чемпионат мира остается по сей день последним, на котором российская сборная не смогла пробиться в плей-офф.
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