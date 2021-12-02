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800-й и 801-й голы Роналду: «Манчестер Юнайтед» обыграл «Арсенал»

«Манчестер Юнайтед» одолел «Арсенал» благодаря дублю Криштиану Роналду

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Криштиану Роналду празднует гол в матче «Манчестер Юнайтед» — «Вильярреал»

Криштиану Роналду празднует гол в матче «Манчестер Юнайтед» — «Вильярреал»

Reuters
В матче 14-го тура Английской премьер-лиги «Манчестер Юнайтед», который переживает непростые времена в связи со сменой тренера, обыграл лондонский «Арсенал». Встреча завершилась со счетом 3:2, а дубль в матче оформил Криштиану Роналду. Первый гол для него стал 800-м в карьере. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Англия - Премьер-лига. 14-й тур
Окончен
02 декабря 23:15
Манчестер Юнайтед
Манчестер
44' Фернандеш
52' Роналду
70' Роналду
3 : 2
Арсенал
Лондон
13' Смит-Роу
54' Эдегор
Стадион «Олд Траффорд», Манчестер
Главный судья: Мартин Аткинсон (Лидс, Вест-Йоркшир, Англия)
1-й тайм

44' Фернандеш

13' Смит-Роу

45' Мактоминей

2-й тайм

52' Роналду

70' Роналду

54' Эдегор

Трансляция
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01:15

«Газета.Ru» завершает текстовую онлайн-трансляцию матча. До скорых встреч!

01:12

Одерживает важнейшую победу «Манчестер Юнайтед» на своем поле, и отдельно еще раз стоит отметить автора дубля — Криштиану Роналду, который сегодня пробил очень важную отметку — 800 голов в карьере. На его счету теперь уже 800-1 мяч во всех официальных матчах.

'90+6

Все! Звучит финальный свисток! «Манчестер Юнайтед» на своем поле обыгрывает «Арсенал» со счетом 3:2.

'90+4

Перевел «Юнайтед» игру на половину поля соперника, но достаточно быстро вернул «Арсенал» мяч обратно.

90+2

Будто бы не хватает сил, чтобы навалиться на ворота «Манчестер Юнайтед». Позиционно пытаются решить лондонцы свои вопросы, но не выходит.

'90+1

Пять минут добавлено к матчу.

'90

Еще одна замена. Донни ван Бек выходит на поле вместо Фернандеша.

'89

Автор дубля Роналду отправляется на замену. Марсиаль выходит на поле.

'88

Угловой удар исполняет Сака, и первым на мяче оказывается Роналду, отправляя свою команду в контратаку. Разгонял атаку Санчо, но в итоге мяч отправляется на угловой.

'86

Чуть отодвинул «Манчестер Юнайтед» игру от своих ворот, давая выдохнуть голкиперу и защите.

'84

Сейчас «Арсенал» подавляющую часть времени владеет мячом. Это неудивительно, команда пытается отыграться.

'82

Товареш подает в штрафную соперника, но довести мяч до партнеров не удается.

'80

Замена также и у «Арсенала»: Обамеянг и Эдегор уходят, вместо них выходят Ляказетт и Нкетиа.

'79

Джесси Лингард появляется у нас на поле вместо Рэшфорда у «Манчестер Юнайтед».

'78

Сэйвище де Хеа! Рикошет и после в упор бьет Обамеянг, пауком прыгает на этот мяч испанский голкипер, спасая свою команду.

'77

Отбивается сейчас по большей части «Манчестер Юнайтед».

'75

Осели лондонцы на чужой половине поля, но рванул «Юнайтед» в контратаку. Рэшфорд пошел сразу на троих защитников, и останавливают его.

'73

Перехватил мяч «Арсенал», идет позиционно, но звучит свисток после того, как Сака сносит Санчо на фланге.

'71

Кстати, у нас тут произошла замена, пока мы радовались голу Роналду. Сака заменил Смит-Роу у «Арсенала».

'69

ГООООООООООЛ Роналду оформляет дубль! И это 801-й гол в его карьере!

'69

И все-таки да! Пенальти в ворота «Арсенала»!

'68

А вот и стоп! Игра уже продолжилась, но останавливает ее арбитр снова и идет смотреть после совета VAR.

'68

Так, немного спорный у нас момент. Фреда сбивает Эдегор в штрафной, когда игрок «Юнайтед» первым оказался на мяче. Но арбитр продолжает игру.

'66

Очередной опасный момент у ворот «Юнайтед» приводит к тому, что Обамеянг мажет, а де Хеа отправляет мяч от ворот.

'64

Пробуют игроки «Юнайтед» придумать что-то у штрафной соперников, несколько перепасовок, но в итоге мяч отправляется за боковую.

'62

Роналду в атаке выкатывает на Санчо, и готов был уже замыкать Рэшфорд, но успевает Тавареш его накрыть.

'60

Фред нарушает правила на Эдегоре, но без желтой карточки. Раскрывается игра, определенно, больше фолить стали футболисты.

'58

Бруну сейчас перемудрил, загнал партнеров в угол, но там уже игроки «Арсенала» остановили соперников.

'56

Пошла раскрываться игра, сначала нужно начинать и тем, и другим. 2:2 у нас на табло!

'54

ГООООООООООЛ! Вот это игра пошла! Эдегор поражает ворота Де Хеа. Парти переводит на право, Мартинелли легко переводит на Эдегора, и тот сравнивает счет!

'52

ГОООООООООЛ! Роналду! Он все-таки забивает, и это 800-й мяч в карьере! 800! И этот человек несколько дней назад стал всего лишь шестым в голосовании за «Золотой мяч»! Рэшфорд простреливал беспрепятственно, и Роналду оставалось только замкнуть.

'50

Перспективная атака «Юнайтед» развилась после сильного удара де Хеа, но в итоге Рамсдейл забирает мяч.

'48

Как сейчас не забивает Роналду! С левой в угол бил с силой, но голкипер спасает!

'46

Угловой зарабатывает «Арсенал» на первых секундах второго тайма, но какой невероятный сэйв Давида де Хеа!

'46

Звучит свисток на второй тайм, поехали!

Перерыв

Звучит свисток на перерыв! 1:1 на «Олд Траффорд», насыщенная игра, прекрасная и богатая различными моментами и эпизодами. Отдохнем.

'45+4

Пафосно Роналду бьет через себя, но очень сильно мимо. ну и зачем так?

'45+2

Обмениваются сейчас обоюдно острыми атаками команды, но к голевым моментам это не приводит.

'45

Четыре минуты добавлено к первому тайму, а Мактоминей получает желтую карточку за грубый подкат.

'44

ГООООООООООЛ! Бруну Фернандеш! Санчо раскручивает соперников в штрафной, обыгрывает, отдает тонкую передачу, Фред подхватил мяч и отдал на португальца, который неудачно вывернул стопу и забил.

'42

Томас Парти пробил, но прошить стенку не получилось.

'41

Нарушение правил фиксирует арбитр прямо перед штрафной «Манчестер Юнайтед», Фред отличился.

'39

Чуть отодвинул «Арсенал» игру от своих ворот, и сейчас игра по большей части проходит в центре поля.

'37

Магуайер героически подключился к атаке, прорвался к воротам и нанес удар, но увы, неточно.

'35

Падает Теллес в штрафной «Арсенала», но арбитр показывает четко — футболист должен подняться, пенальти не будет.

'33

Около двух оказывали помощь Таварешу, держался футболист за висок, но все в порядке, может он продолжить игру.

'31

Последние минут десять контролирует ситуацию «Манчестер Юнайтед», очень активны футболисты, но вот сделать что-то действительно опасное не удается.

'29

Сейчас практически не подпускает «Юнайтед» соперников к своей штрафной. Да и на половину поля, впрочем, тоже не пускают.

'27

Впрочем, сейчас «Манчестер Юнайтед» немного отодвинул игру от своих ворот. Пытаются они что-то придумать у штрафной «Арсенала», но защита лондонцев справляется.

'25

Пока солиднее смотрится «Арсенал» в первой половине первого тайма.

'23

Отличная скоростная атака от «Манчестер Юнайтед» прошла, но не смог никто из игроков замкнуть прострел.

'21

Перешли футболисты «Юнайтед» к чужой штрафной, но вот создать что-то опасное не удается пока даже у Роналду.

'19

Роналду пошел в отличный дриблинг, но нанес слабый удар.

'18

А игра возобновлена только сейчас. Де Хеа в воротах, «Арсенал» ведет со счетом 1:0.

'17

Так! Гол засчитан! Итак, «Арсенал» выходит вперед в этом поединке! Автором становится Смит-Роу.

'15

По крайней мере, пока медики оказываются на поле и оказывают помощь испанскому голкиперу, на табло горит 0:0.

'13

Так! Разыграли отлично игроки «Арсенала», но в моменте Фред наступил на ногу голкиперу, в итоге де Хеа лежит на газоне, когда мяч влетает в ворота. Но в итоге засчитано не будет. А врачи на поле.

'13

Мартинелли наносит удар по воротам Де Хеа, мяч в итоге попадает в перекладину, а следом улетает на угловой.

'11

Какой-то сумбур сейчас в обороне «красных дьяволов». Де Хеа накоротке играет со своими партнерами, что привело к контратаке команды. Роналду бьет, но мимо.

'9

Хоть мяч и стал больше держаться у «Юнайтед», но к каким-то даже проходам к чужой штрафной это не заканчивается.

'8

Добрался «МЮ» до ворот соперника, сыграли в позиционную атаку, и Далот пробил. Ровно в руки голкиперу.

'7

Хоть мяч и оказывается на половине поля «Арсенала», но мячом владеют лондонцы. Защита обыгралась и отправила мяч обратно на половину поля хозяев.

'5

Пока никак не удается «красным дьяволом» перехватить инициативу, активно поддавливает «Арсенал».

'3

Пытается «Арсенал» что-то придумать недалеко от штрафной. Очень активны футболисты столичного клуба на первых минутах.

'1

Дает свисток главный судья Мартин Аткинсон, и игра началась!

23:15

Напомним, что главным тренером команды стал Ральф Рангник. Однако этот матч не станет для него дебютным, тренер хоть и получил разрешение на работу, но руководить командой сможет только в следующем поединке.

23:10

Стартовые составы команд выглядят следующим образом:

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа – Алекс Теллес, Магуайр, Линделеф, Далот – Фред, Мактоминей – Рашфорд, Фернандеш, Санчо – Роналду.

Запасные: Хендерсон, Байи, Джонс, Мата, Лингард, ван де Беек, Мартиаль, Гринвуд, Диалло.

«Арсенал»: Рамсдейл – Тавареш, Габриэль, Уайт, Томиясу – Смит Роу, Эльнени, Партей, Мартинелли – Эдегор – Обамеянг.

Запасные: Оконкво, Тирни, Холдинг, Сака, Мэйтланд-Найлз, Локонга, Ляказетт, Пепе, Нкетиа.

23:05

Матч начнется в 23.15 по московскому времени.

23:00

Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Приветствуем вас на текстовой онлайн-трансляции матча 14-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) между «Манчестер Юнайтед» и «Арсеналом».

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