17 мая 2022, 21:45 Спорт Подобраться к «Сити» на расстояние очка: «Ливерпуль» бьется с «Саутгемптоном». LIVE АПЛ. 37-й тур. «Саутгемптон» — «Ливерпуль». ОНЛАЙН Максим Гужевский

close 100% Мохамед Салах в составе «Ливерпуля» Reuters

«Ливерпуль» играет на выезде с «Саутгемптоном» в 37-м туре Английской премьер-лиги. В случае победы подопечные Юргена Клоппа наберут 89 очков и будут лишь на один балл отставать от лидирующего в чемпионате «Манчестер Сити». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Англия - Премьер-лига. 37-й тур Матч не начался 17 мая 21:45 Саутгемптон Саутгемптон 0:0 Ливерпуль Ливерпуль Стадион «Сент-Мэри», Саутгемптон Главный судья: