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Спорт

Битва за молодежный Евро: Россия обыграла Испанию

Молодежная сборная России победила Испанию в отборе к Евро

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Павел Бедняков/РИА «Новости»
В матче отборочного турнира к молодежному чемпионату Европы сборная России принимала главного конкурента по группе С Испанию и одержала важнейшую победу. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию.
U21 ЧЕ-2023 - квалификация. Группа 3
Окончен
16 ноября 20:00
Россия U21
60' Тюкавин
1 : 0
Испания U21
Стадион «Арена Химки», Химки
Главный судья: Йохем Камфус (Нидерланды)
1-й тайм

36' Марадишвили 38' Агаларов 41' Степанов

34' Туррьентес

45' Венседор

2-й тайм

60' Тюкавин 62' Кузьмичёв

73' Сулейманов

89' Мухин

Трансляция
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Матч окончен

Сборная России обыгрывает и догоняет Испанию в таблице отборочной группы С к молодежному чемпионату Европы. Главное в этой победе то, что она полностью заслуженная! Команда Михаила Галактионова играла лучше! Спасибо, что были с нами и до новых встреч. Трансляцию вел Александр Седов.

'90+5

Финальный свисток! Победа сборной России!

'90+4

Очень неточный дальний удар Миранды по российским воротам.

'90+3

В навал играет сборная Испании, но очень спокойно команда Галактионова отбивается.

'90+1

Четыре минуты добавлено ко второму тайму.

'89

Завелся Максим Мухин. Он отбирал мяч у уже лежавшего испанца. Арбитр опоздал со свистком, а потом наказал Мухина желтой карточкой за этот отбор.

'87

Много ошибаются испанцы, не получается у них выходить из обороны.

'85

А теперь Хлусевич в контратаке бьет из угла штрафной, не взирая на защитника — выше.

'84

Дальний удар переложившего под слабую правую ногу мяч, убрав соперника на замахе, Миранды — выше ворот.

'83

Нико Уильямс, младший брат известного форварда «Атлетика» Иньяки Уильямса, заменил Абеля Руиса.

'81

Испания атакует позиционно, но российские футболисты очень грамотно располагаются и качественно защищаются.

'79

Пруцев пересек поперек все поле, чтобы после штрафного с другого фланга выполнить подачу с угла поля. До удара дело не дошло, но подбор остался за россиянами, и прострел Степанова привел к еще одному корнеру.

'78

Подача штрафного приводит к угловому.

'77

Фонтан нарушает правила на Сулейманове на фланге. Хоть тот и не согласен. Точка для подачи.

'76

Тюкавин дает проникающий пас на ход Хлусевичу. Тот чуточку не успел опередить имевшего фору защитника. А то бы один на один вышел.

'75

Российские футболисты сначала отобрали мяч перед собственной штрафной, а затем потеряли. В итоге Серхио Гомес чуть сместился в центр справа и мощно пробил по сложной траектории — чуть выше ворот.

'73

Тимур Сулейманов получает желтую карточку. С опозданием отреагировал арбитр, причем на истошный крик Миранды. Сулейманов по касательной чуть наступил на краешек ноги уже отдавшему пас испанцу. Но это было даже не движение в его сторону. Наш вингер уже тормозил и смотрел в другую... Фантастическое решение арбитра. Ну, хорошо, что не удаление хоть.

'70

Мучают на фланге на чужой половине поля Умяров и Хлусевич финтами и передачами пятками соперников. И даже мяч сохранили, заработав аут.

'69

Ояна Сансета у Испании заменил Серхио Камельо.

'68

Испанцы давят, а россияне отвечают острыми контратаками. Все началось с отбора Хлусевича, дальше Пруцев отдал направо Сулейманову, чей удар из штрафной низом в ближний угол отбил голкипер.

'65

Очень опасно было во второй фазе испанской атаки после углового. Принял на себя защитник мощнейший удар Франсеса с десяти метров, а потом вышедший Серрано дал выше ворот с 14-ти.

'64

Серхио Гомес обыграл на правом фланге защитника и подал в штрафную. Мяч срезался и чуть не опустился на перекладину. Бориско пришлось выбивать на угловой.

'63

Иван Кузьмичев остановил прорыв Серхио Гомеса по флангу жестким подкатом — желтая карточка.

'60

ГО-О-О-О-ОЛ! Константин Тюкавин — 1:0! Снова отобрали мяч на чужой половине поля. Тюкавин, который и совершил отбор, добежал с мячом до штрафной и, имея трех свободных партнеров по краям, пробил сам. Очень точно и хлестко. Голкипер дотянулся, но не спас.

'59

МОМЕ-Е-Е-НТИЩЕ! Умяров после отбора на чужой половине поля и обыгрыша одного соперника на встречном движении вышел вдвоем на последнего защитника вместе с Хлусевичем. Отдал пас на будущего партнера по «Спартаку». Тот был один перед воротами и бил на исполнение в дальнюю девятку — выше ворот!

'58

Двойная замена у сборной России: Гамида Агаларова и Константина Марадишвили, имеющих желтые, поменяли Константин Тюкавин и Данил Пруцев.

'56

А-А-А-АА-А! Перекладина спасает Испанию! Заброс со своей половины поля на рывок Агаларову. Лучший бомбардир РПЛ убежал за от защитников, избежав офсайда, и перекинул бросившегося к границе штрафной защитника. Мяч ударился в перекладину и отскочил почти в линию, но не в ворота.

'55

Размашистая атака сборной России приводит к угловому после прострела Степанова. После корнера испанцы выносят из штрафной не без паники, а Сильянов с подбора издали бьет намного выше ворот.

'54

Еще две замены у гостей: Беньята Туррьентеса заменил Франчо Серрано. А вторая готовится пока.

'52

Ох! Едва не затолкали россияне мяч! Пробить смог Умяров по скачущему мячу, но попал в своего, к сожалению. А дальше в борьбе едва не расстреляли ворота.

'51

Сильянов из штрафной, но из не самой выгодной позиции бьет в защитника. Угловой зарабатывает.

'49

МОМЕНТ! Острейшая контратака сборной Росиии! Хлусевич после диагональной передачи низом вошел в штрафную левым полуфлангом. Мог бить сам, но сделал скрытый пас в центр. Там Умяров пропустил, думая, что Агаларову будет удобнее бить, но форвард уже пробежал чуть вперед. Тем не менее выноса не случилось, мяч отскочил к Хлусевичу, и тот мгновенно пробил в ближний угол — голкипер отразил ногой!

'48

Гомес в подобии позиционной атаки испанцев подает в штрафную, но это для Бориско.

'47

Россияне заработали угловой, подали на ближний угол вратарской, но Агаларову не удалось довернуть голову так, чтобы мяч полетел в ворота.

'46

У Испании сразу два новых футболиста: Хосе Градеро и Гаспар Кампос-Ансо заменили Хулена Лобете и Унаи Венседора.

'46

Поеееееехали! Второй тайм стартовал.

'46

Тимур Сулейманов поменял Эдгара Севикяна у сборной России.

Перерыв

Понятно, что все решится во второй половине встречи. И в Испании после первого тайма на табло была ничья (1:1), а потом хозяева забили трижды. Но эти 45 минут сборная России может занести себе в актив, в отличие от лидера группы.

'45+2

Ну и все, свисток на перерыв.

'45+2

Умяров перехватывает мяч, дает Марадишвили, на котором жестко фолит Унаи Венседор — желтая карточка.

'45+1

Минута добавлена к первому тайму.

'45

Два подряд удара Севикяна с левой из штрафной блокируют испанские защитники.

'44

Какая атака! Опять перехватили россияне мяч на чужой половине поля и побежали в атаку с численным преимуществом. Умяров отдал на ход Севикяну в штрафную фактически под выход один на один. Но бить удобно было только с правой, и левша из «Леванте» не решился, а, когда убирал под левую, накрыли.

'43

Марадишвили перехватил мяч и решился на очень дальний удар — очень неточный к тому же.

'41

Вернувшийся назад Агаларов выбил мяч головой из своей штрафной после испанской подачи со стандарта.

'40

Абсолютно равная игра, даже с преимуществом сборной России, но сейчас градус поднялся прилично. Данил Степанов получил желтую карточку за фол на фланге.

'38

У Гамида Агаларова спорно отобрали мяч на чужой половине поля без свистка, форвард побежал дорабатывать и доработал жестко по ногам сопернику — желтая карточка.

'36

Константин Марадишвили вернул Туррьянесу должок. Аналогичный грубый фол в центре поля, разве что не после потери. Заведен хавбек «Локомотива», наиграл на «горчичник». Главное, теперь успокоиться.

'35

А вот и первая желтая карточка в матче. Марадишвили на своей половине поля обокрал Берната Туррьянеса, и испанец с досады зарядил сзади по ногам.

'34

Умяров пробил в стенку, а на подборе у Мухина удар не получился.

'33

Степанов подключился в атаку, получил у угла испанской штрафной мяч забросом и был сбит Серхио Гомесом. Очень опасная точка для штрафного.

'33

Подход за подходом у сборной России, ошибка за ошибкой у сборной Испании!

'31

Даже если в итоге не удастся обойти испанцев, важно сегодня выиграть, потому что одна из команд, которые займут вторые места в группах, попадет на Евро напрямую, а не отправится в стыковой турнир.

'29

Испания медленно разыгрывает мяч, пытаясь ускорить атаку в финальной трети, если удается продраться через прессинг. А когда не удается, шансы появляются у хозяев. Это очень интересно.

'27

Лобете схватил мяч и шел с ним куда-то. Марадишвили у него очень агрессивно выбил снаряд из рук со второй попытки. Потом еще с Прохиным Лобете потолкался. Удивительно, но арбитр решил обойтись устными внушениями, не показав желтых карточек!

'26

Жестко и даже грубо фолят на фланге в момент приема мяча на Гамиде Агаларове. Это приводит к стычке.

'24

Снова отобрали мяч на чужой половине поля и провели острую атаку с проникающим пасом в штрафную от Севикяна. Ударить по воротам не вышло, но дело дошло до падения в испанской штрафной. Арбитр посчитал, что фола на Марадишвили не было.

'23

Абсолютно без страха (актуальная тема) действуют сегодня российские футболисты. Смотрится матч пока.

'21

Сборная Испании заработала угловой, но ровным счетом ничего не сумела из него выжать.

'20

Почти без пауз проходит игра. Испанцы забрали мяч под контроль, но российский прессинг по-прежнему опасен.

'17

Абель Руис пробил головой после подачи в штрафную с левого фланга — Бориско поймал мяч в падении.

'15

Испанцы штрафной заработали на левом фланге. Последовала подача в штрафную, борьбу в воздухе выиграли россияне, но мяч дважды отскакивал к испанцам, и те били — оба раза заблокировали.

'14

А вот и первым ударом в створ отметились российские футболисты. И снова после отбора Умярова у чужой штрафной. Мяч попал к Аагаларову, и тот вторым касанием с линии штрафной пальнул — в руки вратарю получилось.

'13

Уже второй раз испанцы около российской штрафной падают, считая, что был фол, но арбитр задает достаточно высокую планку единоборств и опять не свистит.

'11

Умяров перехватил мяч на чужой половине поля, притащил его к штрафной и пытался выйти на ударную позицию, но все же не смог продраться.

'9

Испанцы постепенно перехватывают инициативу. Довели мяч до российской штрафной, но мяч попал к Бориско без опасности.

'7

Пока в основном в центре поля игра проходит. Без моментов.

'5

Пока подопечные Галактионова здорово отбирают мяч на чужой половине поля и владеют преимуществом, постоянно проводя атаки.

'3

Накрыли российские футболисты гостей при выходе из обороны, и в итоге дело дошло до первого удара в матче — Эдгар Севикян, выступающий как раз за испанский «Леванте» ударил выше створа.

'2

Испанцы начинают с попытки установить контроль над мячом и территорией, но пока ничего особенно не выходит.

'1

Поееееехали! Матч начался.

20:00

После первого круга отборочного турнира сборная России с 12 очками в пяти матчах занимает второе место. Впереди как раз только испанцы, набравшие все возможные 12 очков. В первом круге подопечные Михаила Галактионова на выезде уступили со счетом 1:4.

19:55

Уже известны стартовые составы команд в сегодняшней встрече. Давайте на них посмотрим.

Россия: Бориско, Прохин, Кузьмичев, Степанов, Сильянов, Мухин, Умяров, Марадишвили, Севикян, Хлусевич, Агаларов.

Испания: Ахирресабала, Гонсалес, Мондрагон, Санмартин, Торрихо, Парис, Имас, Тирапу, Сьенфуэгос, Мартин, Ортега.

19:50

Матч начнется в 20.00 мск.

19:45

В ключевом матче отборочного турнира на Молодежный чемпионат Европы-2023 встречаются сборные России и Испании U-23. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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