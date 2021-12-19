15:29

Пресс-служба сборной России по хоккею показала форму команды на заключительный матч Кубка Первого канала против Финляндии. Россияне выступят в ретро-форме 1964–1968 годов.

«Прообразом стал комплект, в котором сборная СССР выступала в 1964–1968 годах. В этот период команда не знала поражений на чемпионатах мира и завоевала два Олимпийских золота — в Инсбруке-1964 и Гренобле-1968!», — сообщает пресс-служба.