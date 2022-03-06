Финальный свисток! «Манчестер Сити» разгромил «Манчестер Юнайтед» на своем поле со счетом 4:1. По дублю оформили Кевин Де Брейне и Рияд Марез, а за «красных дьяволов» забил воспитанник «Сити» — Джейдон Санчо.
В первом тайме «горожане» действовали заметно эффективнее, но и соперник оказывал им сопротивление с большим энтузиазмом, так что на перерыв команды ушли со счетом 2:1. Но во втором тайме «Юнайтед» просто растворился на поле и почти не бил по воротам, что привело к заслуженному разгрому.
После этой встречи «Сити» набрал 69 очков и продолжил уверенно лидировать в АПЛ, а «красные дьяволы» с 47-ю очками остались на пятом месте.
ГООООЛ!!! Марез выскочил один на один с Де Хеа после классного паса от Гюндогана и забил. Причем мяч сначала попал в лицо вратарю и уже от него влетел в ворота — двойная неудача для Де Хеа. Боковой судья изначально поднял флаг, но после просмотра VAR главный арбитр принял решение засчитать гол. Это разгром «Юнайтед» — 4:1!
Момент! Гюндоган остался в одиночестве в штрафной «Юнайтед» и был просто обязан забивать после паса Грилиша, но не попал в пустой угол.
«Горожане» спокойно разыграли мяч с углового и начали владеть им в районе центрального круга. Торопиться им некуда.
Канселу заработал угловой. Тем временем фанаты «Сити» скачут на трибунах «Этихада» и торжествующе ревут каждый раз, когда футболисты их любимой команды отдают точный пас.
Что творит Силва?! На дриблинге обыграл нескольких соперников и вошел в штрафную, только пробить не успел — с пятой попытки защитники «Юнайтед» все-таки вынесли мяч у него из-под ног. «Сити» чувствует себя очень вольготно.
Моментище! Уолкер навесил с правого края штрафной в центр, где Канселу красиво пробить в падении через себя, но Де Хеа в прыжке спас «Юнайтед» от разгрома!
Марез пошел за дублем! С силой пробил в ближний угол из пределов штрафной, но Де Хеа вовремя подставил кулаки и перевел мяч на угловой.
ГОООООЛ!!! Де Брейне навесил с углового на Мареза, который дежурил на линии штрафной, блестяще поймал мяч на ногу и направил его низом в левый угол. Еще и помог рикошет от ноги Магуайра. Но «красные дьяволы» сами виноваты в том, что позволили Марезу пробить без какого-либо сопротивления. Счет — 3:1 в пользу «Сити»!
Канселу прострелил с левого фланга в штрафную «Ман Юнайтед», однако Ван-Биссака успел выставить ногу и перевел мяч на угловой.
Уолкер на скорости пронесся по правому флангу и хотел врываться в штрафную, но не смог обыграть Теллеса и потерял мяч.
Де Брейне ловко пробросил мяч мимо Магуайра и позволил себя сбить. Капитан «Ман Юнайтед» получает желтую карточку за этот фол.
«Красные дьяволы» разыграли мяч с углового, и Фернандеш навесил в штрафную — Родри головой вынес снаряд куда подальше.
Момент! Мактоминей перехватил мяч на чужой половине поля, сразу отдал Фреду, а тот сделал пас в свободный коридор на Элангу, который вошел в штрафную «Сити» и готовился пробить, однако Канселу вынес мяч у него из-под ног. Будет угловой.
Де Брейне навесил с углового на ближнюю штангу, «красные дьяволы» выбили мяч, а затем Магуайр еще и заработал на себе фол.
«Горожане» заработали штрафной высоко на левом фланге. Де Брейне покатил на линию штрафной — на Мареза, и тот в касание очень мощно зарядил по воротам, но мяч свалился с ноги и улетел на трибуны.
Фоден отобрал мяч у Фернандеша возле штрафной «красных дьяволов», проник внутрь с правого фланга и попытался сделать пас в центр на Грилиша, но попал в соперника.
Фернандеш прострелил с левого фланга вдоль ворот «Сити», но никто из партнеров не успел замкнуть.
Нападающий «Юнайтед» Эланга открылся на острие атаки под длинный пас и чуть не выскочил один на один с Эдерсоном, однако Канселу успел опередить его на миллисекунду и выбить мяч из-под ног.
Фоден оттолкнул соперника и свалил его на газон, но арбитр посчитал, что это была борьба плечо в плечо и не свистнул фол. В итоге Фоден влетел в штрафную и пробил в дальний угол — мимо.
Силва красиво обыграл соперника на левом фланге и проник в штрафную «Юнайтед», а затем навесил в центр на Де Брейне, но тот пробил не в ворота, а во Фреда.
«Сити» уверенно контролирует мяч в начале этого тайма, но прорваться в штрафную пока не получается.
Звучит свисток об окончании первого тайма. «Манчестер Сити» заслуженно ведет со счетом 2:1 — дубль оформил Де Брейне, а за «красных дьяволов» забил Санчо.
Обе команды радуют высокими скоростями, но «горожане» действуют гораздо более эффективно и наказывают соперников буквально за каждый неточный пас, в то время как у «красных дьяволов» есть много брака, который не дает конвертировать в голы весь их энтузиазм.
Тем не менее три взятия ворот мы уже увидели, и игра не идет полностью в одну калитку. С нетерпением ждем второго тайма!
«Юнайтед» заработал свой первый угловой в матче. Санчо подал в штрафную, но Эдерсон кулаками вынес мяч вперед. На добивании попытался сыграть Фернандеш, однако не попал в створ.
Фоден опять навесил с углового, но защита «Юнайтед» отлично сыграла на втором этаже и забрала мяч.
Марез сместился с правого фланга в центр, вошел в штрафную и мощно пробил в створ! Де Хеа отразил мяч в сторону, и «Сити» заработал очередной угловой.
«Сити» заработал угловой — Эланга выбил мяч из-под ног у Канселу на угловой. Фоден навесил в штрафную «Юнайтед», но защита «красных дьяволов» уверенно вынесла мяч.
Опасно! Санчо в касание пробил из пределов штрафной «Сити», но мяч свалился у него с ноги и улетел в небеса.
Момент! «Красные дьяволы» потеряли мяч в атаке, Де Брейне подхватил его, разогнался и отдал пас вразрез между защитниками в штрафную «Юнайтед«на Фодена. Тот пробил низом в дальний угол — мяч прокатился рядом со штангой!
«Юнайтед» начал контролировать мяч и пытается продвинуть его к штрафной «Сити», перекатывая с одного фланга на другой.
Врачи с носилками побежали куда-то в сторону ворот Де Хеа. Кому-то стало плохо. Пауза в игре. Гвардиола и Рангник используют это как возможность дать указания своим футболистам.
«Сити» очень спокойно владеет мячом на своей половине поля. «Юнайтед» не поднимается, чтобы оказать давление, и продолжает безучастно стоять в районе центрального круга. Фанаты «красных дьяволов» свистят.
«Сити» разыграли мяч с углового, и Марез навесил на дальнюю штангу, но переборщил — снаряд перелетел всех в штрафной.
ГОООООЛ!!! Кевин Де Брейне оформляет дубль! «Красные дьяволы» потеряли мяч на своей половине поля, Фоден красиво перебросил Линделефа прямо в штрафной «Юнайтед» и пробил по воротам — Де Хеа спас, мяч отскочил к Силве — тот пробил в защитника, затем мяч достался Де Брейне, и тот все-таки сумел отправить его в створ. Де Хеа уже лежал на газоне и ничего не мог поделать. 2:1 — «Сити» впереди!
ГООООЛ!!! Джейдон Санчо получил мяч возле штрафной «Сити» после классного перевода от Погба, легко обыграл Родри и бильярдным ударом направил мяч в правый нижний угол. 1:1!
Санчо не праздновал гол, поскольку является воспитанником «Сити».
Грилиш на дриблинге прорвался в штрафную «Юнайтед», но не стал бить и покатил пяткой на Бернарду Силву. Это было ошибкой — пас оказался неточным.
Опасно! Де Брейне изящным финтом ушел от Фреда, влетел в штрафную «Юнайтед» и пробил в ближний угол! Де Хеа припал к газону и отбил мяч прямо перед собой — на Фодена, который попытался добить в ворота, но в борьбе свалил на газон Магуайра — судья свистнул фол в атаке.
Погба попытался навязать борьбу за мяч у чужой штрафной, но лишь завалил Родри, и судья свистнул фол.
Фред показал мастерство дриблинга и проскочил в штрафную «Сити», но Эдерсон вовремя вышел из ворот, кинулся в ноги сопернику и выбил мяч.
Защитник «красных дьяволов» Алекс Теллес навесил точно в центр штрафной «Сити», но Погба проиграл верховую борьбу за мяч.
ГООООЛ! «Сити» неожиданно быстро открыл счет! Силва навесил на ближнюю штангу, и Де Брёйне в касание отправил мяч под штангу — 1:0 в пользу «горожан».
Стартовый состав «Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Теллес, Магуайр, Линделеф, Ван-Биссака, Фред, Мактоминей, Погба, Фернандеш, Санчо, Эланга.
Криштиану Роналду отсутствует из-за травмы.
Запасные: Хендерсон, Байи, Дало, Джонс, Лингард, Мата, Матич, Межбри, Рашфорд.
Стартовый состав «Манчестер Сити»: Эдерсон, Канселу, Лапорт, Стоунз, Уолкер, Грилиш, Эрнандес, Де Брейне, Фоден, Силва, Марез.
Запасные: Карсон, Мбете-Табю, Гюндоган, Макэйти, Фернандиньо, Зинченко, Делап, Стерлинг, Жезус.