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Точкой отсчета для взрослой спортивной карьеры Гретцки можно считать 1978 год&nbsp;- 17-летний игрок заключил контракт с клубом Всемирной хоккейной ассоциации (ВХА) «Индианаполис Рэйсерс» на сумму порядка $100 тыс. В том же году хоккеист попал в «Эдмонтон». В первом же сезоне он набрал 110 очков, среди которых было 46 шайб, и был признан лучшим новичком ВХА. На фото Гретцки во время тренировки с «Индианаполис Рэйсерс» в 1978 году Точкой отсчета для взрослой спортивной карьеры Гретцки можно считать 1978 год&nbsp;- 17-летний игрок заключил контракт с клубом Всемирной хоккейной ассоциации (ВХА) «Индианаполис Рэйсерс» на сумму порядка $100 тыс. В том же году хоккеист попал в «Эдмонтон». В первом же сезоне он набрал 110 очков, среди которых было 46 шайб, и был признан лучшим новичком ВХА. На фото Гретцки во время тренировки с «Индианаполис Рэйсерс» в 1978 году
Но началось все гораздо раньше &mdash; Гретцки с самого детства играл наравне с мальчишками, которые были старше его на несколько лет. Когда ему было шесть, он выступал вместе с десятилетними, а в 14 играл с двадцатилетними. В детской лиге хоккеист установил абсолютный рекорд для мальчиков его возраста – в 68 матчах он забросил 378 шайб и сделал 193 голевые передачи. В увлечении хоккеем Уэйна поддерживал его дедушка &mdash; выходец из Белоруссии Терентий Гретцкий. На фото Уэйн Гретцки в 1982 году Но началось все гораздо раньше &mdash; Гретцки с самого детства играл наравне с мальчишками, которые были старше его на несколько лет. Когда ему было шесть, он выступал вместе с десятилетними, а в 14 играл с двадцатилетними. В детской лиге хоккеист установил абсолютный рекорд для мальчиков его возраста – в 68 матчах он забросил 378 шайб и сделал 193 голевые передачи. В увлечении хоккеем Уэйна поддерживал его дедушка &mdash; выходец из Белоруссии Терентий Гретцкий. На фото Уэйн Гретцки в 1982 году
«Эдмонтон» вошел в НХЛ в 1979 году, а Гретцки очень быстро стал одним из лидеров команды. По итогам сезона Уэйн выиграл свой первый личный трофей в составе «Ойлерз» &mdash; приз самому ценному хоккеисту НХЛ. На фото Гретцки с супругой, актрисой Джанет Джонс, и дочерью Паулиной в 1989 году «Эдмонтон» вошел в НХЛ в 1979 году, а Гретцки очень быстро стал одним из лидеров команды. По итогам сезона Уэйн выиграл свой первый личный трофей в составе «Ойлерз» &mdash; приз самому ценному хоккеисту НХЛ. На фото Гретцки с супругой, актрисой Джанет Джонс, и дочерью Паулиной в 1989 году
Вместе с «Эдмонтон Ойлерз» Гретцки в течении шести лет набирал больше 100 очков в регулярном сезоне и четырежды брал Кубок Стэнли &mdash; в 1984, 1985, 1987 и 1988 годах. На фото Гретцки во время матча против команды СССР на Кубке Канады в 1987 году Вместе с «Эдмонтон Ойлерз» Гретцки в течении шести лет набирал больше 100 очков в регулярном сезоне и четырежды брал Кубок Стэнли &mdash; в 1984, 1985, 1987 и 1988 годах. На фото Гретцки во время матча против команды СССР на Кубке Канады в 1987 году
Август 1988 года стал весьма печальным для Гретцки – он был включен в одну из самых крупных сделок в истории НХЛ. Руководитель «Ойлерз» Питер Поклингтон принял решение обменять хоккеиста в одну из слабейших на тот момент команд Лиги – «Лос-Анджелес Кингз». Игрок не мог держать слез, когда комментировал свой переход. В команде Уэйн продолжал ставить и личные, и командные рекорды, однако завоевать главный трофей – Кубок Стэнли – так и не смог. На фото Гретцки с кубком в 1988 году Август 1988 года стал весьма печальным для Гретцки – он был включен в одну из самых крупных сделок в истории НХЛ. Руководитель «Ойлерз» Питер Поклингтон принял решение обменять хоккеиста в одну из слабейших на тот момент команд Лиги – «Лос-Анджелес Кингз». Игрок не мог держать слез, когда комментировал свой переход. В команде Уэйн продолжал ставить и личные, и командные рекорды, однако завоевать главный трофей – Кубок Стэнли – так и не смог. На фото Гретцки с кубком в 1988 году
В 1993 году «Кингз» вышли в финал Кубка Стэнли, однако проиграли «Монреаль Канадиенс». С тех пор команда вновь превратилась в аутсайдера, а Гретцки попросил переход в более сильный клуб и 27 февраля 1996 года оказался в «Сент-Луис Блюз». Продержался в команде он всего несколько месяцев – из-за конфликта с руководством Гретцки покинул состав «Блюз» и 21 июля 1996 года подписал контракт с «Нью-Йорк Рейнджерс». На фото Гретцки в 1996 году В 1993 году «Кингз» вышли в финал Кубка Стэнли, однако проиграли «Монреаль Канадиенс». С тех пор команда вновь превратилась в аутсайдера, а Гретцки попросил переход в более сильный клуб и 27 февраля 1996 года оказался в «Сент-Луис Блюз». Продержался в команде он всего несколько месяцев – из-за конфликта с руководством Гретцки покинул состав «Блюз» и 21 июля 1996 года подписал контракт с «Нью-Йорк Рейнджерс». На фото Гретцки в 1996 году
Всего в НХЛ Гретцки провел двадцать сезонов, а в заключительном (1998/99) смог забросить всего девять шайб в 70 матчах. Завершил карьеру Уэйн матчем против «Питтсбург Пингвинз», где набрал свое последнее очко – отдал результативную передачу. На счету именитого хоккеиста множество рекордов в Лиге, в том числе Гретцки стал лучшим снайпером Лиги &mdash; 894 результативных броска. На фото Гретцки в 1998 году Всего в НХЛ Гретцки провел двадцать сезонов, а в заключительном (1998/99) смог забросить всего девять шайб в 70 матчах. Завершил карьеру Уэйн матчем против «Питтсбург Пингвинз», где набрал свое последнее очко – отдал результативную передачу. На счету именитого хоккеиста множество рекордов в Лиге, в том числе Гретцки стал лучшим снайпером Лиги &mdash; 894 результативных броска. На фото Гретцки в 1998 году
После завершения карьеры Грецтки шутил, что может уйти в гольф. Согласно правилам, хоккеист может быть введен в Зал хоккейной славы (Торонто) только через три года после завершения карьеры, однако для Гретцки было сделано исключение &mdash; уже 22 ноября 1999, то есть всего через 7 месяцев после прощального матча, он попал в Зал славы. На фото Гретцки после своей последней игры в Нью-Йорке в 1999 году После завершения карьеры Грецтки шутил, что может уйти в гольф. Согласно правилам, хоккеист может быть введен в Зал хоккейной славы (Торонто) только через три года после завершения карьеры, однако для Гретцки было сделано исключение &mdash; уже 22 ноября 1999, то есть всего через 7 месяцев после прощального матча, он попал в Зал славы. На фото Гретцки после своей последней игры в Нью-Йорке в 1999 году
Гретцки была оказана великая честь – он выступал под номером 99 в НХЛ, а после завершения профессиональной карьеры этот номер оказался закреплен за ним. В Национальной хоккейной лиге больше никто не может выступать в свитере под таким номером. На фото Гретцки с семьей и друзьями в 1999 году Гретцки была оказана великая честь – он выступал под номером 99 в НХЛ, а после завершения профессиональной карьеры этот номер оказался закреплен за ним. В Национальной хоккейной лиге больше никто не может выступать в свитере под таким номером. На фото Гретцки с семьей и друзьями в 1999 году
С 2000 по 2009 Гретцки был совладельцем клуба НХЛ «Финикс Койотис», с 2005 по 2009 тренировал команду. В 2002 году сборная Канады, где Гретцки был генеральным менеджером, стала победителем олимпийского турнира по хоккею. На фото Гретцки во время игры его подопечных из «Финикс Койотис» против &laquo;Лос-Анджелес Кингз&raquo; в 2005 году С 2000 по 2009 Гретцки был совладельцем клуба НХЛ «Финикс Койотис», с 2005 по 2009 тренировал команду. В 2002 году сборная Канады, где Гретцки был генеральным менеджером, стала победителем олимпийского турнира по хоккею. На фото Гретцки во время игры его подопечных из «Финикс Койотис» против &laquo;Лос-Анджелес Кингз&raquo; в 2005 году

61 рекорд и четыре Кубка Стэнли: юбилей великого Уэйна Гретцки

26 января исполняется 60 лет одному из самых известных спортсменов двадцатого века – канадскому хоккеисту Уэйну Гретцки.

Вместе с «Эдмонтон Ойлерз» он выиграл четыре Кубка Стэнли. В рамках Национальной хоккейной лиги Гретцки, которого справедливо назвали «Великим», установил множество рекордов — свыше 60. Он неоднократно признавался самым ценным игроком Лиги и лучшим бомбардиром сезона.

Спортивная карьера канадского хоккеиста с белорусскими корнями, — в фотогалерее «Газеты.Ru».
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