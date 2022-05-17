«Ливерпуль» играет на выезде с «Саутгемптоном» в 37-м туре Английской премьер-лиги. В случае победы подопечные Юргена Клоппа наберут 89 очков и будут лишь на один балл отставать от лидирующего в чемпионате «Манчестер Сити». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Англия - Премьер-лига. 37-й тур
Матч не начался
17 мая 21:45
Саутгемптон
Саутгемптон
0:0
Ливерпуль
Ливерпуль
Стадион «Сент-Мэри», Саутгемптон
Главный судья:
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
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21:30
Добрый вечер, уважаемые любители футбола! В рамках 37-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Ливерпуль», который борется за чемпионство с «Ман Сити», приехал к «Саутгемптону».
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