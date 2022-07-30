30 июля 2022, 21:30 Спорт Тедеско идет за трофеем: «РБ Лейпциг» сражается с «Баварией» за Суперкубок. LIVE Футбол. Суперкубок Германии. «РБ Лейпциг» — «Бавария». ОНЛАЙН Максим Гужевский

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Под руководством Доменико Тедеско «РБ Лейпциг», который выиграл Кубок страны, сражается за Суперкубок Германии с победителем Бундеслиги — «Баварией». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Суперкубок Германии. Финал Матч не начался 30 июля 21:30 РБ Лейпциг Лейпциг 0:0 Бавария Мюнхен Стадион «Ред Булл-Арена - Центральштадион», Лейпциг Главный судья: