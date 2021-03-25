Дзюба вернулся с голом: Россия победила Мальту в отборе на ЧМ-2022

Сборная России по футболу одержала гостевую победу над командой Мальты в матче 1-го тура отборочного этапа чемпионата мира — 2022. Встреча, которая состоялась Та-Кали, завершилась со счетом 3:1 в пользу подопечных Станислава Черчесова.



В составе победителей забитыми мячами отличились Артем Дзюба, который отметился уже 27-м голом в футболке национальной команды и поднялся на второе место в списке бомбардиров сборной за всю ее историю, а также Марио Фернандес и Александр Соболев. У хозяев поля автором единственного гола стал Джозеф Мбонг.



Следующим соперником сборной России станет команда Словении, которая в параллельном матче одолела хорватов (1:0). Встреча состоится 27 марта на стадионе «Фишт» в Сочи. Затем, 30 марта, подопечные Черчесова на выезде сыграют со Словакией, которая в первом туре не справилась с еще одним аутсайдером группы H Кипром (0:0).



Чемпионат мира по футболу пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.