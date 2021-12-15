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Спорт

Легендарное противостояние: Россия обыграла Канаду

Хоккей. Кубок Первого канала. Россия — Канада. LIVE

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Григорий Сысоев/«РИА» Новости
Сборная России по хоккею стартовала на домашнем этапе Евротура — Кубке Первого канала — матчем с Канадой. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Еврохоккейтур. Кубок Первого канала
Окончен
15 декабря 18:30
Россия
4 : 3
Канада
Стадион «ЦСКА-Арена», Москва
Главный судья: Роман Гофман  (Москва, Россия), Евгений Ромасько  (Тверь, Россия)
1-й период

04'23" Коршков

2-й период

28'16" Елесин

39'54" Нестеров

27'51" Гормли

3-й период

40'20" Шипачёв

48'00" Одетт

58'38" О'Делл

Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
Матч окончен

Очень интересный, но вместе с тем и тяжелый матч. Сборная России смогла убежать вперед в счете и удержала победу, начав с виктории домашний Кубок Первого канала. Спасибо, что были с нами и до новых встреч. Трансляцию вел Александр Седов.

'60

Все, сирена! Сборная России победила Канаду!

'60

Снова чуть не забросили канадцы. Тайм-аут взял Клод Жюльен.

'59

Очень опасно атакуют канадцы, но Федотов вместе с защитниками отбивается!

'58

ГООООООООООООЛ! Эрик О'Делл — 4:3! И все-таки забивают канадцы. Пауза Мэта Робинсона и своевременный пас на пятак, откуда О'Делл не промахнулся!

'58

Канадцы заменили вратаря шестым полевым игроком.

'57

Чибисов входит в зону и бросает из-под защитника — Погги на месте.

'56

Обе команды ищут выходы на бросок, катаясь позиционно по чужим зонам. Россияне в итоге дважды бросают, но оба раза неточно, и после второго шайба по закруглению выходит в среднюю зону.

'54

Здорово россияне вошли в зону, вывели Григоренко на свободное пространство. Михаил хотел в касание отдать на дальнюю штангу Толчинскому, но шайба сошла с крюка и осталась на месте. В итоге Григоренко бросил сам, в то время как Толчинский уже делал Погги «экран». Но голкипер все равно выловил!

'53

Перехватили длинную передачу Погги на границе канадской зоны. Плотников бросал низом в дальний угол после мгновенной передачи Семенова — канадский голкипер отразил щитками.

'52

Федотов накрывает отскочившую к нему в позиционной атаке канадцев шайбу.

'51

Карнаухов выкатился на ворота и бросал практически в упор, но Погги спас.

'50

На смене поймали сборную России, и Коди Куник под углом выкатился на Федотова. Щелкнул, но голкипер отразил плечом.

'49

Ох, Джош Карри на чистое рандеву с Федотовым убежал и мог сократить отставание до минимума. Но наш голкипер спас!

'48

ГООООООООООООООООООЛ! Даниэль Одетт — 4:2! Два в один выкатились канадские хоккеисты, и Корбен Найт, выдержав паузу сделал передачу, а Одетт легко поразил пустой угол.

'47

Шипачев после передачи Коршкова бросает издали — Погги ловит, упав на щитки.

'46

Опасный бросок канадцев со вбрасывания Федотов парирует щитком.

'45

Плотников выкручивает шайбу из-за ворот, но попадает в щиток Погги.

'44

Шипачев поймал отскок от лицевого борта и опасно бросал. Погги не видел шайбы, но был на коленях и перекрывал значительную часть ворот. Шайба в него и попала.

'43

Ого! У Анисимова был чистый выход один в ноль на ворота Погги. Хотел обыграть, но голкипер спас.

'42

Опасно! Перехватили шайбу в чужой зоне, и Григоренко бросал после передачи — Погги спас. На пересменке поймали канадцев.

'41

ГОООООООООООООООООООЛ! Вадим Шипачев — 4:1! Погги отправился за ворота, чтобы остановить шайбу, но она до него не доехала. Андрей Чибисов успел первым и отпасовал на дальний пятак, откуда Шипачев легко расстрелял пустые ворота!

'41

Поееееехали! Третий период стартовал.

Перерыв

Еще один хороший период от сборной России, которая сначала позволила канадцам сравнять счет, а потом сама забросила еще дважды. Ждем третий игровой отрезок.

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»
'40

Спокойно доиграли команды оставшиеся шесть секунд периода — сирена.

'40

ГООООООООООООООООЛ! Никита Нестеров — 3:1! Несколько моментов создала сборная России. И если с броском в касание от Нестерова Погги справился, то уже после вбрасывания классный розыгрыш привел к могучему щелчку Нестерова в касание и голу с рикошета от канадского защитника.

'40

Классная атака сборной России, и в итоге за подножку двухминутным штрафом наказан Тейлор Бек. Правда, канадец считает, что сначала фолил Сергей Толчинский, что похоже на правду. Но в большинстве опять период закончит сборная России.

'39

А вот уже Федотов выловил бросок выкатившегося из-за ворот Гормли.

'39

Два подряд опаснейших броска по воротам Федотова, но оба мимо створа!

'37

Классный зрячий и адресный прострел Коршкова от левого борта на пятак накатывавшему Карнаухову — тот подставил клюшку, но шайба прошла рядом с девяткой.

'36

Очень плотная борьба на всех участках площадки. Канадцы явно не хотят уступать.

'34

Могучий щелчок Нестерова — рядом с девяткой.

'34

Активно сборная Канады провела меньшинство и в итоге отбилась. В полном составе гости.

'32

Очень мощный бросок Войнова в касание после быстрого розыгрыша с выигранного в чужой зоне вбрасывания — немного не попал в створ.

'32

Еще одно удаление у Канады. На этот раз сфолил Джош Карри, у борта ногой поставив подножку Чибисову.

'31

Атака на атаку сейчас играют соперники. Но до бросков в створ дело не доходит, хотя попыток много.

'29

ГОООООООООООООООООООЛ! Александр Елесин — 2:1! Очень быстро ответили подопечные Жамнова. Шипачев привез шайбу в чужую зону, где красиво разыграли с выводом на бросок от синей линии защитника Елесина, чей бросок был неприятным, но, кажется, не самым сложным. Погги не справился.

'28

ГОООООООООООООООООЛ! Брэндон Гормли — 1:1! Сборная Канады выиграла вбрасывание в зоне России, шайбу быстро доставили Гормли, который простым, но очень точным броском с кистей в дальний угол от синей линии пробил Федотова, восстановив равновесие в счете.

'27

Дамир Шарипзянов за подножку у борта в своей зоне отправился в штраф-бокс. Вот и первое канадское большинство.

'27

Хорошая ответная атака сборной России с резким броском — Погги потащил, забрав намертво.

'26

Немножко забыли про ворота соперники, но в итоге канадцы хорошую атаку провели с пасом под ворота и переводом на пятак. Правда, бросить в итоге им так и не дали.

'24

Плотников ворвался с шайбой в чужую зону и полетел на защитника. Попытался бросить из-под него, но бросок не прошел.

'23

А вот теперь отличная смена от сборной Канады, зажавшей нас в нашей зоне. Правда, до голевого момента дело не дошло. Еще и убежали россияне 2 в 1, но Толчинский сфальшивил в передаче.

'22

Здорово давила сборная России оставшуюся минуту большинства. Один раз могучий щелчок Войнова отразил Погги, а потом канадский голкипер вытащил бросок Шипачева из правого круга вбрасывания. Шайба отскочила на пятак вне поля зрения вратаря с пустым углом ворот, но добить не вышло. В полном составе сборная Канады.

'21

Поееееехали! Второй период стартовал.

Перерыв

Яркий первый период. Канадцы начали очень бодро, но в целом именно сборная России давила и доминировала. Ну и подопечные дебютирующего в качестве главного тренера национальной команды Алексея Жамнова смогли открыть счет. Ждем вторую 20-минутку.

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Григорий Сысоев/«РИА» Новости
'20

Сирена извещает об окончании первого периода. Второй начнется с минуты большинства сборной России.

'20

Шипачев после входа в зону показал бросок, а сам отдал под синюю Кадейкину, чей щелчок попал в защитника Канады. Но шайба отскочила к Войнову, который могуче зарядил из левого круга — над перекладиной.

'20

Классную атаку провели подопечные Алексея Жамнова, и Тревор Мерфи не выдержал, ударив соперника в своей зоне у борта клюшкой в спину. Второе большинство сборной России.

'18

По-настоящему закрепились россияне в чужой зоне только в последние 30 секунд большинства, но успели создать момент после передачи под ворота. Правда, акцентированного броска с пятака не получилось, ну а Погги отбил шайбу. В полном составе канадцы.

'16

Никите Нестерову досталось клюшкой по лицу, а что Даниэль Одетт, сыгравший очень неаккуратно, отправился в штраф-бокс на две минуты. Первой в матче большинство сборной России.

'16

Федотов отразил хлесткий бросок по своим воротам, и тут же российские хоккеисты убежали вдвоем на одного защитника. Чибисов не стал делиться шайбой с партнером и бросил сам — Погги на месте.

'14

Неприятную и достаточно долгую позиционную атаку провела сборная Канады, но до реальной угрозы дело все же не дошло.

'13

Сборная России очень хорошо смотрится. Быстро переходит из обороны в атаку, канадцам непросто.

'11

Коршков оказался на ударной позиции в зоне Канады справа и хлестко зарядил с кистей, но рядом с дальней штангой.

'10

Кирилл Марченко убежал один в ноль, пусть защитники и висели на плечах, но Погги отразил и первый бросок, и добивание все того же Марченко!

'9

Погги тащит мощный щелчок Войнова от синей линии после вбрасывания! А Каюмову не позволили добавить с пятака.

'8

Федотов делает еще один сейв, справляясь с выстрелом Бека, но на добивании первым оказывается Спунер — снова наш голкипер хорош!

'7

Федотов блином отражает неприятный бросок Одетта. Силы не хватило выстрелу, чтобы доставить нашему вратарю больше проблем.

'6

Звено Анисимова провело хорошую атаку, но шайба после прострела прошла через вратарскую, и никто ее не подправил.

'5

ГОООООООООООООООООООЛ! Егор Коршков — 1:0! Анисимов выиграл вбрасывание, Каюмов переадресовал шайбу на пятак, а оттуда с Погги разобрался Коршков!

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Григорий Сысоев/«РИА» Новости
'5

Толчинский подправлял шайбу после щелчка от синей линии, но снаряд ушел выше перекладины.

'4

Два в одного убегали канадцы, но российский капитан Яковлев шикарно положил клюшку на лед и прервал передачу.

'3

Очень опасный бросок Бека под блин Федотову, но тот потащил. А потом был еще прорыв О'Делла, но его выстрелу, тоже опасному, не хватило точности.

'2

Очень мощно начинает сборная Канады. Энергичный хоккей.

'1

Поеееехали! Матч начался.

18:35

В воротах Иван Федотов и Джастин Погги. Сборная России играет в советской ретро-форме.

18:30

Вот тут можно посмотреть состав Канады на турнир.

18:25

Состав сборной России на сегодняшний матч.

18:20

С одной стороны, это вроде бы всего лишь Евротур, с другой, сегодняшний матч очень важен. Ситуация с коронавирусом по-прежнему очень нестабильна и еще и обострилась в последние недели, так что нет никаких гарантий в поездке игроков из НХЛ на Олимпийские игры. Собственно, именно поэтому сборная России на Кубке Первого канала предстанет в столь боевом составе — это смотр. И Канада держит в уме возможный отказ НХЛ, а потому попросилась на турнир, чтобы тут обкатать потенциально олимпийскую команду.

18:15

Добрый вечер, уважаемые любители хоккея! Матч России и Канады начнется в 18.30 мск.

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