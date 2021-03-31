Первое поражение в году: Россия уступила Словакии

Сборная России по футболу потерпела поражение от команды Словакии в матче 3-го тура отборочного раунда чемпионата мира — 2022. Встреча, которая прошла в Трнаве, завершилась со счетом 2:1 в пользу словаков. В составе победителей голами отметились Милан Шкриньяр и Роберт Мак, который ранее выступал за петербургский «Зенит». У россиян автором единственного забитого мяча стал Марио Фернандес.



Таким образом, подопечные Станислава Черчесова в трех матчах отборочного раунда набрали шесть очков и не смогли закрепиться на первой строчке группы H. Сборная Хорватии, в параллельном матче разгромившая Мальту (3:0), также набрала шесть баллов и благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей возглавила группу. Следующие матчи отбора на мундиаль пройдут в сентябре.