Три золота из четырех: триумфальный ЧМ для России

Сборная России по фигурному катанию завоевала золотые медали в трех дисциплинах из четырех – на верхнюю ступень пьедестала россияне поднялись в женском одиночном катании, в спортивных парах и танцевальных дуэтах. Также в активе российских фигуристов одна серебряная медаль и две бронзовые награды.



Самым сенсационным случился подиум у женщин – он весь впервые в истории остался за российскими девушками. Первой стала Анна Щербакова, которая катается в группе Этери Тутберидзе. На втором месте оказалась Елизавета Туктамышева, вернувшаяся на чемпионат мира спустя шесть лет. А замкнула тройку лидеров Александра Трусова, которая заявила сенсационные пять четверных прыжков и смогла подняться с 12-й позиции, которую занимала после короткой программы.



В спортивных парах произошла тоже своего рода сенсация – чемпионат мира выиграл дуэт, который дебютировал на турнире. Золото взяли Анастасия Мишина и Александр Галлямов, которые смогли обойти главных фаворитов на высшие награды – Александру Бойкову и Дмитрия Козловского. Эта пара шла первой после короткого проката, однако ошибки в произвольной программе не позволили им бороться за золотые медали. В итоге они принесли России бронзу.



Завершали мировое первенство танцевальные пары. Российский дуэт Виктория Синицина/Никита Кацалапов, который является действующим чемпионом Европы, сумел одолеть именитых соперников и подняться на высшую ступень. На медали могли претендовать также Александра Степанова с Иваном Букиным, однако ошибка в коротком танце не позволили им бороться за тройку лидеров.



В мужском одиночном российские фигуристы не завоевали медалей, однако сумели сделать другую немаловажную вещь – Россия получила третью, максимальную квоту на ближайшие Олимпийские игры – 2022 в Пекине. Это случилось благодаря тому, что Михаил Коляда стал пятым, а дебютант турнира Евгений Семененко оказался восьмым. Однако эту квоту еще необходимо подтвердить на турнире Nebelhorn Trophy, который пройдет в Германии.



Триумфаторы чемпионата мира по фигурному катанию — в нашей фотогалерее.