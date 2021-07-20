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Фоторепортажи

В режиме ЧС: как Токио готовится к Олимпийским играм во время пандемии

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Пара на&nbsp;фоне Национального Олимпийского стадиона, главной площадки Олимпийских игр 2020 года в&nbsp;Токио, 19 июля 2021 года Пара на&nbsp;фоне Национального Олимпийского стадиона, главной площадки Олимпийских игр 2020 года в&nbsp;Токио, 19 июля 2021 года
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Сборная Китая в&nbsp;защитных масках после прибытия в&nbsp;международный аэропорт Нарита перед&nbsp;Олимпийскими играми 2020 года в&nbsp;Токио, 19 июля 2021 года Сборная Китая в&nbsp;защитных масках после прибытия в&nbsp;международный аэропорт Нарита перед&nbsp;Олимпийскими играми 2020 года в&nbsp;Токио, 19 июля 2021 года
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23 июля в Японии состоится церемония открытия Олимпийских игр в Токио. Соревнования должны были состояться еще в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса были перенесены на 2021-й.

Однако и спустя год ситуация с COVID-19 не изменилась кардинально, поэтому Олимпиада будет проходить с большим количеством ограничений.

Во-первых, на соревнования не допускаются иностранные зрители. Что касается местных фанатов, то они смогут посетить лишь турниры в префектурах Мияги, Ибараки и Сидзуока, причем заполнять стадионы можно не более чем на 50% от вместимости.

А в Токио и во всех соседних префектурах — Канагаве, Тибе, Сайтаме, — а также на Хоккайдо и в Фукусиме соревнования пройдут полностью без зрителей, включая японцев.

Во-вторых, участники Олимпиады проходят огромное количество проверок на коронавирус. От прилета в аэропорт до заселения в отель проходит от трех до восьми часов – японцы тщательно проверяют все бумаги, в том числе документы о заранее сданном тесте. Также нужно сдать еще один экспресс-тест прямо на месте. И даже после заселения в отель нужно каждый день сдавать новые тесты, из-за чего образуются огромные очереди из спортсменов.

В-третьих, в случае положительного теста в сборной вся команда изолируется. С этим уже столкнулась женская сборная России по регби-7, когда коронавирус обнаружили у массажиста. К счастью, больше никто из команды не заразился, и карантин продлился лишь два дня. Однако в случае массового заражения может быть сорван целый турнир.

На данный момент в Японии 71 подтвержденный случай заражения коронавирусом на Олимпийских играх: 40 — местные жители, 31 — приезжие.
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