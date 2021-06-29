Самые яркие болельщики Евро-2020

На чемпионате Европы по футболу завершается первый раунд плей-офф — в заключительных матчах стадии 1/8 финала сойдутся сборные Украины и Швеции, а также национальные команды Англии и Германии. И пока оставшиеся на турнире коллективы готовятся продолжить борьбу за трофей континентального первенства, многие фанаты уже успели разделить со своими любимцами горечь поражения.



Грустные поклонницы сборной Хорватии, наблюдающие за вылетом своих любимцев от Испании; Луиджи и Марио, которые гонят к победе на Евро-2020 дружину Роберто Манчини; шотландцы в национальных костюмах с раскрашенными лицами; неожиданные испанцы и счастливые украинцы, русский колорит и шведские мужчины в женских костюмах, черепашки-ниндзя с лицом Килиана Мбаппе, Астерикс и Обелиск в толпе фанатов сборной Франции — «Газета.Ru» публикует подборку самых ярких болельщиков, собравшихся на трибунах стадионах и улицах городов.