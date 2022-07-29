ГООООООООООООООООООООЛ! Жерар Делоуфеу в классной атаке сокращает отставание своей команды в счете, 1:2! Неудачно сыграл Менди, отбив удар из-за пределов штрафной от Саксесса прямо перед собой!
ГОООООООООООООООООЛ! Рахим Стерлинг забивает второй мяч в этой игре после добивания! Очень плохо сыграли в этом эпизоде защитники «Удинезе», позволив британцу дважды пробить в Сильвестри, в затем пропихнуть мяч мимо Соппи.
Много мелких фолов в центре поля, очень рваная и не очень смотрибельная игра из-за этого получается.
Продолжают гости терроризировать правый фланг обороны итальянской команды — вот сейчас Алонсо в очередной раз беспрепятственно простреливал вдоль ворот соперника.
Маунт мог сразу же увеличивать преимущество английской команды, но Сильвестри справился с выходом один на один.
ГООООООООООООООООЛ! Нголо Канте открывает счет в матче потрясающим. ударом с левой ноги с ходу в дальний угол из-за пределов штрафной! 0:1 — «Челси»!
Очень опасный штрафной буквально на линии этой самой штрафной зарабатывает Мэйсон Маунт. У мяча Рис Джеймс и Маркос Алонсо.
Мэйсон Маунт открылся в свободную зону и попробовал откликнуться на пас из глубины, но вышло, честно говоря, не очень.
Стерлинг упал в штрафной гостей и очень сильно выпрашивал пенальти, однако судья оказался непреклонен — игра продолжается.
Состав «Челси»: Менди, Джеймс, Аспиликуэта, Тиаго Силва, Кулибали, Алонсо, Жоржиньо, Канте, Маунт, Хавертц, Стерлинг.
Состав «Удинезе»: Сильвестри, Бенкович, Мазина, Соппи, Удоджи, Бийол, Перейра, Уолас, Макенго, Деулофеу, Саксесс.