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Главный тренер «Москвы» Леонид Слуцкий на матче чемпионата России по футболу между ФК «Москва» и «Луч-Энергия» (Владивосток), 2007 год Главный тренер «Москвы» Леонид Слуцкий на матче чемпионата России по футболу между ФК «Москва» и «Луч-Энергия» (Владивосток), 2007 год
Игрок &laquo;Москвы&raquo; Макси Лопес и главный тренер &laquo;Крыльев Советов&raquo; Леонид Слуцкий перед началом матча 11-го тура Российской премьер-лиги по футболу, 2008 год Игрок &laquo;Москвы&raquo; Макси Лопес и главный тренер &laquo;Крыльев Советов&raquo; Леонид Слуцкий перед началом матча 11-го тура Российской премьер-лиги по футболу, 2008 год
Главный тренер ПФК ЦСКА Леонид Слуцкий в офисе команды, 2009 год Главный тренер ПФК ЦСКА Леонид Слуцкий в офисе команды, 2009 год
Игроки ЦСКА с главным тренером ЦСКА Леонидом Слуцким после победы в финальном матче Кубка России по футболу сезона 2012/2013 между ПФК ЦСКА (Москва) и ФК &laquo;Анжи&raquo; (Махачкала), 2013 год Игроки ЦСКА с главным тренером ЦСКА Леонидом Слуцким после победы в финальном матче Кубка России по футболу сезона 2012/2013 между ПФК ЦСКА (Москва) и ФК &laquo;Анжи&raquo; (Махачкала), 2013 год
Армеец Кейсуке Хонда, забивший гол, и главный тренер ФК ЦСКА Леонид Слуцкий на матче чемпионата России по футболу между ФК ЦСКА (Москва) и ФК &laquo;Амкар&raquo; (Пермь), 2010 год Армеец Кейсуке Хонда, забивший гол, и главный тренер ФК ЦСКА Леонид Слуцкий на матче чемпионата России по футболу между ФК ЦСКА (Москва) и ФК &laquo;Амкар&raquo; (Пермь), 2010 год
Игрок ЦСКА Алан Дзагоев и главный тренер команды Леонид Слуцкий с кубком чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги в сезоне-2013/14 после окончания матча 30-го тура между ПФК ЦСКА (Москва) и ФК &laquo;Локомотив&raquo; (Москва), 2014 год Игрок ЦСКА Алан Дзагоев и главный тренер команды Леонид Слуцкий с кубком чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги в сезоне-2013/14 после окончания матча 30-го тура между ПФК ЦСКА (Москва) и ФК &laquo;Локомотив&raquo; (Москва), 2014 год
Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий с болельщиками после церемонии награждения команды, победившей в матче за Суперкубок России по футболу между ПФК ЦСКА (Москва) и ФК &laquo;Ростов&raquo; (Ростов-на-Дону), 2014 год Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий с болельщиками после церемонии награждения команды, победившей в матче за Суперкубок России по футболу между ПФК ЦСКА (Москва) и ФК &laquo;Ростов&raquo; (Ростов-на-Дону), 2014 год
Игрок ЦСКА Василий Березуцкий, главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий и игрок ЦСКА Алан Дзагоев на тренировке команды перед матчем 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов между ФК &laquo;Манчестер&raquo; (Манчестер, Великобритания) и ПФК ЦСКА (Москва, Россия), 2014 год Игрок ЦСКА Василий Березуцкий, главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий и игрок ЦСКА Алан Дзагоев на тренировке команды перед матчем 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов между ФК &laquo;Манчестер&raquo; (Манчестер, Великобритания) и ПФК ЦСКА (Москва, Россия), 2014 год
Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий в матче 24-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между ПФК ЦСКА (Москва) и ФК &laquo;Краснодар&raquo; (Краснодар), 2015 год Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий в матче 24-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между ПФК ЦСКА (Москва) и ФК &laquo;Краснодар&raquo; (Краснодар), 2015 год
Главный тренер сборной России по футболу Леонид Слуцкий во время тренировки на стадионе &laquo;Мунисипал&raquo; в Тулузе перед матчем группового этапа чемпионата Европы по футболу со сборной Уэльса, 2016 год Главный тренер сборной России по футболу Леонид Слуцкий во время тренировки на стадионе &laquo;Мунисипал&raquo; в Тулузе перед матчем группового этапа чемпионата Европы по футболу со сборной Уэльса, 2016 год
Главный тренер ПФК ЦСКА Леонид Слуцкий во время тренировки накануне матча группового этапа Лиги чемпионов между ФК &laquo;Тоттенхэм&raquo; (Лондон, Англия) и ПФК ЦСКА (Москва, Россия), 2016 год Главный тренер ПФК ЦСКА Леонид Слуцкий во время тренировки накануне матча группового этапа Лиги чемпионов между ФК &laquo;Тоттенхэм&raquo; (Лондон, Англия) и ПФК ЦСКА (Москва, Россия), 2016 год
Главный тренер &laquo;Рубина&raquo; Леонид Слуцкий после окончания матча чемпионата России по футболу между командами &laquo;Рубин&raquo; (Казань) и &laquo;Краснодар&raquo; (Краснодар), 2021 год Главный тренер &laquo;Рубина&raquo; Леонид Слуцкий после окончания матча чемпионата России по футболу между командами &laquo;Рубин&raquo; (Казань) и &laquo;Краснодар&raquo; (Краснодар), 2021 год

«Лучший пупсик»: Леониду Слуцкому – 50

4 мая отмечает юбилей известный российский футбольный тренер Леонид Слуцкий – ему исполняется 50 лет. Харизматичный специалист приобрел особую известность после успешной работы на посту главного тренера московского ЦСКА. За семь лет сотрудничества — с 2009 по 2016 год — Слуцкий завоевал с красно-синими три титула чемпионов России, а также дважды взял Кубок страны и дважды — Суперкубок. Кроме того, команда доходила до четвертьфинала Лиги чемпионов.

В этот период специалисту даже доверили совмещать два важнейших поста — в сезоне-2015/16 он одновременно возглавлял ЦСКА и сборную России. Слуцкий успешно справился с обеими задачами: в том году армейцы стали чемпионами страны, а национальная команда сумела пробиться в финальную часть чемпионата Европы — 2016.

К сожалению, на групповом этапе Евро сборная провалилась, заняв последнее место в группе с Англией, Словакией и Уэльсом, и Слуцкий покинул пост главного тренера сборной. Вскоре наставник ушел и из ЦСКА, по обоюдному соглашению сторон разорвав контракт в декабре 2016 года.

После этого он решил попробовать свои силы в зарубежных чемпионатах, усиленно взялся за английский язык и вскоре реализовал свою мечту: в сезоне-2017/18 Слуцкий возглавлял «Халл Сити», выступавший тогда в английском Чемпионшипе, а в сезоне-2018/19 работал главным тренером нидерландского «Витесса», с которым остановился в шаге от еврокубков.

После этого специалист решил вернуться в Россию и в декабре 2019 года возглавил казанский «Рубин», который на данный момент идет в топ-4 чемпионата страны и претендует на попадание в Лигу Европы. Помимо своих профессиональных качеств, Слуцкий известен отменным чувством юмора: так, в юности он играл за волгоградскую команду КВН «Третьи сыновья», а уже будучи известным неоднократно помогал командам на сцене в качестве приглашенной звезды.

Также наставник нередко устраивал в соцсетях шуточные перепалки с Артемом Дзюбой, который оригинально поздравил его с 50-летием, написав в Instagram: «С днем рождения. Вы самый лучший пупсик».
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