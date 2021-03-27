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Елизавета Туктамышева (серебро), Анна Щербакова (золото) и Александра Трусова (бронза) на церемонии награждения призеров произвольной программы одиночного женского катания на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме, 26 марта 2021 года Елизавета Туктамышева (серебро), Анна Щербакова (золото) и Александра Трусова (бронза) на церемонии награждения призеров произвольной программы одиночного женского катания на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме, 26 марта 2021 года
Анна Щербакова, завоевавшая золотую медаль в произвольной программе одиночного женского катания на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме, на церемонии награждения, 26 марта 2021 года Анна Щербакова, завоевавшая золотую медаль в произвольной программе одиночного женского катания на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме, на церемонии награждения, 26 марта 2021 года
Елизавета Туктамышева (серебро), Анна Щербакова (золото) и Александра Трусова (бронза) на церемонии награждения призеров произвольной программы одиночного женского катания на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме, 26 марта 2021 года Елизавета Туктамышева (серебро), Анна Щербакова (золото) и Александра Трусова (бронза) на церемонии награждения призеров произвольной программы одиночного женского катания на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме, 26 марта 2021 года
Анна Щербакова во время выступления в произвольной программе женского одиночного катания на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме, 26 марта 2021 года Анна Щербакова во время выступления в произвольной программе женского одиночного катания на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме, 26 марта 2021 года
Анна Щербакова со своей золотой медалью во время церемонии награждения, 26 марта 2021 года Анна Щербакова со своей золотой медалью во время церемонии награждения, 26 марта 2021 года
Елизавета Туктамышева во время выступления в произвольной программе женского одиночного катания на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме, 26 марта 2021 года Елизавета Туктамышева во время выступления в произвольной программе женского одиночного катания на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме, 26 марта 2021 года
Елизавета Туктамышева со своей серебряной медалью во время церемонии награждения, 26 марта 2021 года Елизавета Туктамышева со своей серебряной медалью во время церемонии награждения, 26 марта 2021 года
Александра Трусова во время выступления в произвольной программе женского одиночного катания на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме, 26 марта 2021 года Александра Трусова во время выступления в произвольной программе женского одиночного катания на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме, 26 марта 2021 года
Александра Трусова со своей бронзовой медалью во время церемонии награждения, 26 марта 2021 года Александра Трусова со своей бронзовой медалью во время церемонии награждения, 26 марта 2021 года
Елизавета Туктамышева (серебро), Анна Щербакова (золото) и Александра Трусова (бронза) на церемонии награждения призеров произвольной программы одиночного женского катания на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме, 26 марта 2021 года Елизавета Туктамышева (серебро), Анна Щербакова (золото) и Александра Трусова (бронза) на церемонии награждения призеров произвольной программы одиночного женского катания на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме, 26 марта 2021 года

Под музыку Чайковского: российские фигуристки забрали все медали ЧМ

Российские фигуристки заняли весь пьедестал в женском одиночном катании на чемпионате мира в Стокгольме.

Анна Щербакова завоевала золото, выиграв короткую программу и почти так же идеально исполнив произвольную, – девушка упала лишь со сложного четверного тулупа. В сумме за два проката ученица Этери Тутберидзе набрала 233,17 балла и с отрывом победила на первом чемпионате мира в своей карьере.

Елизавета Туктамышева взяла серебряную медаль. 24-летняя фигуристка, которая впервые с 2015 года сумела отобраться на мировое первенство, исполнила три тройных акселя на две программы и получила от судей 220,46 балла. Во время объявления оценок Императрица расплакалась от эмоций.

Александра Трусова совершила настоящий подвиг, завоевав бронзовую медаль. Дело в том, что в короткой программе Русская Ракета допустила грубую ошибку, не сумев исполнить каскад тройной лутц + тройной тулуп, и потеряла много баллов. В произвольной девушка пошла на пять четверных прыжков, исполнила три из них и смогла подняться с 12-го места на третье, набрав 217,20 балла.

Таким образом, все три призовых места остались за российскими одиночницами. Такого не происходило никогда в истории чемпионатов мира.

К сожалению, на этом мировом первенстве из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) запрещена символика России. На пьедестале девушки слушали не гимн страны, а тему из первого концерта Петра Чайковского, а к потолку арены поднимался не триколор, а флаг Федерации фигурного катания на коньках России.
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