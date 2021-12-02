02 декабря 2021, 23:15 Спорт 800-й и 801-й голы Роналду: «Манчестер Юнайтед» обыграл «Арсенал» «Манчестер Юнайтед» одолел «Арсенал» благодаря дублю Криштиану Роналду Виктория Алексеева

close 100% Криштиану Роналду празднует гол в матче «Манчестер Юнайтед» — «Вильярреал» Reuters

В матче 14-го тура Английской премьер-лиги «Манчестер Юнайтед», который переживает непростые времена в связи со сменой тренера, обыграл лондонский «Арсенал». Встреча завершилась со счетом 3:2, а дубль в матче оформил Криштиану Роналду. Первый гол для него стал 800-м в карьере. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Англия - Премьер-лига. 14-й тур Окончен 02 декабря 23:15 Манчестер Юнайтед Манчестер 44' Фернандеш 52' Роналду 70' Роналду 3 : 2 Арсенал Лондон 13' Смит-Роу 54' Эдегор Стадион «Олд Траффорд», Манчестер Главный судья: Мартин Аткинсон (Лидс, Вест-Йоркшир, Англия)