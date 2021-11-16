Россия U21

'73

Тимур Сулейманов получает желтую карточку. С опозданием отреагировал арбитр, причем на истошный крик Миранды. Сулейманов по касательной чуть наступил на краешек ноги уже отдавшему пас испанцу. Но это было даже не движение в его сторону. Наш вингер уже тормозил и смотрел в другую... Фантастическое решение арбитра. Ну, хорошо, что не удаление хоть.