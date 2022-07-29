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Спорт

Войти в сезон без Абрамовича: «Челси» играет с «Удинезе». LIVE

Футбол. Товарищеский матч. «Удинезе» — «Челси». ОНЛАЙН

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Дмитрий Астахов/РИА «Новости»
В очередном подготовительном матче перед стартом сезона лондонский «Челси» играет в гостях против «Удинезе». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
Перерыв
29 июля 22:00
Удинезе
Удине, Италия
42' Деулофеу
1 : 2
Челси
Лондон, Англия
20' Канте
37' Стерлинг
Стадион «Дачия Арена (Фриули)», Удине
Главный судья:
1-й тайм

42' Деулофеу

20' Канте

37' Стерлинг

2-й тайм
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
'45+2

Перерыв! «Удинезе» — «Челси» — 1:2.

'45

К основному времени первого тайма добавлено две минуты.

'42

ГООООООООООООООООООООЛ! Жерар Делоуфеу в классной атаке сокращает отставание своей команды в счете, 1:2! Неудачно сыграл Менди, отбив удар из-за пределов штрафной от Саксесса прямо перед собой!

'40

Перейра подыграл себе рукой в собственной штрафной — стандарт исполнят гости.

'37

ГОООООООООООООООООЛ! Рахим Стерлинг забивает второй мяч в этой игре после добивания! Очень плохо сыграли в этом эпизоде защитники «Удинезе», позволив британцу дважды пробить в Сильвестри, в затем пропихнуть мяч мимо Соппи.

'36

Много мелких фолов в центре поля, очень рваная и не очень смотрибельная игра из-за этого получается.

'34

Каким-то непонятным образом Уолас завалил на газон Канте. Безумие!

'32

Ужасающая статистика владения мячом для «Удинезе» — 25% на 75% в пользу команды Томаса Тухеля.

'30

Продолжают гости терроризировать правый фланг обороны итальянской команды — вот сейчас Алонсо в очередной раз беспрепятственно простреливал вдоль ворот соперника.

'27

Игра возобновлена, с мячом «Удинезе».

'25

Перерыв на водопой у нас.

'22

Маунт мог сразу же увеличивать преимущество английской команды, но Сильвестри справился с выходом один на один.

'20

ГООООООООООООООООЛ! Нголо Канте открывает счет в матче потрясающим. ударом с левой ноги с ходу в дальний угол из-за пределов штрафной! 0:1 — «Челси»!

'17

Первый подход к воротам Менди оформил Перейра. Неубедительно, но хоть что-то.

'15

Очень опасный штрафной буквально на линии этой самой штрафной зарабатывает Мэйсон Маунт. У мяча Рис Джеймс и Маркос Алонсо.

'13

Джеймс допускает неаккуратное касание у лицевой итальянской команды и теряет мяч.

'11

Прострел Алонсо в направлении Хавертца бал прерван кем-то из защитников черно-белых.

'9

Мэйсон Маунт открылся в свободную зону и попробовал откликнуться на пас из глубины, но вышло, честно говоря, не очень.

'7

Еще момент имел Стерлинг, но заброс на его голову с правого края выдался уж очень высоким.

'5

Стерлинг упал в штрафной гостей и очень сильно выпрашивал пенальти, однако судья оказался непреклонен — игра продолжается.

'3

Cтартовые минуты игры остаются за «синими».

22:01

Игра началась! Поехали!

21:55

Состав «Челси»: Менди, Джеймс, Аспиликуэта, Тиаго Силва, Кулибали, Алонсо, Жоржиньо, Канте, Маунт, Хавертц, Стерлинг.

21:50

Состав «Удинезе»: Сильвестри, Бенкович, Мазина, Соппи, Удоджи, Бийол, Перейра, Уолас, Макенго, Деулофеу, Саксесс.

21:45

Добрый вечер, уважаемые любители футбола! «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча между «Удинезе» и «Челси».

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