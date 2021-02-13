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Умер легендарный тяжелоатлет Юрий Власов
На 86-м году жизни скончался выдающийся советский тяжелоатлет, олимпийский чемпион Юрий Власов. Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Александр Кишкин.
Юрий Власов всерьез занялся спортивной карьерой после окончания Суворовского военного училища и военно-воздушной академии. С 1957-го он с переменным успехом соперничал с Алексеем Медведевым за лидерство в чемпионатах СССР, а уже спустя два года для него начался пятилетний период без поражений. Первые серьезные международные достижения пришли к Власову на Играх 1960 года: в Риме советский атлет завоевал первую и единственную свою золотую олимпийскую медаль. С 1959-го по 1964-й спортсмен был лидером мировой тяжелой атлетики и победил на пяти чемпионатах Европы. Последним испытанием для Власова стала Олимпиада 1964 года. В драматичной борьбе с соотечественником Леонидом Жаботинским Власов, будучи фаворитом, неожиданно упустил золото и остался с серебром.
Сразу после Игр в Токио Власов принял решение завязать со спортом, но в какой-то момент был вынужден вернуться из-за финансовых проблем, в связи с чем официально завершил карьеру тяжелоатлета в 1968 году — в это же время он уволился из армии. Позднее олимпийский чемпион переквалифицировался и стал писателем. Начав с рассказов и очерков, Власов опубликовал более 25 произведений.
Власов не был далек от политики. Сначала он занимал руководящие должности в спортивных федерациях, а в 1989-м был избран народным депутатом. Затем бывший спортсмен был депутатом Государственной думы РФ, а в 1996-м даже баллотировался на президентских выборах. После провала на выборах отошел от политики и общественной деятельности.
Юрий Власов всерьез занялся спортивной карьерой после окончания Суворовского военного училища и военно-воздушной академии. С 1957-го он с переменным успехом соперничал с Алексеем Медведевым за лидерство в чемпионатах СССР, а уже спустя два года для него начался пятилетний период без поражений. Первые серьезные международные достижения пришли к Власову на Играх 1960 года: в Риме советский атлет завоевал первую и единственную свою золотую олимпийскую медаль. С 1959-го по 1964-й спортсмен был лидером мировой тяжелой атлетики и победил на пяти чемпионатах Европы. Последним испытанием для Власова стала Олимпиада 1964 года. В драматичной борьбе с соотечественником Леонидом Жаботинским Власов, будучи фаворитом, неожиданно упустил золото и остался с серебром.
Сразу после Игр в Токио Власов принял решение завязать со спортом, но в какой-то момент был вынужден вернуться из-за финансовых проблем, в связи с чем официально завершил карьеру тяжелоатлета в 1968 году — в это же время он уволился из армии. Позднее олимпийский чемпион переквалифицировался и стал писателем. Начав с рассказов и очерков, Власов опубликовал более 25 произведений.
Власов не был далек от политики. Сначала он занимал руководящие должности в спортивных федерациях, а в 1989-м был избран народным депутатом. Затем бывший спортсмен был депутатом Государственной думы РФ, а в 1996-м даже баллотировался на президентских выборах. После провала на выборах отошел от политики и общественной деятельности.