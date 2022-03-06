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Спорт

«Манчестер Сити» разгромил «Юнайтед» в отсутствие Роналду

«Манчестер Сити» победил «Манчестер Юнайтед» со счетом 4:1 в матче 28-го тура АПЛ

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Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа возмущается после гола хавбека «Манчестер Сити» Рияда Мареза

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа возмущается после гола хавбека «Манчестер Сити» Рияда Мареза

Reuters
В матче 28-го тура Английской премьер-лиги уверенно лидирующий в турнире «Манчестер Сити» разгромил в дерби «Манчестер Юнайтед». Криштиану Роналду пропустил игру из-за травмы. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Англия - Премьер-лига. 28-й тур
Окончен
06 марта 19:30
Манчестер Сити
Манчестер
5' Де Брёйне
28' Де Брёйне
68' Марез
90' Марез
4 : 1
Манчестер Юнайтед
Манчестер
22' Санчо
Стадион «Этихад (Сити оф Манчестер)», Манчестер
Главный судья: Майкл Оливер (Нортумберленд, Англия)
1-й тайм

5' Де Брёйне

28' Де Брёйне

22' Санчо

2-й тайм

68' Марез

90' Марез

63' Магуайр

Трансляция
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'90+4

Финальный свисток! «Манчестер Сити» разгромил «Манчестер Юнайтед» на своем поле со счетом 4:1. По дублю оформили Кевин Де Брейне и Рияд Марез, а за «красных дьяволов» забил воспитанник «Сити» — Джейдон Санчо.

В первом тайме «горожане» действовали заметно эффективнее, но и соперник оказывал им сопротивление с большим энтузиазмом, так что на перерыв команды ушли со счетом 2:1. Но во втором тайме «Юнайтед» просто растворился на поле и почти не бил по воротам, что привело к заслуженному разгрому.

После этой встречи «Сити» набрал 69 очков и продолжил уверенно лидировать в АПЛ, а «красные дьяволы» с 47-ю очками остались на пятом месте.

'90+1

ГООООЛ!!! Марез выскочил один на один с Де Хеа после классного паса от Гюндогана и забил. Причем мяч сначала попал в лицо вратарю и уже от него влетел в ворота — двойная неудача для Де Хеа. Боковой судья изначально поднял флаг, но после просмотра VAR главный арбитр принял решение засчитать гол. Это разгром «Юнайтед» — 4:1!

'89

Момент! Гюндоган остался в одиночестве в штрафной «Юнайтед» и был просто обязан забивать после паса Грилиша, но не попал в пустой угол.

'87

«Горожане» спокойно разыграли мяч с углового и начали владеть им в районе центрального круга. Торопиться им некуда.

'86

Канселу заработал угловой. Тем временем фанаты «Сити» скачут на трибунах «Этихада» и торжествующе ревут каждый раз, когда футболисты их любимой команды отдают точный пас.

'85

«Юнайтед» не нанес ни одного удара по воротам «Сити» во втором тайме. Мрак.

'83

Что творит Силва?! На дриблинге обыграл нескольких соперников и вошел в штрафную, только пробить не успел — с пятой попытки защитники «Юнайтед» все-таки вынесли мяч у него из-под ног. «Сити» чувствует себя очень вольготно.

'81

Моментище! Уолкер навесил с правого края штрафной в центр, где Канселу красиво пробить в падении через себя, но Де Хеа в прыжке спас «Юнайтед» от разгрома!

'79

Первая замена в составе «Манчестер Сити»: Гюндоган выходит вместо Де Брейне.

'77

Де Брейне отобрал мяч в центре поля. Сегодня бельгиец просто вездесущ.

'75

«Горожане» разыграли мяч с углового и начали уверенно перекатывать его на чужой половине поля.

'74

Марез пошел за дублем! С силой пробил в ближний угол из пределов штрафной, но Де Хеа вовремя подставил кулаки и перевел мяч на угловой.

'72

«Сити» владеет мячом на своей половине поля. Счет 3:1 — и «горожане» решили немного отдохнуть.

'70

ГОООООЛ!!! Де Брейне навесил с углового на Мареза, который дежурил на линии штрафной, блестяще поймал мяч на ногу и направил его низом в левый угол. Еще и помог рикошет от ноги Магуайра. Но «красные дьяволы» сами виноваты в том, что позволили Марезу пробить без какого-либо сопротивления. Счет — 3:1 в пользу «Сити»!

'70

Канселу прострелил с левого фланга в штрафную «Ман Юнайтед», однако Ван-Биссака успел выставить ногу и перевел мяч на угловой.

'70

Уолкер на скорости пронесся по правому флангу и хотел врываться в штрафную, но не смог обыграть Теллеса и потерял мяч.

'68

Двойная замена в составе «Юнайтед»: Рашфорд и Лингард выходят вместо Эланги и Погба.

'66

Де Брейне ловко пробросил мяч мимо Магуайра и позволил себя сбить. Капитан «Ман Юнайтед» получает желтую карточку за этот фол.

'65

Де Брейне нанес прямой удар со штрафного, но попал прямо в руки Де Хеа.

'64

Фред сбил Мареза практически на линии штрафной. Будет опасный «стандарт».

'63

«Красные дьяволы» разыграли мяч с углового, и Фернандеш навесил в штрафную — Родри головой вынес снаряд куда подальше.

'62

Момент! Мактоминей перехватил мяч на чужой половине поля, сразу отдал Фреду, а тот сделал пас в свободный коридор на Элангу, который вошел в штрафную «Сити» и готовился пробить, однако Канселу вынес мяч у него из-под ног. Будет угловой.

'61

Де Брейне навесил с углового на ближнюю штангу, «красные дьяволы» выбили мяч, а затем Магуайр еще и заработал на себе фол.

'61

«Сити» опять заработал угловой! «Юнайтед» никак не может отодвинуть игру от своих ворот.

'60

«Горожане» заработали штрафной высоко на левом фланге. Де Брейне покатил на линию штрафной — на Мареза, и тот в касание очень мощно зарядил по воротам, но мяч свалился с ноги и улетел на трибуны.

'58

Фоден отобрал мяч у Фернандеша возле штрафной «красных дьяволов», проник внутрь с правого фланга и попытался сделать пас в центр на Грилиша, но попал в соперника.

'57

Магуайр выиграл верховую борьбу и вынес мяч в поле после навеса «горожан» с углового.

'56

Марез пробил из пределов штрафной «Юнайтед», однако угодил в защитника, и мяч ушел на угловой.

'54

Фернандеш прострелил с левого фланга вдоль ворот «Сити», но никто из партнеров не успел замкнуть.

'52

Нападающий «Юнайтед» Эланга открылся на острие атаки под длинный пас и чуть не выскочил один на один с Эдерсоном, однако Канселу успел опередить его на миллисекунду и выбить мяч из-под ног.

'50

Фоден оттолкнул соперника и свалил его на газон, но арбитр посчитал, что это была борьба плечо в плечо и не свистнул фол. В итоге Фоден влетел в штрафную и пробил в дальний угол — мимо.

'49

Силва красиво обыграл соперника на левом фланге и проник в штрафную «Юнайтед», а затем навесил в центр на Де Брейне, но тот пробил не в ворота, а во Фреда.

'48

«Сити» уверенно контролирует мяч в начале этого тайма, но прорваться в штрафную пока не получается.

'47

Замен в составах команд нет.

'46

Стартовал второй тайм!

'45+3

Статистика первого тайма:

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'45+3

Звучит свисток об окончании первого тайма. «Манчестер Сити» заслуженно ведет со счетом 2:1 — дубль оформил Де Брейне, а за «красных дьяволов» забил Санчо.

Обе команды радуют высокими скоростями, но «горожане» действуют гораздо более эффективно и наказывают соперников буквально за каждый неточный пас, в то время как у «красных дьяволов» есть много брака, который не дает конвертировать в голы весь их энтузиазм.

Тем не менее три взятия ворот мы уже увидели, и игра не идет полностью в одну калитку. С нетерпением ждем второго тайма!

'45+3

«Юнайтед» заработал свой первый угловой в матче. Санчо подал в штрафную, но Эдерсон кулаками вынес мяч вперед. На добивании попытался сыграть Фернандеш, однако не попал в створ.

'45+1

Фоден опять навесил с углового, но защита «Юнайтед» отлично сыграла на втором этаже и забрала мяч.

'45

Марез сместился с правого фланга в центр, вошел в штрафную и мощно пробил в створ! Де Хеа отразил мяч в сторону, и «Сити» заработал очередной угловой.

'44

«Сити» заработал угловой — Эланга выбил мяч из-под ног у Канселу на угловой. Фоден навесил в штрафную «Юнайтед», но защита «красных дьяволов» уверенно вынесла мяч.

'43

Опасно! Санчо в касание пробил из пределов штрафной «Сити», но мяч свалился у него с ноги и улетел в небеса.

'41

Момент! «Красные дьяволы» потеряли мяч в атаке, Де Брейне подхватил его, разогнался и отдал пас вразрез между защитниками в штрафную «Юнайтед«на Фодена. Тот пробил низом в дальний угол — мяч прокатился рядом со штангой!

'39

«Юнайтед» начал контролировать мяч и пытается продвинуть его к штрафной «Сити», перекатывая с одного фланга на другой.

'38

Фанаты аплодируют. Видимо, врачи оказали помощь кому-то на трибунах. Игра возобновляется!

'36

Врачи с носилками побежали куда-то в сторону ворот Де Хеа. Кому-то стало плохо. Пауза в игре. Гвардиола и Рангник используют это как возможность дать указания своим футболистам.

'34

«Сити» очень спокойно владеет мячом на своей половине поля. «Юнайтед» не поднимается, чтобы оказать давление, и продолжает безучастно стоять в районе центрального круга. Фанаты «красных дьяволов» свистят.

'32

«Сити» разыграли мяч с углового, и Марез навесил на дальнюю штангу, но переборщил — снаряд перелетел всех в штрафной.

'30

Де Брейне пробил по воротам, но Мактоминай заблокировал этот удар. Мяч ушел на угловой.

'29

ГОООООЛ!!! Кевин Де Брейне оформляет дубль! «Красные дьяволы» потеряли мяч на своей половине поля, Фоден красиво перебросил Линделефа прямо в штрафной «Юнайтед» и пробил по воротам — Де Хеа спас, мяч отскочил к Силве — тот пробил в защитника, затем мяч достался Де Брейне, и тот все-таки сумел отправить его в створ. Де Хеа уже лежал на газоне и ничего не мог поделать. 2:1 — «Сити» впереди!

'27

Опасно! Грилиш мощно пробил из пределов штрафной, но попал в Мактоминея.

'25

Моментище! Силва навесил в штрафную, и Фоден пробил головой — перекладина!

'22

ГООООЛ!!! Джейдон Санчо получил мяч возле штрафной «Сити» после классного перевода от Погба, легко обыграл Родри и бильярдным ударом направил мяч в правый нижний угол. 1:1!

Санчо не праздновал гол, поскольку является воспитанником «Сити».

'20

Грилиш на дриблинге прорвался в штрафную «Юнайтед», но не стал бить и покатил пяткой на Бернарду Силву. Это было ошибкой — пас оказался неточным.

'18

Нападающий «МЮ» Эланга заблокировал прострел Канселу на левом фланге.

'16

Опасно! Де Брейне изящным финтом ушел от Фреда, влетел в штрафную «Юнайтед» и пробил в ближний угол! Де Хеа припал к газону и отбил мяч прямо перед собой — на Фодена, который попытался добить в ворота, но в борьбе свалил на газон Магуайра — судья свистнул фол в атаке.

'13

Магуайр зарядил по ногам Де Брейне в центральном круге. Острых атак пока не видно.

'11

Погба попытался навязать борьбу за мяч у чужой штрафной, но лишь завалил Родри, и судья свистнул фол.

'9

Фред показал мастерство дриблинга и проскочил в штрафную «Сити», но Эдерсон вовремя вышел из ворот, кинулся в ноги сопернику и выбил мяч.

'7

Защитник «красных дьяволов» Алекс Теллес навесил точно в центр штрафной «Сити», но Погба проиграл верховую борьбу за мяч.

'5

ГООООЛ! «Сити» неожиданно быстро открыл счет! Силва навесил на ближнюю штангу, и Де Брёйне в касание отправил мяч под штангу — 1:0 в пользу «горожан».

'2

«Юнайтед» владеет мячом, но в основном на своей половине поля.

'1

Матч начался!

19:28

Стартовый состав «Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Теллес, Магуайр, Линделеф, Ван-Биссака, Фред, Мактоминей, Погба, Фернандеш, Санчо, Эланга.

Криштиану Роналду отсутствует из-за травмы.

Запасные: Хендерсон, Байи, Дало, Джонс, Лингард, Мата, Матич, Межбри, Рашфорд.

19:25

Стартовый состав «Манчестер Сити»: Эдерсон, Канселу, Лапорт, Стоунз, Уолкер, Грилиш, Эрнандес, Де Брейне, Фоден, Силва, Марез.

Запасные: Карсон, Мбете-Табю, Гюндоган, Макэйти, Фернандиньо, Зинченко, Делап, Стерлинг, Жезус.

19:20

Встреча начнется в 19.30 мск.

19:15

В матче 28-го тура Английской премьер-лиги «Манчестер Сити» принимает на своем поле в дерби «Манчестер Юнайтед». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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