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Встреча Арнольда Шварценеггера со своим кумиром, выдающимся советским тяжелоатлетом Юрием Власовым в период съемок фильма &laquo;Красная жара&raquo; в Москве, 1988 год Встреча Арнольда Шварценеггера со своим кумиром, выдающимся советским тяжелоатлетом Юрием Власовым в период съемок фильма &laquo;Красная жара&raquo; в Москве, 1988 год
Чемпион мира и Европы Юрий Власов на помосте, 1960 год Чемпион мира и Европы Юрий Власов на помосте, 1960 год
Юрий Власов, 1959 год Юрий Власов, 1959 год
Советский тяжелоатлет Юрий Власов (справа) и спортсмены из США на Международных соревнованиях по тяжелой атлетике на приз Москвы. Слева &mdash; Чарльз Винчи, 1961 год Советский тяжелоатлет Юрий Власов (справа) и спортсмены из США на Международных соревнованиях по тяжелой атлетике на приз Москвы. Слева &mdash; Чарльз Винчи, 1961 год
Актер и культурист Арнольд Шварценеггер во время встречи со своим кумиром, выдающимся советским тяжелоатлетом Юрием Власовым в период съемок фильма &laquo;Красная жара&raquo; в Москве, 1988 год Актер и культурист Арнольд Шварценеггер во время встречи со своим кумиром, выдающимся советским тяжелоатлетом Юрием Власовым в период съемок фильма &laquo;Красная жара&raquo; в Москве, 1988 год
Юрий Власов тренирует молодых штангистов тяжелоатлетической секции подмосковного Подольска, 1969 год Юрий Власов тренирует молодых штангистов тяжелоатлетической секции подмосковного Подольска, 1969 год
Командующий парадом спортсменов тяжелоатлет Юрий Власов (справа) на открытии III Спартакиады народов СССР, 1963 год Командующий парадом спортсменов тяжелоатлет Юрий Власов (справа) на открытии III Спартакиады народов СССР, 1963 год
Юрий Власов, 1959 год Юрий Власов, 1959 год
Советская Олимпийская команда на параде в день открытия XVIII Олимпийских игр в Токио в 1964 году. Знамя несет Юрий Власов Советская Олимпийская команда на параде в день открытия XVIII Олимпийских игр в Токио в 1964 году. Знамя несет Юрий Власов
Штангист Юрий Власов со своим тренером Суреном Багдасаровым на тренировке в спортивном зале ЦСКА, 1959 год Штангист Юрий Власов со своим тренером Суреном Багдасаровым на тренировке в спортивном зале ЦСКА, 1959 год
Юрий Власов поднимает штангу во время Международных соревнований на приз города Москвы, 1959 год Юрий Власов поднимает штангу во время Международных соревнований на приз города Москвы, 1959 год
Олимпийский чемпион по тяжелой атлетике, штангист Юрий Власов во время соревнований, 1964 год Олимпийский чемпион по тяжелой атлетике, штангист Юрий Власов во время соревнований, 1964 год
Юрий Власов в своем рабочем кабинете, 1973 год Юрий Власов в своем рабочем кабинете, 1973 год
44-й чемпионат Европы по тяжелой атлетике в Москве, 1964 год. Юрий Власов устанавливает новый мировой рекорд, взяв вес 165 кг 44-й чемпионат Европы по тяжелой атлетике в Москве, 1964 год. Юрий Власов устанавливает новый мировой рекорд, взяв вес 165 кг
Юрий Власов &mdash; депутат Государственной думы Российской Федерации, 1994 год Юрий Власов &mdash; депутат Государственной думы Российской Федерации, 1994 год

Умер легендарный тяжелоатлет Юрий Власов

На 86-м году жизни скончался выдающийся советский тяжелоатлет, олимпийский чемпион Юрий Власов. Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Александр Кишкин.

Юрий Власов всерьез занялся спортивной карьерой после окончания Суворовского военного училища и военно-воздушной академии. С 1957-го он с переменным успехом соперничал с Алексеем Медведевым за лидерство в чемпионатах СССР, а уже спустя два года для него начался пятилетний период без поражений. Первые серьезные международные достижения пришли к Власову на Играх 1960 года: в Риме советский атлет завоевал первую и единственную свою золотую олимпийскую медаль. С 1959-го по 1964-й спортсмен был лидером мировой тяжелой атлетики и победил на пяти чемпионатах Европы. Последним испытанием для Власова стала Олимпиада 1964 года. В драматичной борьбе с соотечественником Леонидом Жаботинским Власов, будучи фаворитом, неожиданно упустил золото и остался с серебром.

Сразу после Игр в Токио Власов принял решение завязать со спортом, но в какой-то момент был вынужден вернуться из-за финансовых проблем, в связи с чем официально завершил карьеру тяжелоатлета в 1968 году — в это же время он уволился из армии. Позднее олимпийский чемпион переквалифицировался и стал писателем. Начав с рассказов и очерков, Власов опубликовал более 25 произведений.

Власов не был далек от политики. Сначала он занимал руководящие должности в спортивных федерациях, а в 1989-м был избран народным депутатом. Затем бывший спортсмен был депутатом Государственной думы РФ, а в 1996-м даже баллотировался на президентских выборах. После провала на выборах отошел от политики и общественной деятельности.
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