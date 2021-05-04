«Лучший пупсик»: Леониду Слуцкому – 50

4 мая отмечает юбилей известный российский футбольный тренер Леонид Слуцкий – ему исполняется 50 лет. Харизматичный специалист приобрел особую известность после успешной работы на посту главного тренера московского ЦСКА. За семь лет сотрудничества — с 2009 по 2016 год — Слуцкий завоевал с красно-синими три титула чемпионов России, а также дважды взял Кубок страны и дважды — Суперкубок. Кроме того, команда доходила до четвертьфинала Лиги чемпионов.



В этот период специалисту даже доверили совмещать два важнейших поста — в сезоне-2015/16 он одновременно возглавлял ЦСКА и сборную России. Слуцкий успешно справился с обеими задачами: в том году армейцы стали чемпионами страны, а национальная команда сумела пробиться в финальную часть чемпионата Европы — 2016.



К сожалению, на групповом этапе Евро сборная провалилась, заняв последнее место в группе с Англией, Словакией и Уэльсом, и Слуцкий покинул пост главного тренера сборной. Вскоре наставник ушел и из ЦСКА, по обоюдному соглашению сторон разорвав контракт в декабре 2016 года.



После этого он решил попробовать свои силы в зарубежных чемпионатах, усиленно взялся за английский язык и вскоре реализовал свою мечту: в сезоне-2017/18 Слуцкий возглавлял «Халл Сити», выступавший тогда в английском Чемпионшипе, а в сезоне-2018/19 работал главным тренером нидерландского «Витесса», с которым остановился в шаге от еврокубков.



После этого специалист решил вернуться в Россию и в декабре 2019 года возглавил казанский «Рубин», который на данный момент идет в топ-4 чемпионата страны и претендует на попадание в Лигу Европы. Помимо своих профессиональных качеств, Слуцкий известен отменным чувством юмора: так, в юности он играл за волгоградскую команду КВН «Третьи сыновья», а уже будучи известным неоднократно помогал командам на сцене в качестве приглашенной звезды.



Также наставник нередко устраивал в соцсетях шуточные перепалки с Артемом Дзюбой, который оригинально поздравил его с 50-летием, написав в Instagram: «С днем рождения. Вы самый лучший пупсик».