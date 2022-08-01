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Спорт

Cыграет ли Дзюба за Слуцкого? «Рубин» против «Уфы». LIVE

Футбол. Первая лига. «Рубин» — «Уфа». ОНЛАЙН

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Главный тренер Леонид Слуцкий и форвард Артем Дзюба — возможно, главные надежды сборной России во Франции

Главный тренер Леонид Слуцкий и форвард Артем Дзюба — возможно, главные надежды сборной России во Франции

Reuters
В заключительной игре третьего тура Первой лиги «Рубин» вместе с Артемом Дзюбой, проходящим подготовку к новому сезону в расположении казанской команды, принимает «Уфу». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию события.
Первая лига. 3-й тур
1-й тайм
01 августа 20:00
Рубин
Казань
0 : 0
Уфа
Уфа
Стадион «Ак Барс Арена (Казань Арена)», Казань
Главный судья: Олег Соколов (Воронеж, Россия)
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
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Cтартовые минуты игры остаются за казанской командой.

20:02

Игра началась! Поехали!

19:55

Перед этой игрой в Telegram-канале «Ксюша сказала» появилась информация, что в заявку татарского клуба на эту игру включен экс-форвард сборной России Артем Дзюба, который тренируется с командой под руководством Леонида Слуцкого.

Гендиректор казанцев Рустем Сайманов оперативно эту новость опроверг, так как клуб и футболист к настоящему моменту времени никаких документов о сотрудничестве не подписывали.

19:50

«Уфа»: Кукушкин, Голубев, Сухов, Ботака, Плиев, Касинтура, Фищенко, Камилов, Емельянов, Жамалетдинов, Ортис.

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19:45

«Рубин»: Дюпин, Кабутов, Мартынович, Грицаенко, Самошников, Апшацев, Иванов, Зотов, Саплинов, Фамейе, Муллин.

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19:40

Добрый вечер! Представляем вашему вниманию текстовую трансляцию матча Первой лиги между казанским «Рубином» и «Уфой».

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