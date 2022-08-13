19:15

В матче второго тура Английской премьер-лиги уступивший в первой встрече «Манчестер Юнайтед» с так и не ушедшим пока что Криштиану Роналду играет в гостях у «Брентфорда». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.