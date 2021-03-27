Под музыку Чайковского: российские фигуристки забрали все медали ЧМ

Российские фигуристки заняли весь пьедестал в женском одиночном катании на чемпионате мира в Стокгольме.



Анна Щербакова завоевала золото, выиграв короткую программу и почти так же идеально исполнив произвольную, – девушка упала лишь со сложного четверного тулупа. В сумме за два проката ученица Этери Тутберидзе набрала 233,17 балла и с отрывом победила на первом чемпионате мира в своей карьере.



Елизавета Туктамышева взяла серебряную медаль. 24-летняя фигуристка, которая впервые с 2015 года сумела отобраться на мировое первенство, исполнила три тройных акселя на две программы и получила от судей 220,46 балла. Во время объявления оценок Императрица расплакалась от эмоций.



Александра Трусова совершила настоящий подвиг, завоевав бронзовую медаль. Дело в том, что в короткой программе Русская Ракета допустила грубую ошибку, не сумев исполнить каскад тройной лутц + тройной тулуп, и потеряла много баллов. В произвольной девушка пошла на пять четверных прыжков, исполнила три из них и смогла подняться с 12-го места на третье, набрав 217,20 балла.



Таким образом, все три призовых места остались за российскими одиночницами. Такого не происходило никогда в истории чемпионатов мира.



К сожалению, на этом мировом первенстве из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) запрещена символика России. На пьедестале девушки слушали не гимн страны, а тему из первого концерта Петра Чайковского, а к потолку арены поднимался не триколор, а флаг Федерации фигурного катания на коньках России.